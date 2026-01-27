México

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

La magnitud del Mundial de Futbol 2026 abre un escenario de alto riesgo para la operación del crimen organizado en México

Guardar
| Jesús A. Aviles /
| Jesús A. Aviles / Infobae México

Con el Mundial de Futbol 2026 cada vez más cerca, México se prepara para albergar uno de los eventos deportivos más grandes de su historia en un contexto marcado por la violencia y la operación constante del crimen organizado.

Aunque la FIFA y las autoridades mexicanas mantienen un discurso de calma y coordinación, especialistas en seguridad advierten que la magnitud del torneo abre una ventana de oportunidad para actividades ilícitas que van desde fraudes y extorsiones hasta lavado de dinero y trata de personas.

De acuerdo con un artículo de Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, publicado en Animal Político, hay al menos ocho actividades ilícitas que el crimen organizado podría aprovechar durante la realización de esta justa deportiva:

Estas son las 8 áreas
Estas son las 8 áreas de "oportunidad" que encuentra el crimen organizado durante el Mundial en México 2026. (Jovani Pérez / Infobae México)

1. Venta de boletos falsos: La alta demanda y la costumbre de comprar entradas para partidos en reventa facilitan la circulación de boletos duplicados o apócrifos.

2. Comercialización de mercancía pirata: Productos no oficiales alusivos al Mundial y a las selecciones participantes, como camisetas y souvenirs, se comercializan a precios más bajos que los originales. Las organizaciones criminales abastecen mercados informales o cobran cuotas a los vendedores ambulantes.

3. Venta de drogas: La concentración de turistas, muchos de los cuales consumen estupefacientes en sus países de origen, incentiva la distribución de drogas en estadios, hoteles y zonas de ocio. El especialista advierte que esta actividad puede extenderse a destinos turísticos fuera de las sedes.

4. Trata de personas con fines sexuales: El incremento en la demanda de servicios de prostitución y pornografía puede derivar en esquemas de explotación, incluyendo menores de edad. El experto resalta la necesidad de acciones preventivas y punitivas por parte de las autoridades.

5. Fraudes en hospedajes y tours: La suplantación de hoteles, el ofrecimiento de transportes y tours inexistentes o a sobreprecio forman parte del abanico de estafas dirigidas a turistas, aprovechando su desconocimiento del entorno y la dificultad para verificar la autenticidad de los servicios.

El CJNG se ha enfocado
El CJNG se ha enfocado en los fraudes de a propietarios de tiempos compartidos. (Anayeli Tapia/Infobae)

6. Lavado de dinero: La afluencia de capital asociada a negocios temporales durante el Mundial facilita la inserción de recursos ilícitos en la economía formal. La corta duración del evento y el alto flujo de transacciones dificultan la fiscalización, advierte Sánchez Valdés.

7. Apuestas no reguladas: Plataformas digitales y casas de apuestas clandestinas operan al margen de los permisos oficiales, lo que incrementa el riesgo de fraude y evasión fiscal. En ocasiones, estas actividades se vinculan también al lavado de dinero.

8. Extorsión a operadores turísticos y vendedores: Los grupos criminales pueden exigir pagos a negocios legales ubicados cerca de los estadios y Fan Zones bajo amenaza de represalias, así como administrar espacios de venta a cambio de cuotas.

Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en políticas públicas por el CIDE, enfatiza que las autoridades deben anticipar medidas preventivas y establecer canales de denuncia eficaces. El experto subraya la importancia de identificar y desarticular estos esquemas sin poner en riesgo a la población civil y a los visitantes.

Un Mundial sin precedentes

(FOTO: Jesús Avilés/Infobae México)
(FOTO: Jesús Avilés/Infobae México)

Por primera vez, la Copa Mundial reunirá a 48 equipos y tendrá como sede a tres países simultáneamente. El torneo comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y la final se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

La FIFA y el Gobierno de México han trabajado durante más de dos años y medio en la planeación de operativos de seguridad y protección civil, coordinados por el Centro Nacional de Inteligencia.

Además, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como la Secretaría de Marina (SEMAR) han sostenido reuniones técnicas con el Comando Norte de Estados Unidos para fortalecer la cooperación en seguridad y establecer sistemas integrados de comunicación, lo que ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Los trabajos de seguridad también han incluido ejercicios conjuntos en materia de vigilancia y análisis de riesgo, como la capacitación de analistas en el Sistema de Conciencia Ampliada de Dominio (EDA), diseñado para identificar amenazas en la frontera compartida, en preparación para el evento.

Temas Relacionados

Mundial 2026Crimen organizadoSeguridadFraudesExtorsiónLavado de dineromexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

La conmemoración del Holocausto nos recuerda los riesgos de repetir tragedias históricas

La embajadora Einat Kranz Neiger resalta la importancia de aprender del pasado y advierte que a través de redes sociales se propagan estigmas y prejuicios

La conmemoración del Holocausto nos

El TRI celebrará 57 años con un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

La banda mexicana de rock en español regresa al “Domo de Cobre” para celebrar su legado musical

El TRI celebrará 57 años

Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar deberían aplaudirse si coinciden en Premio Lo Nuestro 2026

Kunno minimizó los supuestos conflictos entre las artistas y afirmó que la prensa y la gente es quien crea los problemas entre ellas

Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda

Festival del Día Mundial de los Humedales 2026 en el Bosque de San Juan de Aragón: fecha, horario y actividades

El Bosque de San Juan de Aragón es considerado el principal pulmón verde del nororiente de la Ciudad de México

Festival del Día Mundial de

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

El ataque armado en una cancha de futbol de Loma de Flores, que dejó 11 muertos y seis heridos, evidenció la presión de grupos criminales como el CJNG y el CSRL

Masacre en Salamanca deja al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Masacre en Salamanca deja al

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

Quién es Mario Eleazar Lara Belman, presunto líder de “Los Marros”, ligados con la masacre de Salamanca

ENTRETENIMIENTO

El TRI celebrará 57 años

El TRI celebrará 57 años con un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar deberían aplaudirse si coinciden en Premio Lo Nuestro 2026

Majo Aguilar reveló la lección más importante que recibió de su abuela Flor Silvestre

Internautas comparan a Christian Nodal y Santa Fe Klan por la manutención de sus hijos

ARMY firma petición para exigir la salida de Ticketmaster y OCESA de México tras polémica venta con BTS

DEPORTES

Qué se sabe de Henry

Qué se sabe de Henry Martín y el supuesto interés de Cruz Azul para ficharlo este Clausura 2026

Canelo Álvarez “esta viejo” para seguir boxeando, asegura ex campeón del CMB

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”