Localizan a nieto de Lucha Villa que llevaba 24 horas desaparecido

La hermana del joven confirmó que fue localizado Crédito: Especial

En menos de veinticuatro horas después de la emisión de un boletín de búsqueda, Ismael Esqueda Miller, nieto de la destacada cantante Lucha Villa, fue hallado en San Luis Potosí, según información difundida por la Comisión Nacional de Búsqueda.

La rápida localización se produjo tras la amplia circulación de la denuncia sobre su desaparición en redes sociales y medios nacionales, lo que generó preocupación en el ámbito público por la seguridad del joven descendiente de una de las figuras icónicas de la música mexicana.

¿Se sabe lo que pasó con el nieto de Lucha Villa?

Así se confirmó la localización del joven (Ig/mariajuliaem)

A mediodía del 27 de enero, María Julia Esqueda Miller, hermana de Ismael, utilizó sus redes para informar que había sido localizado, aunque no ofreció especificaciones sobre las circunstancias ni detalles del hallazgo.

Expresó su gratitud por el apoyo recibido durante esas horas de incertidumbre, pero no dio detalles.

La desaparición de Ismael Esqueda Miller ocurrió el 26 de enero de 2026. La Comisión Nacional de Búsqueda difundió un boletín que detallaba sus rasgos físicos, vestimenta y la última ubicación conocida, lo que sirvió de base para coordinar los esfuerzos de búsqueda. Tras solo 24 horas, el joven fue hallado, un lapso breve que permitió reducir la inquietud de familiares y seguidores de la artista.

Hasta el cierre de la información, ni la familia de Lucha Villa ni las autoridades de San Luis Potosí han ofrecido declaraciones oficiales que aclaren el motivo de la desaparición o el proceso que llevó a la localización. Permanecen reservados los detalles sobre el estado físico y el lugar exacto en el que se encontraba Ismael, mientras los allegados mantienen la petición de privacidad.

Lucha Villa y su aportación al cine y la música mexicana

En 2020, Juan José Origel compartió una imagen de Lucha, captada en la celebración de sus 84 años. Era la imagen más reciente que se tenía de la diva, hasta este junio de 2022 (Foto: Instagram)

Lucha Villa, nacida Luz Elena Ruiz Bejarano, se consolidó como una de las figuras más emblemáticas de la música y el cine mexicano. Su voz profunda y su estilo interpretativo la posicionaron como referente de la música ranchera, junto a artistas como Lola Beltrán y Amalia Mendoza. A lo largo de su carrera, Villa grabó éxitos como “La media vuelta” y “No discutamos”, que siguen presentes en el repertorio tradicional mexicano.

En el cine, Lucha Villa participó en más de 50 películas, muchas de ellas durante la llamada Época de Oro del cine mexicano. Actuó junto a figuras, destacándose por su naturalidad y fuerza en pantalla. Su trabajo contribuyó a retratar la identidad nacional y las tradiciones populares. El legado de Lucha Villa sigue vigente como símbolo de la cultura popular mexicana, tanto en la música como en el cine.