México

Localizan a nieto de Lucha Villa que llevaba 24 horas desaparecido

El joven fue visto por última vez en San Luis Potosí

Guardar
La hermana del joven confirmó
La hermana del joven confirmó que fue localizado Crédito: Especial

En menos de veinticuatro horas después de la emisión de un boletín de búsqueda, Ismael Esqueda Miller, nieto de la destacada cantante Lucha Villa, fue hallado en San Luis Potosí, según información difundida por la Comisión Nacional de Búsqueda.

La rápida localización se produjo tras la amplia circulación de la denuncia sobre su desaparición en redes sociales y medios nacionales, lo que generó preocupación en el ámbito público por la seguridad del joven descendiente de una de las figuras icónicas de la música mexicana.

¿Se sabe lo que pasó con el nieto de Lucha Villa?

Así se confirmó la localización
Así se confirmó la localización del joven (Ig/mariajuliaem)

A mediodía del 27 de enero, María Julia Esqueda Miller, hermana de Ismael, utilizó sus redes para informar que había sido localizado, aunque no ofreció especificaciones sobre las circunstancias ni detalles del hallazgo.

Expresó su gratitud por el apoyo recibido durante esas horas de incertidumbre, pero no dio detalles.

La desaparición de Ismael Esqueda Miller ocurrió el 26 de enero de 2026. La Comisión Nacional de Búsqueda difundió un boletín que detallaba sus rasgos físicos, vestimenta y la última ubicación conocida, lo que sirvió de base para coordinar los esfuerzos de búsqueda. Tras solo 24 horas, el joven fue hallado, un lapso breve que permitió reducir la inquietud de familiares y seguidores de la artista.

Hasta el cierre de la información, ni la familia de Lucha Villa ni las autoridades de San Luis Potosí han ofrecido declaraciones oficiales que aclaren el motivo de la desaparición o el proceso que llevó a la localización. Permanecen reservados los detalles sobre el estado físico y el lugar exacto en el que se encontraba Ismael, mientras los allegados mantienen la petición de privacidad.

Lucha Villa y su aportación al cine y la música mexicana

En 2020, Juan José Origel
En 2020, Juan José Origel compartió una imagen de Lucha, captada en la celebración de sus 84 años. Era la imagen más reciente que se tenía de la diva, hasta este junio de 2022 (Foto: Instagram)

Lucha Villa, nacida Luz Elena Ruiz Bejarano, se consolidó como una de las figuras más emblemáticas de la música y el cine mexicano. Su voz profunda y su estilo interpretativo la posicionaron como referente de la música ranchera, junto a artistas como Lola Beltrán y Amalia Mendoza. A lo largo de su carrera, Villa grabó éxitos como “La media vuelta” y “No discutamos”, que siguen presentes en el repertorio tradicional mexicano.

En el cine, Lucha Villa participó en más de 50 películas, muchas de ellas durante la llamada Época de Oro del cine mexicano. Actuó junto a figuras, destacándose por su naturalidad y fuerza en pantalla. Su trabajo contribuyó a retratar la identidad nacional y las tradiciones populares. El legado de Lucha Villa sigue vigente como símbolo de la cultura popular mexicana, tanto en la música como en el cine.

Temas Relacionados

Lucha VillaÉpoca de OroSan Luis Potosímexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Tren Interoceánico: FGR resguarda nombres de probables responsables por homicidio culposo

Ernestina Godoy informó que la principal causa del descarrilamiento fue el exceso de velocidad

Tren Interoceánico: FGR resguarda nombres

Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, preventa y venta de boletos

La capital del país recibirá el envolvente espectáculo en formato 360° del exlíder de Calibre 50

Edén Muñoz en la Plaza

Con datos de la caja negra, la FGR reconstruyó el recorrido del Tren Interoceánico en Oaxaca

El material fue revelado por la fiscal general de la republica afirma que el tren circuló a exceso de velocidad la mayor parte del recorrido

Con datos de la caja

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: manifestantes mantienen un bloqueo en 20 de Noviembre, en la alcaldía Xochimilco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Marjorie de Sousa podría buscar a Julián Gil para permitirle que vea a su hijo tras más de 5 años distanciados

En medio de la celebración de cumpleaños del pequeño Matías, la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que el distanciamiento de los actores podría terminar pronto

Marjorie de Sousa podría buscar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Ejército mexicano aseguró nacolaboratorio inactivo y 7 zonas de almacenamiento de precursores químicos en Sinaloa

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

ENTRETENIMIENTO

Edén Muñoz en la Plaza

Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, preventa y venta de boletos

Marjorie de Sousa podría buscar a Julián Gil para permitirle que vea a su hijo tras más de 5 años distanciados

La película más reproducida en Google México HOY

Los Horóscopos de Durango llegan al Auditorio Nacional celebrando 50 años: precios para las reinas del pasito duranguense

Aseguran que Yolanda Andrade se ve mucho mejor durante su regreso a “Montse & Joe”

DEPORTES

Cruz Azul mantiene localía en

Cruz Azul mantiene localía en el Estadio Cuauhtémoc pese a rehabilitación del césped

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca"

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México