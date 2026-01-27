Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso rápido

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

El objetivo de esta disposición consiste en simplificar y hacer más rápido el proceso para quienes necesitan obtenerlo. Cabe señalar que el permiso resulta obligatorio para que los habitantes del Edomex puedan transitar en sus vehículos conforme a la ley.

Unidades móviles para solicitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

La Paz (27 de enero)

Calle 9, Mz. 81 Lt.7, Col. Valle de los Reyes, C.P. 56430, La Paz, Estado de México (entre calle Ixtapan y Acambay).

Almoloya de Juárez (28 de enero)

Calle José María Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México (frente al palacio municipal).

Ecatepec (28 de enero)

Calle Lima 12-63, Granjas Independencia C, C.P. 55290, Ecatepec, Estado de México.

Cuautitlán Izcalli (26 de enero)

Santa María de Guadalupe s/n, Col. La Quebrada, C.P. 54764, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Chalco (26 de enero)

Mz. 018, Col. San Sebastián, C.P. 56600, Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México.

La Semov dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir. (X@SEMOV_Edomex)

Ecatepec (del 26 al 28 de enero)

Avenida México-Texcoco s/n, Col Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55060, Ecatepec, Estado de México (dentro de la Central de Abastos de Ecatepec).

Tultepec (29 y 30 de enero)

Calle Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P. 5496, Tultepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Lerma (29 y 30 de enero)

Plaza Juárez 1, Col. Centro, C.P. 52000, Lerma de Villada, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Chiconcuac (29 y 30 de enero)

Calle Carril Xolache 609, Ejido de Chiconcuac, C.P. 56170, Chiconcuac, Estado de México.

Jilotzingo (30 de enero)

Calle Camino Real s/n, C.P. 54570, Col. Centro, Santa Ana Jilotzingo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la licencia?

Entre los requisitos para gestionar la licencia de conducir en el Estado de México, la Semov incluye la presentación del acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual se puede generar en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

También se exige haber aprobado el examen de conocimientos y, en el caso de la licencia tipo C, entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, el trámite requiere el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

¿Cuáles son los costos por tramitar la licencia en el Edomex?

De acuerdo con la actualización para 2025, los precios de las licencias en el Estado de México son los siguientes:

Para la licencia de Automovilista “A”, el costo es de $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.

La licencia de Motociclista “C” mantiene los mismos montos en cada periodo: $719 pesos para un año, $963 pesos para dos años, $1,287 pesos para tres años y $1,712 pesos para cuatro años.

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

La de Chofer de Servicio Particular “E” cuesta $942 pesos para un año, $1,256 pesos para dos años, $1,675 pesos para tres años y $2,232 pesos para cuatro años.

El Permiso Provisional “B” tiene un precio de $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años, mientras que el Permiso Provisional “A” cuesta $3,420 pesos por un año. El duplicado se tramita por $486 pesos por un año y la constancia cuesta $109 pesos por un año.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.