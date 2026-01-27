José Antonio Romero Tellaeche rechaza su remoción del CIDE y afirma que solo la ley puede destituirlo

Romero Tellaeche impugna su salida del CIDE y asegura que solo un procedimiento legal puede separarlo del cargo.

José Antonio Romero Tellaeche, hasta ahora director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), rechazó formalmente su destitución y sostuvo que, conforme al marco jurídico vigente, únicamente un procedimiento legal debidamente acreditado puede separarlo del cargo.

Su postura se da luego de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) anunciara su remoción y designara a Lucero Ibarra Rojas como directora interina de la institución.

Romero Tellaeche impugna su remoción y desconoce la designación interina

A través de un comunicado dirigido a las y los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, Romero Tellaeche afirmó que su remoción no cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto General del Centro ni en la Ley General en

Romero Tellaeche deja un CIDE marcado por tensiones internas, protestas estudiantiles y cuestionamientos a su gestión.

En el documento, subrayó que no ha sido notificado de un procedimiento formal ni de una sesión debidamente convocada que avale su salida.

El académico sostuvo que las decisiones “informales”, los “acuerdos políticos” o las manifestaciones de voluntad sin sustento jurídico no son causales válidas para concluir anticipadamente su gestión, por lo que —afirmó— conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias.

Los argumentos legales con los que Romero Tellaeche defiende su permanencia

En su misiva, el aún director del CIDE explicó que la legislación vigente establece reglas claras para la remoción de la persona titular de la Dirección General.

Durante su dirección, el CIDE enfrentó críticas por decisiones administrativas y controversias dentro de la comunidad académica.

Entre ellas, destacó la obligación de respetar el debido proceso, el derecho de audiencia y la adopción de una resolución formal por parte del Órgano de Gobierno.

Asimismo, señaló que, en los casos relacionados con el desempeño institucional, deben intervenir instancias técnicas de evaluación especializadas, cuyos dictámenes forman parte sustancial del procedimiento legal.

Mientras estos supuestos no se actualicen, insistió, está obligado a continuar en el cargo en beneficio de la institución y del interés público.

¿Por qué fue destituido Romero Tellaeche? Las causas previstas en la ley

De acuerdo con la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la remoción de la persona titular del CIDE puede darse únicamente si se acreditan de manera fehaciente algunas de las siguientes causas:

Falta de competencia técnico-administrativa que afecte el desempeño institucional

Incumplimiento reiterado del Programa Institucional, previa opinión del Comité Externo de Evaluación

José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE (especial)

Incumplimiento de los fines y principios de las políticas públicas

Falta de ética profesional, probidad u honradez

Alteración del objeto o misión del Centro sin aprobación del Órgano de Gobierno

Sanciones administrativas o penales que impidan el buen desempeño del cargo

Hasta el momento, no se ha hecho público qué causal específica motivó la decisión anunciada por la autoridad federal.

Quién lo destituyó y qué sigue para el CIDE tras el conflicto

La destitución de Romero Tellaeche fue comunicada por la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien designó a la académica Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE.

Rosaura Ruiz, titular de la Secihti, comunicó la salida de Romero Tellaeche y nombró a Lucero Ibarra como directora interina del CIDE. Diseño: Infobae México.

El Sindicato de Personal Académico del CIDE (SIPACIDE) reconoció el nombramiento y anunció que dirigirá a ella toda comunicación institucional.

El relevo ocurre en un contexto de tensión prolongada dentro del CIDE, marcada por cuestionamientos a la gestión de Romero Tellaeche, protestas estudiantiles y debates sobre la autonomía académica.

Mientras la institución no emita un posicionamiento oficial más amplio, el conflicto abre un escenario de incertidumbre jurídica y administrativa sobre la conducción futura del centro.