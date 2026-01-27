INEGI reporta aumento en práctica de actividad física en México, pero continúa brecha de género

Una mujer practica yoga en un estudio iluminado, realizando una postura de estiramiento durante una clase grupal. La escena transmite calma y concentración, enfocándose en el ejercicio y el equilibrio físico y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 44.5 % de la población mexicana de 18 años y más en grandes ciudades realizó actividad física en su tiempo libre durante el 2025, el segundo porcentaje más alto desde que existen registros y solo superado en 2014.

El informe, correspondiente al Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2025, introduce por primera vez datos nacionales e incorpora a adolescentes desde 12 años, así como la medición de actividad física no solo en el tiempo libre, sino también la realizada durante el trabajo, los estudios o en las labores domésticas.

La medición, hasta 2024 limitada a adultos urbanos en ciudades de 100 mil habitantes o más, amplía este año su alcance y ofrece una radiografía nacional.

Así, se revela que el 41.7 % de la población de 12 años y más en México realiza algún deporte o ejercicio en su tiempo libre.

El patrón de género se mantiene: 37.4 % de las mujeres y 46.7% de los hombres declaró estar activa físicamente, lo que representa una diferencia de 9.3 puntos porcentuales.

No obstante, en el segmento urbano de 18 años y más, la brecha alcanza 8.4 puntos porcentuales, la distancia más corta de toda la serie histórica.

El dato posiciona a la participación femenina en su nivel más alto registrado, aunque sigue por debajo de la masculina.

Al analizar por edades, el grupo entre 12 y 19 años se muestra como el más activo físicamente (52.7%), mientras que en adultos mayores de 60 años la prevalencia se reduce a 37.6 por ciento.

Además, seis de cada diez personas activas físicamente (57,9 %) cumplen con los estándares internacionales de días, tiempo e intensidad considerados como suficientes para obtener beneficios a la salud. Resulta destacable que 60% de las mujeres activas cumplen esta suficiencia, superando a los hombres (55,9 %).

El MOPRADEF 2025 añade este año datos sobre actividad física durante el “tiempo comprometido”, es decir, aquella ejercida en el empleo, la escuela o en casa con un esfuerzo moderado o intenso.

En este ámbito, el 33% de la población de 12 años y más reporta actividad física, aunque la cifra es considerablemente menor en mujeres (26.4%) respecto a los hombres (40.7 %), lo que amplía la brecha de género cuando se considera este tipo de actividad.

Si se suma la actividad física realizada en ambos contextos —tiempo libre y comprometido—, la proporción de mexicanos activos físicamente asciende a 59.2% de la población de 12 años y más, con una clara diferencia entre sexos: 52.3% en mujeres y 67.3 % en hombres, lo que implica una brecha de 15 puntos porcentuales.

Además, el informe cuantifica el impacto de considerar tanto la actividad física tradicional como la realizada en contextos laborales o escolares: para las mujeres, el incremento alcanza 14.9 puntos porcentuales y para los hombres es de 20.6 puntos al sumar ambos tipos de práctica.

El INEGI resalta que estos datos, resultado de una actualización metodológica y conceptual, permiten por primera vez conocer la prevalencia nacional y rural-urbana de la actividad física, no solo la enfocada en el ocio, sino aquella inherente a la vida cotidiana en México.