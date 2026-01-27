Esta planta medicinal ayuda con los dolores por hígado graso: prepara este té para aliviar las molestias

(pedacitodecampo.com)

En México, el término “té” abarca más que la infusión tradicional de la hoja del arbusto asiático. En la cultura local, cualquier bebida preparada a partir de frutos, hierbas aromáticas, flores, raíces, cortezas, cáscaras y hojas recibe el mismo nombre.

Entre estas opciones, el toronjil se ha posicionado como una alternativa utilizada históricamente para tratar molestias relacionadas con el hígado graso, una condición que afecta a millones de personas.

El té de toronjil ha ganado reconocimiento por sus posibles efectos para aliviar dolores y malestares asociados al hígado graso, según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué es el toronjil?

El toronjil es una hierba aromática originaria de climas templados, con pocas ramas, hojas ovaladas y flores pequeñas de color violeta. En el ámbito de la medicina tradicional mexicana, tanto sus hojas como sus flores se emplean en infusiones, conocidas en el país como tés, para aprovechar sus propiedades.

El toronjil es una hierba aromática originaria de climas templados, con pocas ramas, hojas ovaladas y flores pequeñas de color violeta Imagen Ilustrativa

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describe al toronjil como un recurso frecuente en el tratamiento de molestias hepáticas.

Usos medicinales del té de toronjil

El consumo de esta infusión se asocia principalmente con el alivio de síntomas derivados de trastornos hepáticos. Entre los usos destacados se encuentran:

Calmar cólicos biliares : El té de toronjil se utiliza para disminuir las molestias relacionadas con los conductos biliares, que suelen presentarse en personas con hígado graso.

Disminuir la diarrea : Se emplea como apoyo para reducir episodios de diarrea vinculados a problemas del sistema digestivo.

Aliviar flatulencias : Sus propiedades carminativas pueden ayudar a expulsar gases y mejorar el confort abdominal.

Controlar el vómito : En la medicina tradicional, se recomienda para personas que experimentan náuseas o vómitos recurrentes asociados a afecciones hepáticas.

Apoyo respiratorio: Aunque en menor medida, la infusión también se prepara para aliviar la tos y descongestionar vías respiratorias.

De acuerdo con la UNAM, “la infusión de hojas y flores de toronjil suele utilizarse para calmar molestias de origen hepático como cólicos biliares, además de diarrea, flatulencias y vómito”.

Usos medicinales del té de toronjil Wikipedia

Preparación básica del té de toronjil

Preparar té de toronjil en casa es sencillo. La tradición mexicana sugiere seguir los siguientes pasos:

Reunir ingredientes frescos: Se recomienda utilizar hojas y flores frescas de toronjil, aunque también pueden emplearse secas. Hervir agua: Llevar a ebullición una taza de agua. Agregar el toronjil: Incorporar una cucharada de hojas y flores por cada taza de agua. Dejar reposar: Tapar el recipiente y dejar en infusión durante aproximadamente 10 minutos. Colar y servir: Filtrar la infusión y consumir caliente.

Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, esta bebida debe tomarse con moderación y nunca sustituir tratamientos médicos indicados por profesionales de la salud.

Precauciones y contexto del uso tradicional

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que, aunque el té de toronjil forma parte del acervo de la medicina tradicional, su consumo debe realizarse con responsabilidad. No existen suficientes estudios científicos que respalden su eficacia clínica, por lo que siempre se recomienda consultar a un especialista en caso de padecimientos hepáticos.

El empleo de remedios tradicionales como el toronjil refleja la diversidad de conocimientos populares existentes en México. La UNAM destaca la importancia de valorar y documentar estas prácticas, sin dejar de subrayar la necesidad de evidencia médica para garantizar seguridad y eficacia.

Preparación básica del té de toronjil (captura de pantalla: Escoba X/Twitter)

Alternativas y recomendaciones

En el país, el uso de infusiones de hierbas es común para abordar dolencias menores. No obstante, la UNAM insiste en que “el tratamiento del hígado graso debe ser integral, incluyendo cambios en la alimentación, ejercicio y atención médica”.

Las personas interesadas en alternativas naturales pueden considerar el té de toronjil como complemento, pero nunca como sustituto de la atención profesional. Mantener una comunicación abierta con el médico tratante resulta fundamental para evitar complicaciones.

Respaldo académico para el té de toronjil

El respaldo de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana otorga al té de toronjil un lugar en el registro de prácticas tradicionales mexicanas. Este compendio, desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México, recopila información sobre plantas y remedios empleados desde tiempos ancestrales.

La inclusión del toronjil en este repertorio no implica una validación médica, pero sí reconoce su papel en la cultura y la salud comunitaria.

Resumen de beneficios y advertencias

El té de toronjil es una opción tradicional en México para molestias derivadas del hígado graso.

Su preparación es sencilla y forma parte del acervo cultural del país.

No sustituye el tratamiento médico y debe consumirse bajo orientación profesional.