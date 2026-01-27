México

Edén Muñoz, Yuridia y Belinda encabezan cartelera del Carnaval de Mazatlán 2026

Música, tradición y grandes espectáculos se unen en una de las fiestas más esperadas del Pacífico mexicano

La cartelera del Carnaval de Mazatlán 2026 reúne a figuras como Edén Muñoz, Yuridia, Belinda y Lara Campos en conciertos principales. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La cartelera oficial del Carnaval de Mazatlán 2026 ya fue revelada y confirma una combinación de talento que promete noches memorables. Entre los artistas anunciados destacan Edén Muñoz, Yuridia, Belinda y Lara Campos, quienes encabezarán los conciertos principales.

Bajo el lema “Arriba la tambora”, la máxima fiesta porteña volverá a transformar la ciudad con música, color y una agenda que mezcla espectáculos masivos con celebraciones tradicionales.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Teodoro Mariscal, uno de los escenarios emblemáticos del carnaval, con precios variados que permiten el acceso a distintos públicos.

Fechas, artistas y presentaciones estelares

Bajo el lema 'Arriba la tambora', la fiesta porteña de Mazatlán 2026 mezclará música en vivo, celebraciones tradicionales y espectáculos masivos. - (Twitter/@calibre50eden)

Edén Muñoz abrirá la cartelera el 12 de febrero a las 7:30 pm, durante la coronación del Rey de la Alegría. Los boletos tendrán precios que van de 500 a 3,000 pesos, sin cargos adicionales.

El 13 de febrero a las 8:30 pm se realizará “Yo sé que te acordarás”, un homenaje al Rey de la Banda Germán Lizárraga, en el marco de la coronación de la Reina de los Juegos Florales. Los precios irán de 300 a 2,200 pesos.

Yuridia llegará con su Sin Llorar Tour 2026 el 14 de febrero a las 6:30 pm, mientras que el 16 de febrero se presentarán Lara Campos a las 5:00 pm y Belinda a las 7:00 pm, durante la coronación de la Reina Infantil, con boletos de 500 a 2,700 pesos.

Venta de boletos y puntos autorizados

El Carnaval de Mazatlán destaca por su ambiente eufórico, música de banda y tradiciones que lo consolidan como una fiesta única en México y el mundo. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Las entradas para los conciertos estarán disponibles en distintos puntos oficiales de la ciudad, facilitando el acceso tanto a locales como a visitantes.

Taquillas autorizadas:

• Oficinas de Cultura, de 9:00 am a 5:00 pm

• Palacio Municipal, de 9:00 am a 5:00 pm

• Gran Plaza, de 11:00 am a 7:00 pm

• Plaza Acaya, de 11:00 am a 7:00 pm

Se recomienda adquirir los boletos con anticipación debido a la alta demanda que suele registrar el carnaval.

Una fiesta con identidad y tradición

La música de banda sinaloense, defendida como parte de la identidad cultural de Sinaloa (Banda El Recodo)

De acuerdo con información oficial del carnaval: “Durante los cinco días previos al miércoles de ceniza de cada año los mazatlecos celebramos nuestra máxima fiesta… Mazatlán se transforma no sólo por los adornos… sino también por la evidente actitud de la población predispuesta a la alegría”.

Otra de las descripciones señala: “Con todo y ser tan pachangueros… los carnavales mazatlecos son tan eufóricos como cualquiera”, resaltando el carácter festivo de la celebración.

Finalmente, se destaca que “El Carnaval de Mazatlán se distingue… porque aquí la diversión se ofrece al ritmo de la ‘banda’”, integrando música, cultura y espectáculos que lo convierten en una fiesta única a nivel nacional e internacional.

