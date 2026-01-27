México

Colectivo antitabaco pide prohibir la exhibición de cigarros en tiendas de autoservicio en Monterrey

La organización Salud Justa argumentó que exhibir las cajetillas de cigarros funciona como publicidad dirigida a menores de edad

El colectivo Salud Justa pidió
El colectivo Salud Justa Mx hizo un llamado a que el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de Monterrey, Nuevo León, prohíba la exhibición de las cajetillas de cigarros en las tiendas de autoservicio en la ciudad, al considerar que esto constituye un riesgo a la salud pública, especialmente de los menores de edad.

De acuerdo con la organización, el Tribunal local resolverá la próxima semana si la exhibición visible de productos de tabaco equivale a publicidad indirecta, lo cual está prohibido por la legislación nacional.

Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de Salud Justa Mx, acusó que la exhibición de cigarrillos en establecimientos comerciales busca atraer a nuevos consumidores jóvenes.

“La publicidad de productos de tabaco está prohibida por el artículo 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, instrumento que México firmó en 2003 y ratificó en 2004”, explicó.

Subrayó la responsabilidad del Tribunal, ya que una decisión a favor de la exhibición permitiría que más de 10 mil establecimientos sigan mostrando estos productos, lo que pondría en riesgo la salud de la población infantil y juvenil.

Claudia Moreno, especialista del área jurídica de Salud Justa Mx, advirtió que la industria tabacalera utiliza estrategias de marketing dirigidas a menores, colocando incluso nuevos productos como bolsas de nicotina junto a los dulces.

Moreno resaltó que la resolución sobre cadenas de tiendas de autoservicio como OXXO marcará un precedente, ya que permitir la exhibición normaliza el consumo de tabaco entre los más jóvenes.

“El Segundo Tribunal Colegiado debe priorizar la salud pública sobre los intereses económicos”, afirmó.

El colectivo enfatizó que prohibir la exhibición de productos de tabaco en los puntos de venta es una medida respaldada por la evidencia científica y la legislación vigente.

Permitir que estos productos estén a la vista perpetúa el ciclo de adicción desde la infancia y debilita los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de control del tabaco, puntualizó.

En octubre pasado, Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud, alertó que la industria tabacalera en México enfoca sus estrategias comerciales en niñas, niños y adolescentes, utilizando publicidad encubierta y productos novedosos para captar a nuevos consumidores jóvenes.

En entrevista con Infobae Mx, durante en la Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que se realizó en Ginebra, Suiza, reconoció que las empresas tabacaleras han encontrado formas de evadir la regulación, como la venta ilegal y la promoción de cigarrillos electrónicos y dispositivos alternativos, lo que representa un desafío para la protección de la salud infantil y juvenil.

López-Gatell señaló que, pese a las reformas legales implementadas para restringir la publicidad, el acceso y el consumo de tabaco, aún existen vacíos legales que permiten la exposición de menores a estos productos.

Destacó la importancia de fortalecer la vigilancia, la regulación y la colaboración interinstitucional para enfrentar las nuevas tácticas de la industria, que incluyen la colocación de productos junto a dulces y el uso de redes sociales para promocionarlos.

El exfuncionario subrayó que el consumo de tabaco sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte prevenible en México. Reiteró la necesidad de políticas públicas más estrictas y acciones coordinadas para proteger a la infancia de la manipulación comercial de la industria tabacalera.

