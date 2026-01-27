Carlos Arenas reacciona a las declaraciones de su exnovia Vanessa Claudio: “Ya ni me acuerdo”

Los rumores que se desataron tras su separación revivieron una década después. (IG)

Ya pasaron aproximadamente 10 años desde que Vanessa Claudio y Carlos Arenas terminaron su relación amorosa, no obstante, los rumores que surgieron a raíz de su ruptura revivieron este 2026.

Esto luego de que el conductor le plantó un beso a Ximena Córdoba en plena transmisión en vivo de “¡Cuéntamelo Ya!” y supuestamente la también presentadora lanzó una indirecta en su contra a través de sus redes sociales.

El momento se viralizó en redes sociales TikTok: @canalestrellasof

Carlos Arenas reacciona

El presentador sostuvo un encuentro con medios afuera de Televisa y, bajo este contexto, fue cuestionado sobre las declaraciones que su expareja hizo sobre su relación en el podcast “Pinky Promise” en 2024 y que revivieron este 2026 tras su beso con Ximena Córdoba.

En un principio evitó hablar al respecto, pero terminó diciendo:

"Imagínate si me voy a poner a hablar de algo de hace once años, ya ni me acuerdo, ¿estás de acuerdo? O sea, entonces, no sé por qué pasan esas cosas, pero mejor calladitos nos vemos más bonitos y, pues yo hago lo que tenga que hacer en mí. Si las otras personas quieren hablar, hacer circo ¿qué te puedo decir? Pero yo estoy bien tranquilo”, declaró ante las cámaras y micrófonos de Eden Dorantes.

Internautas aseguran que la conductora habría lanzado este mensaje por el beso que su ex le plantó a Ximena Córdoba en ¡Cuéntamelo Ya! (@canalestrellasof)

El conductor no comentó nada más al respecto, tampoco se pronunció sobre la supuesta indirecta que supuestamente lanzó su ex en redes tras su beso viral con su compañera de “¡Cuéntamelo Ya!”.

¿Qué dijo Vanessa Claudio sobre su romance?

En 2024, la conductora asistió como invitada especial al podcast ‘Pinky Promise’, donde abrió su corazón para compartir lo complicado que sería coincidir con su ex en un proyecto laboral tras su ruptura, pero sería profesional y trabajaría con él sin ningún problema.

Los conductores tuvieron un romance cuando ambos trabajaban en "Venga la Alegría". (IG: @vanessaclaudio // @canalestrellas)

“Siento que él no ha trabajado resentimientos hacia mí. Yo ya como que, pues eso pasó hace mucho tiempo, la verdad. Si tengo que trabajar con él, trabajaría con él, yo por lo menos. Pero a la vez sé que si no trabajas las cosas... y nunca hemos tenido esa conversación”, declaró durante la emisión.

Asimismo, habló sobre una relación “tóxica” que vivió con una ex pareja. Aunque no reveló el nombre del hombre involucrado, usuarios en redes sociales señalaron a Arenas como posible protagonista.

“En el 2021-2022 viví una relación muy fea, de hasta contacto físico no deseado. Y... para mí fue el peor año de mi vida (...) La gente no sabía que yo iba a trabajar por ir a trabajar. Pero el dolor que yo sentía adentro, lo que estaba viviendo, fue lo peor. Lo peor ha sido ir a denunciar una persona”, expresó.