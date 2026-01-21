Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

El poder de fuego de los cárteles es superior al de la corporación municipal, según el Gobierno del Estado. (Policía Municipal de San Luis Río Colorado)

Las autoridades de Sonora informaron sobre la desarticulación de una célula criminal ligada con delitos de alto impacto y que estaría relacionada con el secuestro y asesinato de Nancy Jazmín, además de otros delitos. Los sujetos fueron detenidos junto con armas de fuego y un vehículo.

Cabe destacar que la muerte de la mujer es investigada tomando en cuenta su entorno familiar, su relación con un generador de violencia en la entidad y un supuesto integrante del Cártel de Caborca.

En el periodo del 15 al 18 de enero los elementos de seguridad realizaron arrestos en flagrancia y cateos, lo que resultó en el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, droga (de la cual no fue precisada cantidad y tipo), vehículos con reporte de robo y equipo táctico.

Golpe al núcleo operativo de la célula

Según las averiguaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la célula criminal operaba en Cajeme realizando privaciones de la libertad y al menos cuatro homicidio, uno de ellos el de Nancy Jazmín, esta última fue hallada sin vida en Ciudad Obregón.

Los indicios asegurados (FGJES)

“La célula está relacionada con diversos homicidios y privaciones ilegales de la libertad ocurridas recientemente en Ciudad Obregón, entre ellas la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de Nancy Jazmín, así como otros hechos delictivos de alto impacto registrados en la región”, es parte del informe de las autoridades del 20 de enero.

Sin embargo no fueron revelados los nombres ni el número de personas detenidas, aunque la Fiscalía de Sonora presume que fue afectado el “núcleo operativo” de la célula delictiva.

De igual manera, la FGJES compartió una imagen en la que puede verse parte de los indicios asegurados, entre ellos chalecos tácticos de color negro y al menos cinco armas de fuego.

Los encargados de las detenciones y aseguramientos son elementos de a Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes realizaron trabajos de investigación e inteligencia

El caso de Nancy Jazmín en Sonora y el papel del “Chino Rivotril”

Fue el pasado 17 de enero cuando el cuerpo de la joven Nancy Jazmín fue hallado sobre la calle Cuauhtémoc y 100, cerca del sitio donde vive su familia.

Foto: Fiscalía de Sonora

Los familiares reconocieron el cuerpo de Nancy. Mientras que el 16 de enero pasado la Fiscalía de Sonora aseguró que las investigaciones en el caso apuntan a su relación con un generador de violencia que es buscado por las autoridades.

“La principal línea de investigación se encuentra vinculada a su entorno personal, específicamente a su relación con un generador de violencia identificado como José Manuel Lucio Valenzuela, alias “Chino Rivotril”, quien cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y recompensa por su captura", se puede leer en el informe.