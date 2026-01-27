México

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo inician las inscripciones?

El apoyo educativo para familias con hijas e hijos en educación básica ya tiene calendario, requisitos y esquema de pagos definidos

La Beca Universal de Educación
La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina beneficia a familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria o secundaria.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un Programa Prioritario del Gobierno de México dirigido a familias con niñas, niños o adolescentes inscritos en preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas. La información aquí presentada proviene del comunicado oficial del programa.

Este apoyo busca fortalecer la permanencia escolar mediante transferencias económicas que varían según el momento de ingreso al programa, la integración familiar y el nivel educativo de las y los estudiantes.

Para 2026, el programa establece etapas claras de información, registro y entrega de apoyos, por lo que es fundamental que las familias se mantengan atentas únicamente a los canales oficiales.

¿Quiénes pueden solicitar la beca en 2026?

Solo las familias con estudiantes
Solo las familias con estudiantes en primarias públicas pueden solicitar la Beca Universal Rita Cetina durante el proceso de inscripciones 2026. - (Jesús Avilés/ Infobae México)

De acuerdo con la información oficial, la beca está dirigida a estudiantes de primaria y secundaria de todos los grados inscritos en instituciones públicas. Sin embargo, en esta etapa, solo las familias con hijas e hijos en primarias públicas podrán iniciar la solicitud.

Las familias que ya formaban parte del programa en 2025 o antes son consideradas de continuidad, mientras que quienes ingresen en marzo de 2026 serán catalogadas como nuevo ingreso.

Esta distinción es clave, ya que determina tanto el monto como la periodicidad del apoyo económico.

Montos según tipo de familia

El registro para la Beca
El registro para la Beca Rita Cetina 2026 se realiza únicamente a través del sitio oficial www.becaritacetina.gob.mx, tras las asambleas informativas en febrero.

El comunicado oficial detalla que los montos dependen de la integración familiar. Algunos ejemplos son:

Familias de continuidad:

  • 1 estudiante de primaria: $1,900 pesos bimestrales
  • 2 estudiantes de secundaria: $1,900 + $700 pesos bimestrales

Familias que ingresan en marzo de 2026:

  • 1 estudiante de primaria: $2,500 pesos anuales
  • 3 estudiantes de primaria: $7,500 pesos anuales

Familias mixtas (continuidad y nuevo ingreso):

  • 1 primaria continuidad + 1 primaria nuevo ingreso: $1,900 bimestrales + $2,500 anuales

Las Reglas de Operación 2026 contienen el desglose completo.

Etapas de inscripción y entrega

Las Reglas de Operación 2026
Las Reglas de Operación 2026 del programa Rita Cetina incluyen un desglose detallado de los apoyos económicos y requisitos para beneficiarios.

La información oficial señala tres etapas. La primera son las Asambleas Informativas, que se realizarán en febrero en las primarias públicas. Ahí se explicará el proceso de solicitud.

La segunda etapa es el registro en línea, disponible después de las asambleas exclusivamente para familias con estudiantes en primaria pública.

Finalmente, la entrega de tarjetas será anunciada a través de las escuelas, la página web y redes sociales verificadas los cuales son los únicos medios autorizados para brindar información.

