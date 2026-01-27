ARMY firma petición para exigir la salida de Ticketmaster y OCESA de México tras polémica venta con BTS

La boletera enfrenta la furia de las fans de BTS tras polémica venta de boletos. (Gemini)

La inconformidad de la comunidad ARMY en México alcanzó un nuevo nivel tras la caótica preventa y venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México.

La molestia por los altos precios, la falta de transparencia y los problemas técnicos en la plataforma de la boletera ha derivado en una campaña nacional que exige la salida de Ticketmaster y la promotora OCESA del mercado mexicano.

La petición, lanzada en Change.org, ya supera hasta el momento las 200 mil firmas en cuatro días, reflejando el hartazgo social y la presión colectiva para reformar la venta de entradas en espectáculos masivos.

De la emoción al enojo: el detonante de la campaña ARMY

ARMY lanzó una petición en change.org (Captura de pantalla)

Lo que debía ser una experiencia emocionante para miles de fans de BTS se convirtió en una pesadilla. Según lo narrado por Alma Aguilar, promotora de la campaña, y por decenas de testimonios, la compra de boletos estuvo marcada por fallas constantes en la fila virtual, errores en la página web, aumentos inexplicables en los precios y la desaparición casi inmediata de los boletos más codiciados.

Usuarios reportaron que la sección Platino aparecía agotada al instante y que, minutos después de la venta oficial, ya circulaban entradas en reventa a precios muy superiores.

La frustración se extendió rápidamente entre la comunidad ARMY y pronto alcanzó a otros fandoms, quienes también han experimentado dificultades similares con Ticketmaster y OCESA en conciertos previos.

La petición, titulada “Solicitar retirar a Ticketmaster OCESA de la venta de boletos en México”, acusa a la boletera de prácticas poco éticas y de permitir un sistema viciado que favorece el acaparamiento por revendedores y la especulación de precios, en detrimento de los verdaderos fans.

La boletera anunció el sold out(Captura de pantalla/Ticketmaster)

En el texto, se exige: “Que Ticketmaster OCESA sea retirada de la venta de boletos en México y que se implementen regulaciones más estrictas sobre la transparencia y ética en la venta de entradas.”

El llamado busca que autoridades, promotores y nuevas empresas brinden métodos de compra más justos y transparentes, priorizando el derecho de los consumidores a disfrutar de la música sin abusos.

En la petición también se lee: “Lo que debería haber sido una experiencia emocionante se convirtió rápidamente en una pesadilla... No puedo evitar sentir que todo esto fue planeado. La frustración y el enojo no son solo míos, somos muchos los fanáticos que hemos sido víctimas de este sistema viciado”.

Este movimiento de presión ciudadana, que invita a otros fandoms a sumarse, se da en un contexto donde la Profeco, la autoridad de protección al consumidor en México, ya investiga posibles irregularidades y ha exhortado a las empresas a ofrecer información clara y condiciones equitativas para los compradores.

Sheinbaum, Profeco y Ticketmaster: posiciones encontradas

Hubo múltiples quejas en la preventa y venta general (Capturas de pantalla/FB)

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México generó un fenómeno de alta demanda, frustración y reclamos que rápidamente escaló al debate nacional.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconoció la magnitud del fenómeno BTS en el país. Durante su conferencia matutina, informó que alrededor de un millón de jóvenes buscaron entradas para apenas 150 mil lugares disponibles en los tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros.

Ante la insatisfacción y las protestas de los fans, Sheinbaum reveló que envió una carta formal al primer ministro de Corea del Sur solicitando más fechas del grupo en México o, al menos, la instalación de pantallas para transmisiones remotas que permitan a más personas disfrutar del espectáculo

Por su parte, Iván Escalante, titular de Profeco, confirmó que la dependencia monitoreó las quejas en redes sociales y recibió reportes directos sobre irregularidades durante el proceso de venta. Profeco exhortó a Ticketmaster a publicar con suficiente antelación los precios y mapas de asientos, en cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La procuraduría envió personal a centros de venta física para verificar la oferta de boletos y constató que no existía venta presencial en el Palacio de los Deportes ni en el Estadio GNP Seguros, desmintiendo rumores y reportes en redes.

Las entradas se agotaron en menos de una hora .(Jovani Pérez/Infobae)

Ante la saturación y las fallas reportadas, Profeco anunció que iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster. Las multas podrían superar los 4 millones de pesos en los casos más graves y se harán extensivas a plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo, identificadas por prácticas abusivas y especulación con las entradas de BTS.

Como parte de las nuevas medidas, Profeco estableció la obligación de que las boleteras publiquen los precios exactos y mapas al menos 24 horas antes de la venta, así como el costo total de los boletos desde el inicio de la compra, incluyendo todos los cargos. Para denuncias y dudas, habilitó la dirección conciertos@profeco.gob.mx como vía de atención exclusiva para consumidores.

Ticketmaster respondió públicamente ante la ola de críticas y acusaciones, señalando que la saturación del sistema se debió a un acceso sin precedentes: más de 2.1 millones de personas intentaron comprar boletos para BTS, con un pico de 1.1 millones de usuarios en la fila virtual durante la preventa y la venta general. La empresa aseguró que la disponibilidad de 136,400 boletos para las tres fechas fue definida por los artistas y la promotora, no por la boletera.

La compañía negó haber utilizado precios dinámicos o algoritmos que modificaran los costos de los boletos durante la venta, aclarando que los precios se mantuvieron sin cambios desde la preventa hasta la venta general. Ticketmaster también subrayó que toda la venta se realizó en formato digital, sin boletos físicos, para garantizar seguridad y trazabilidad en cada compra.