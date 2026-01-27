Alertan sobre desarrollo de diabetes en México: estos son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, alertó sobre el desarrollo de los diferentes tipos de diabetes, una de las enfermedades crónicas con más casos en México, haciendo un llamado a la prevención y a la atención primaria.
En conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal explicó cuáles son los factores de riesgo que pueden provocar el desarrollo de la enfermedad, tanto en hombres como mujeres.
Información en desarrollo....
