Alertan sobre desarrollo de diabetes en México: estos son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad

Una persona utiliza un medidor portátil de glucosa para analizar una gota de sangre aplicada en una tira reactiva, evidenciando el creciente uso de dispositivos médicos para el control de la salud en el hogar. La imagen destaca la importancia de la monitorización frecuente de los niveles de glucosa, especialmente en pacientes con diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, alertó sobre el desarrollo de los diferentes tipos de diabetes, una de las enfermedades crónicas con más casos en México, haciendo un llamado a la prevención y a la atención primaria.

En conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal explicó cuáles son los factores de riesgo que pueden provocar el desarrollo de la enfermedad, tanto en hombres como mujeres.

