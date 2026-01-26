El influencer Markitos Toys rompe el silencio sobre narcoacusaciones

Markitos Toys rompe el silencio sobre volantes, violencia y rumores de crimen organizado: En una transmisión en vivo, Marcos Eduardo Castro Cárdenas defendió la legalidad de su patrimonio y rechazó señalamientos de lavado de dinero, extorsión y vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Capturas de pantalla)

Después de más de un año de señalamientos, volantes anónimos y versiones que lo vinculan con el crimen organizado, Markitos Toys decidió hablar. En un live transmitido este domingo 25 de enero de 2026, el influencer originario de Culiacán rompió el silencio para rechazar las acusaciones de lavado de dinero y supuestos nexos con el narco, además de referirse al asesinato de su hermano y a los ataques que su familia ha sufrido en medio de la violencia que atraviesa Sinaloa.

Durante su en vivo por la plataforma Kick, Markitos Toys —nombre artístico de Marcos Eduardo Castro Cárdenas— habló de los episodios que lo colocaron en el centro de la conversación en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, entre Los Chapitos y La Mayiza.

“Yo no soy eso”

Markitos Toys habla sobre acusaciones en su contra, de quienes lo señalan de tener vínculos con el narco. (Redes sociales)

Hace un año, el influencer y sus familiares (sus hermanos Gail, Kevin, Mayve Castro, y su cuñada Ana Gastélum) fueron mencionados en volantes arrojados en Culiacán, donde se les acusó de ser “prepotentes, lavadores de dinero y colaboradores cercanos” de la facción liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Respecto a ello, mencionó: “En ese folleto no solo me involucraron a mí, también a mis hermanos y a mi hermana... Yo no soy culpable del problema que está pasando en Sinaloa ni en el país... Todo eso que se ha dicho de mí y de mi familia es falso, totalmente falso. Yo no soy eso”, sentenció.

Profundizó en su crítica a los volantes, señalando que en ellos no solo se acusó a su familia, sino también a políticos y a otras personas de delitos como secuestro, cobro de piso, fraudes inmobiliarios, huachicol y narcomenudeo, imputaciones que rechazó categóricamente: “Yo no tengo nada que ver con eso, nada. Por eso aquí seguimos, gracias a mi Dios, porque yo nada que torturas, ni que asesinatos ni que secuestro”.

El influencer insistió en que nunca ha participado en actividades ilícitas y que su única relación con personas señaladas por las autoridades, como el caso de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, ha sido de amistad personal, nunca de negocios.

“Si tú tienes un amigo que, que trabaje como él quiera trabajar y él tiene un problema, ¿ya tú también por ser amigo entras en ese problema? Se me hace muy mala onda”. Reiteró que la amistad no equivale a complicidad ni a responsabilidad por los actos de terceros.

Markitos Toys era amigo íntimo de El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos.(Instagram/Sedena)

Markitos Toys explicó que durante meses optó por el silencio y la paciencia, pero decidió hablar porque “todo es a su tiempo” y porque, según su experiencia, “el que calla otorga”. “He aprendido de mis errores. Me he caído, me he tropezado y me levanto. Y aquí ando fuerte, con la frente en alto y dando la cara”, expresó.

Reconoció que fue difícil soportar la cantidad de rumores y difamaciones, sobre todo cuando provenían de periodistas “importantes del país” que, en su opinión, hablaron de él sin conocerlo.

Además, el influencer criticó que sus detractores suelen esconderse detrás del anonimato: “Los que hacen videos hablando de mí como si supieran, esos sí se esconden y se esconden detrás de una máscara, se esconden detrás de una capucha. Eso no es tener huev*s”.

Ataques a su familia

Recordó que los rumores y señalamientos públicos en su contra dieron paso a una escalada de agresiones, incluyendo el incendio de la casa de sus padres y el robo de una camioneta familiar.

El influencer Markitos Toys habla sobre ataques a su familia, aclaró dichos del pasado y afirma que no huye de nadie. (Redes sociales)

“Me dio mucha tristeza, porque mi apá trabajó un chingo de años, pa’ él poder dejar su casa bonita... como pa’ que llegaran y en cuestión de segundos la dañaran”, lamentó Castro Cárdenas.

El propio influencer admitió que él y su familia se vieron obligados a salir de Sinaloa por seguridad, tras recibir amenazas y atentados. “Que me llamen miedoso porque me salí de mi ciudad; si no me hubiera salido, ya no existiría, ya no estuviera... claro, ¿quién se quiere morir?, ¿qué no están viendo cuántos inocentes no se han muerto?”, sostuvo.

En otro momento del live, el youtuber habló sobre el asesinato de su hermano mayor, Gail Castro Cárdenas, ocurrido el 28 de marzo de 2025. “Acabaron con su vida, con sus sueños, con todo”, relató visiblemente afectado. El crimen, registrado en Ensenada, Baja California, fue atribuido por las autoridades a la disputa entre grupos criminales y marcó un punto de quiebre para la familia.

El influencer también describió el clima de hostigamiento que han vivido: “Nos han faltado al respeto y nos han humillado gacho. ¿No se les hace injusto todo lo que han hecho contra mí y mi familia sin yo haberles hecho nada?”.

Describió el impacto emocional de las pérdidas, el dolor por la muerte de su hermano y la tristeza ante la falta de paz familiar. “Yo a nadie le he quitado la tranquilidad y la paz. A nadie lo he hecho”, afirmó. Reconoció que, ante tanto daño, solo desea tranquilidad para su familia y para la ciudadanía de Culiacán y que no busca venganza.

Defiende sus negocios

Markitos Toys (IG/Markitos Toys)

Durante la transmisión, Markitos Toys defendió el origen de su patrimonio. Aseguró que sus ingresos provienen exclusivamente de su trabajo en redes sociales y de la venta de gorras, negocio que calificó como exitoso: “Mi negocio de gorras me da muy buenas ganancias y con todo respeto, no ocupo hacer ese tipo de negocios, no ocupo arriesgar mi dinero de esa manera”.

Explicó que el éxito de su marca va más allá de su presencia en redes y que otros colegas también han generado fortunas legales a través de este tipo de emprendimientos. “No tengo necesidad de hacer ese tipo de negocios. No ocupen culparme de algo que no he hecho. No porque tenga fama quieran agarrarse de ahí”, afirmó.

El influencer cuestionó por qué no se investiga igual a otros creadores de contenido que exhiben lujos y propiedades costosas. Destacó que, en su caso, ha preferido ayudar, por ejemplo al Hospital Pediátrico de Culiacán, antes que gastar en excentricidades, ello pese a que siempre presume autos de lujo en sus redes y viajes a otros países: “He preferido ayudar que llenar mi cochera de carros exóticos”.

El influencer habló también de los videos en los que se le acusa falsamente de tener laboratorios de droga, a lo que insistió: “¿Dónde están las pruebas que yo tenía laboratorios de droga? ¿Dónde están las pruebas que lavo dinero? No se vale”, insistió recalcando que los señalamientos carecen de fundamento.

Aclara dichos sobre situación en Sinaloa

Por otro lado, Castro Cárdenas abordó la polémica que generó su frase “aguanten la verg*”, pronunciada en sus historias de Instagram al referirse a la ola de violencia en Sinaloa.

Markitos Toys criticó a los sinaloenses y aseguró que "hay que aguantar". (Instagram: Markitos Toys)

Explicó que la utilizó en referencia a comerciantes que antes se beneficiaban de la clientela ligada al narcotráfico y que después se quejaron de la situación, aunque reconoció que el comentario fue desafortunado y reiteró que nunca justificó la violencia contra inocentes. “Me considero muy justo, y lo que no va, no va”. Admitió que sus palabras pudieron interpretarse como insensibles y reiteró que su intención no era legitimar la violencia.

El influencer defendió también su derecho a mantener amistades y gustos musicales sin que ello implique una adhesión a actividades ilícitas. “Critican que escuchar corridos o tener ciertas amistades sea motivo para ser señalado como parte de un grupo delictivo. Uno cantando y escuchando no le hace daño a nadie”, argumentó.

Durante gran parte de la transmisión, Markitos Toys criticó la difusión de versiones no comprobadas por parte de medios y periodistas. “No sean amarillistas también a todos esos noticieros, no crean en todo lo que dicen los demás. Ahí se van como borreguitos”, expresó.

Criticó que la viralidad y la replicación acrítica de información se ha vuelto “un negocio” para muchos medios y creadores.

Finalmente, el creador de contenido hizo un llamado a la reflexión sobre el valor de la vida en el contexto actual de violencia en México. “Hoy en día la vida no vale nada. No sé cuánto pueda costar una bala, es lo que vale. Una bala en la cabeza y ya, eso es lo que vale la vida. No hay que devaluar la vida tan feo, hombre. Tan bonita que es la vida”.