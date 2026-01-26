Pepe Aguilar confía en que el “hate” hacia Ángela Aguilar llegará a su fin: “Va a hablar más su arte”

El cantante volvió a pronunciarse sobre la ola de críticas recientes que ha enfrentado su hija. (pepeaguilar_oficial, angela.aguilar / Instagram)

En el último año, Ángela Aguilar ha enfrentado una serie de polémicas que han marcado su imagen pública y su carrera artística. Desde que se hizo pública su relación con Christian Nodal, hasta la gira de conciertos en Estados Unidos y reacciones en redes sociales, la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en objeto de debate dentro y fuera del ámbito musical.

Durante 2024, el noviazgo entre la cantante y Nodal provocó intensas discusiones en plataformas digitales ya que Ángela se mantuvo bajo el escrutinio público y ofreciendo entrevistas. En 2025, la situación escaló a un nuevo nivel cuando el sonorense en una charla con Adela Micha reveló que ambos si habrían iniciado su relación días después de su separación de Cazzu, con quien acababa de tener a su hija Inti. Las declaraciones del cantante encendieron la conversación pública, generando comentarios negativos que impactaron la percepción sobre la joven artista y su entorno.

Pepe habló de la disciplina y el compromiso de Ángela con su carrera, y subrayó que su arte prevalecerá frente a los comentarios negativos que han circulado en redes sociales. (IG: @pepeaguilar_oficial // @nodal // @angela_aguilar_)

Para enero de 2026, Ángela Aguilar volvió a acaparar titulares al obsequiarle un caballo al intérprete de “Amé” y organizarle una fiesta de tres días por su cumpleaños número 27. El gesto fue ampliamente comentado y comparado con detalles previos que el cantante había tenido con sus exparejas Belinda y Cazzu, lo que intensificó la exposición mediática de la pareja.

En medio de este escenario, Pepe Aguilar abordó la situación familiar durante una entrevista con el Los Angeles Times, realizada con motivo de su presentación en el Pico Rivera Sports Arena junto a los Charros de El Soyate. El cantante y productor subrayó el impacto del escrutinio mediático sobre su hija, pero expresó confianza en el futuro profesional de la joven.

Durante 2024, el noviazgo entre la cantante y Nodal provocó intensas discusiones en plataformas digitales. (Captura de pantalla @elgordopugaguilar / pepeaguilar_oficial)

“Desgraciadamente se ha perdido la atención en el hate y en otras cosas en los últimos años, pero yo creo que es una artista que definitivamente va a hablar más su arte que cualquier otra cosa y cuando eso suceda, regresarán los fans que se merece. Y ella es una artista que tiene mucho que dar”, afirmó Aguilar.

El artista también destacó la disciplina y el trabajo que caracterizan a Ángela Aguilar. “Sí, ella aprendió desde chiquilla. La primera vez que cantó fue a los dos años y medio, entonces yo soy un artista que se mete a todo en su carrera y ella aprendió esa manera de trabajar. Entonces ahora dirige, produce... se produce sus discos, sus shows, escoge las imágenes. Es una artista que compone muy bien”, explicó Pepe Aguilar.