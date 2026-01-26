Pensión Mujeres Bienestar: estas son las beneficiarias que cobran hoy lunes 26 de enero

La Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de pagos del bimestre enero–febrero 2026

La Pensión Mujeres Bienestar avanza en su calendario de pagos correspondiente al bimestre enero–febrero de 2026 y hoy lunes 26 de enero toca el turno a un grupo específico de beneficiarias.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, en esta fecha reciben su depósito las mujeres cuyo primer apellido comienza con la letra S, como parte del esquema de dispersión escalonada que se aplica a nivel nacional.

Este programa social forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y tiene como objetivo fortalecer el ingreso de mujeres en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos directos, sin intermediarios y con depósitos realizados exclusivamente a través del Banco del Bienestar.

¿Quiénes cobran la Pensión Mujeres Bienestar el lunes 26 de enero?

Según el calendario oficial de pagos para enero de 2026, el lunes 26 corresponde a las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra S. El depósito se realiza de manera automática en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos de atención ni realizar trámites adicionales para recibir el recurso.

La dispersión forma parte de la etapa final del calendario de pagos del primer bimestre del año, que comenzó el pasado 5 de enero y concluye el miércoles 28 de enero con las beneficiarias cuyos apellidos inician con las letras W, X, Y y Z.

Monto del apoyo en 2026

Durante 2026, la Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales, los cuales se depositan de forma directa en la cuenta de cada beneficiaria. El dinero queda disponible una vez reflejado en el saldo y puede utilizarse de inmediato o retirarse en una fecha posterior, sin restricciones.

Las beneficiarias pueden disponer del recurso a través de:

Cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Ventanillas de sucursales bancarias

Pagos con tarjeta en establecimientos que acepten este medio

Las autoridades federales han reiterado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar una administración más segura del apoyo.

Programas que comparten calendario de pagos

La Pensión Mujeres Bienestar comparte el mismo calendario de dispersión con otros programas sociales federales, entre ellos:

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

La Pensión para Personas con Discapacidad Permanente

El Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

En todos los casos, el orden de pago se determina por la letra inicial del primer apellido, un método que se aplica de manera uniforme en todo el país.

Recomendaciones para las beneficiarias

La Secretaría de Bienestar recomienda a las beneficiarias verificar previamente su saldo antes de acudir a una sucursal bancaria. Esta consulta puede realizarse directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, sin costo.

Asimismo, se recuerda que ninguna persona o gestor está autorizado a cobrar comisiones por la entrega del apoyo, ya que el depósito es directo y sin intermediarios.

Con el pago programado para el lunes 26 de enero, la Pensión Mujeres Bienestar entra en la recta final de su dispersión correspondiente al primer bimestre de 2026. Las autoridades federales informarán oportunamente el calendario del siguiente periodo de pago, el cual se dará a conocer antes del inicio del próximo bimestre.