‘La Mañanera’ de hoy: conciertos de BTS, Mundialito, entre lo relevante

Para consultar la convocatoria y el programa de actividade que se estarán realizando en relación al futbol y la tecnología.

La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, invitó a la población a participar en los:

“Todas las finales de la Copa Nacional Escolar se realizarán en el Estadio Olímpico Universitario (...) va a ser el torneo de futbol escolar más grande del mundo”, narró Delgado.

Las inscripciones comienzan el 2 de febrero, posteriormente se realizarán los equipos.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública: “Niñas, niños y adolescentes podrán participar”; este proyecto se realiza de la mano con la Conade.

13:45 hs

Sheinbaum pidió al ministro de Corea del Sur evaluar la posibilidad de que BTS tenga más conciertos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió que, debido a la demanda e interés de los jóvenes mexicanos por asistir al concierto de BTS, le escribió una carta al ministro de Corea del Sur para solicitar que la banda pueda tener más fechas de conciertos en el país.