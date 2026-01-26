México

‘La Mañanera’ de hoy: conciertos de BTS, Mundialito, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

14:11 hsHoy

Mundialito de Robótica

La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, invitó a la población a participar en los:

  • Torneos de fútbol con robts.
  • Actividades de divulgación científica y tecnológica.
  • Rumbo a la Copa FutbolMX.

Para consultar la convocatoria y el programa de actividade que se estarán realizando en relación al futbol y la tecnología.

13:50 hsHoy

SEP invita a participar en la Copa Nacional Escolar

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública: “Niñas, niños y adolescentes podrán participar”; este proyecto se realiza de la mano con la Conade.

Las inscripciones comienzan el 2 de febrero, posteriormente se realizarán los equipos.

“Todas las finales de la Copa Nacional Escolar se realizarán en el Estadio Olímpico Universitario (...) va a ser el torneo de futbol escolar más grande del mundo”, narró Delgado.

13:45 hsHoy

Sheinbaum pidió al ministro de Corea del Sur evaluar la posibilidad de que BTS tenga más conciertos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió que, debido a la demanda e interés de los jóvenes mexicanos por asistir al concierto de BTS, le escribió una carta al ministro de Corea del Sur para solicitar que la banda pueda tener más fechas de conciertos en el país.

13:41 hsHoy

Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster y prepara lineamientos para regular conciertos tras irregularidades en la venta de boletos de BTS

El procurador del Consumidor, César Iván Escalante RuRuiz,nformó que, debido a las irregularidades presentadas en la preventa de boletos para el concierto de BTS y que ARMY México se quejó, la dependencia iniciará un proceso contra Ticketmaster.

Además, Escalante anunció que Profeco prepara lineamientos para regular conciertos, esto con el objetivo de garantizar buenas experiencias a las personas.

13:36 hsHoy

La presidenta comienza con la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo hablará este lunes acerca del Mundial.

Quienes acompañan a la mandataria federal:

  • César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
  • Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.
  • Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP).
  • Zoé Robledo, titular del IMSS.
  • Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres.
12:34 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

