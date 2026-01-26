México

“Hemos escuchado las críticas. Vamos a ejercer con austeridad”: SCJN sobre decisión de no utilizar vehículos blindados

Hugo Aguilar Ortiz aseguró que en su momento la renovación del parque vehicular fue por motivos de seguridad para los ministros y ministras

Este lunes en conferencia de prensa, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó a detalle cómo fue la adquisición de camionetas blindadas para los ministros y ministras y porqué han tomado la decisión de ya no ocupar dichos vehículos.

Aguilar Ortiz dijo que por la relevancia del cargo de ministras y ministros, y por la seguridad que su tarea implica, el 1ro de septiembre de 2025 se adquirieron 43 vehículos blindados, de los cuales se recibieron 39.

“Desde el inicio de nuestra tarea, cada uno de los ministros y ministras decidió no usar las suburban porque son ostentosas (…) Durante cuatro meses tuvimos fallas mecánicas, se hicieron análisis de riesgos y se tomó la decisión de renovar el parque vehicular y poner a la venta 21 vehículos”, continuó.

Sin embargo, a raíz de los recientes cuestionamientos públicos sobre el alto costo de los vehículos, el presidente de la Suprema Corte aclaró que finalmente no serán usados:

“Hemos escuchado los cuestionamientos y hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos. La austeridad no es un acto simbólico, serviremos al pueblo con el mínimo necesario. Seguridad no implica lujo”, aseguró Aguilar Ortiz.

Posteriormente, Néstor Vargas informó las medidas del funcionamiento de la Corte y el poder judicial en el 2026 y los ahorros que se esperan generar a raíz de estas acciones.

