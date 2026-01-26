‘El Maestro Shifu’ respalda a su hermana Samadhi Zendejas en la pelea con Alana Flores en el Supernova 2026

Samadhi Zendejas y Alana Flores se enfrentarán en una de las peleas más esperadas de Supernova 2026, despertando gran expectativa dentro y fuera del streaming. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La cartelera de Supernova 2026 ya comienza a generar conversación y una de las peleas que más atención concentra es la de Samadhi Zendejas frente a Alana Flores. El cruce entre la actriz y la streamer ha despertado interés no solo por el choque de perfiles, sino por el respaldo que Samadhi ha recibido desde distintos frentes del espectáculo y las plataformas digitales.

Entre esas voces se encuentra la de su hermano Adriano Zendejas, conocido actualmente como “El Maestro Shifu” quien es una de las figuras más visibles del streaming en México. Aunque en distintas ocasiones ha reconocido que no mantiene una relación cercana con Samadhi, decidió expresar públicamente su apoyo.

La declaración ocurrió durante una transmisión en vivo desde Japón, donde Adriano reaccionó con sorpresa al enterarse del combate. Su mensaje no tardó en viralizarse y sumó expectativa a una pelea que ya se perfila como uno de los momentos centrales del evento.

El mensaje de Adriano que encendió la conversación

Adriano Zendejas, famoso como El Maestro Shifu, apoya públicamente a su hermana Samadhi para el combate estrella de Supernova 2026. - (IG)

Durante el stream, Adriano fue directo al referirse a la decisión de su hermana. “Mi hermana va a pelear. Mi hermana va a pelear contra Alana... sí hay una mujer con huevos esa mujer, la neta, mis respetos para ella”, dijo ante su audiencia.

Más adelante reforzó su postura y dejó claro que su apoyo es total. “Apoyarla full, apoyarla full, la neta. Ojalá yo pueda hablar con ella en un futuro para, para aconsejarle algunas cosas”, comentó, subrayando que la noticia lo tomó desprevenido.

También explicó que el anuncio sorprendió a más de uno, ya que Samadhi no está vinculada al mundo del streaming. “No sé, es que ella no sabe nada de streaming ni nada de ese rollo. Entonces, me tomó por sorpresa ese rollo”, añadió.

Supernova 2026 y una cartelera que mezcla mundos

El combate estelar entre Alana Flores, campeona invicta y referente del streaming, y Samadhi Zendejas, actriz debutante, será uno de los duelos más mediáticos de 2026. (X/ @supernovaboxing)

El evento se llevará a cabo el 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX y promete combinar deporte amateur con figuras del entretenimiento digital y tradicional ya que será transmitido por la plataforma de streaming Netflix. Supernova se ha consolidado rápidamente como uno de los torneos más llamativos del circuito.

Su primera edición, realizada el año pasado, captó la atención por la espectacularidad de sus combates y la diversidad de su elenco. Para esta nueva entrega, la organización apuesta por nombres que mueven audiencias en distintos públicos.

Entre las peleas confirmadas destacan Alana Flores vs Samadhi Zendejas, Mario Bautista vs Aaron Mercury y Lupita Villalobos vs Kim Shantal, además de otros enfrentamientos que completan la velada.

El reto de Samadhi y los cinturones en juego

Samadhi Zendejas anuncia que buscará quedarse con todos los cinturones que posee Alana Flores si logra la victoria en el evento. - (Foto: Instagram@samadhiza)

Durante la presentación oficial de la cartelera, Samadhi dejó clara su ambición. Señaló que, en caso de ganar, quiere quedarse con todos los cinturones que actualmente posee Alana, propuesta que fue aceptada.

Esto pone en juego cuatro títulos más el que se disputará en el combate, elevando la presión y el atractivo del enfrentamiento.

La pelea se perfila como una de las más intensas de la noche.