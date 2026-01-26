El error que todos cometen al comer chía y que impide que obtengan su omega- 3

El error común que podría anular los verdaderos efectos saludables de la chía y cómo evitarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de chía ha adquirido relevancia por sus beneficios para la salud, en especial por su aporte como fuente vegetal de ácidos grasos omega-3. Sin embargo, especialistas advierten que errores frecuentes en la forma de consumirla pueden limitar su valor nutricional y evitar que el organismo absorba estos nutrientes esenciales.

Un análisis de la Alimentación Española enfatiza que la chía destaca por aportar omega-3, fibra, proteínas y minerales, elementos clave para una alimentación equilibrada. Estas semillas figuran entre los alimentos preferidos por quienes buscan un perfil nutricional amplio.

Uno de los errores al consumir chía más habituales es ingerir la semilla entera sin ningún tratamiento previo. Muchas personas la añaden directamente a yogures o ensaladas, pero la resistencia de su cáscara hace que el cuerpo apenas pueda acceder a sus nutrientes. El análisis del libro de Alimentación Española indica que “ingerir las semillas enteras sin triturar ni hidratar limita la liberación y absorción de los ácidos grasos esenciales”.

La principal dificultad para la absorción adecuada del omega-3 radica en la cáscara dura de la semilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal dificultad para la absorción adecuada del omega-3 radica en la cáscara dura de la semilla, que actúa como barrera durante la digestión. Así, sin el proceso correcto, gran parte del omega-3, de la fibra y de otros compuestos útiles recorren el organismo sin ser verdaderamente aprovechados, según detalla la nutricionista. Este es el principal motivo de la baja disponibilidad de estos nutrientes para el sistema digestivo.

¿Cómo consumir chía de manera correcta?

Para optimizar su consumo, se recomiendan dos tipos de métodos:

Moler la semilla o dejarla en remojo. Triturar la chía rompe su cáscara y permite que los compuestos, incluido el omega-3, queden accesibles para el cuerpo.

Dejar las semillas en agua o líquidos al menos entre 20 y 30 minutos genera un gel que facilita la digestión y ayuda a conseguir una sensación de saciedad. El libro añade que la chía también se puede usar en recetas horneadas, como panes, siempre que se haya hidratado o molido previamente.

Preparar correctamente la chía puede multiplicar la cantidad de nutrientes aprovechados por el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones apuntan a no exceder una a dos cucharadas soperas diarias, es decir, entre 15 y 30 gramos. El consumo mayor puede causar molestias digestivas como hinchazón o gases debido a su contenido de fibra, según el análisis de La alimentación española. Tanto la nutricionista como el libro destacan la importancia de beber abundante agua durante el consumo para evitar el estreñimiento.

En cuanto a precauciones, quienes tengan dificultades para tragar deben evitar la chía seca, ya que puede expandirse y obstruir la garganta. Las personas con enfermedades intestinales deben consultar a un profesional de la salud antes de incorporar grandes cantidades por su elevado aporte de fibra.

Preparar correctamente la chía puede multiplicar la cantidad de nutrientes aprovechados por el cuerpo, lo que representa una diferencia significativa en la eficacia de este alimento en la dieta.