Xochimilco llama a sus flores más bellas: abierta la convocatoria del histórico certamen

En 1995, se trasladó la celebración de la alcaldía Tláhuac a Xochimilco. | Crédito: Secretaría de Turismo de la CIudad de México

Xochimilco se prepara para celebrar la edición 2026 del tradicional certamen "La Flor Más Bella del Ejido", en la que se recuerda a una tradición de origen prehispánico, así como el reconocimiento de las mujeres como guardianas de la cultura, la historia y de los saberes.

Este evento constituye un espacio crucial para subrayar el valor del suelo de conservación, la relevancia de la vida chinampera y la participación de las mujeres parapreservar estas costumbres para nuevas generaciones.

La alcaldía Xochimilco ha abierto la convocatoria para que jóvenes de 18 a 23 años (cumplidos hasta el 22 de marzo del 2026) de algunas de las demarcaciones participen en este evento.

Crédito: Alcaldía Xochimilco

¿Qué alcaldías participan?

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Coyoacán.

Cuajimilpa.

Gustavo A. Madero.

Iztapalapa.

Iztacalco.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

La convocatoria para la edición del certamen La Flor más bella del ejido 2026 está lista.

Requisitos para participar en La Flor más bella del ejido

La comisión organizadora recomienda a las interesadas preparar con anticipación la documentación requerida y una propuesta de discurso o proyecto cultural, pasos considerados claves en la postulación a este reconocimiento:

Identificación oficial (INE).

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Propuesta de mensaje (autoría propia, inédito, que incluya la participación de la mujer mexicana en la cultura, historia y vida contemporánea desde la peperspectivae género y equidad).

Crédito: Secretaría de Cultura de la CDMX

Las interesadas, deberán considerar los temas que forman parte de esta edición para tener un mejor desempeño durante el evento:

Resistencia bordada: legado y futuro textil artesanal ante la apropiación cultural.

La Flor más Bella del Ejido: Preservación cultural y evolución de la tradición viva.

Ciudades Patrimonio: Guardianas del pasado, impulsoras del arte y la cultura.

Guardianas del conocimiento: Mujeres transmisoras de los saberes ancestrales, históricos y culturales.

Premios para las flores más bellas

Como parte de este certamen, se otorga a tres participantes ganadoras un premio económico conforme a su lugar:

1er lugar - 50 mil pesos.

2do lugar - 40 mil pesos.

3er lugar - 30 mil pesos.

Historia del Certamen “La Flor más Bella del Ejido” en Xochimilco

El certamen de “La Flor más Bella del Ejido” constituye una de las festividades culturales más antiguas y representativas de Xochimilco, en la Ciudad de México. Sus orígenes tienen raíces profundas, vinculadas tanto a las tradiciones prehispánicas como a transformaciones culturales y políticas ocurridas a lo largo del México moderno.

El antecedente remoto de este certamen puede encontrarse en los rituales prehispánicos dedicados a Xochiquetzal, diosa de la belleza, el amor y las flores. En las antiguas “Xochipanias”, fiestas desarrolladas en los pueblos originarios, se elegía a una joven por barrio para ofrecer flores y ofrendas a la deidad, asociando la belleza femenina con la fertilidad de la tierra.

Xochitquétzal. Foto: Wikimedia commons

Con la llegada de los conquistadores y la implantación del cristianismo, la tradición se fundió con la celebración católica del Viernes de Dolores, dando paso a una festividad híbrida donde el elemento floral y femenino quedó integrado a las celebraciones de la primavera.

A finales del siglo XVIII y durante el XIX, el paseo de la Viga en Santa Anita, Iztacalco, se convirtió en el epicentro de esta celebración, donde las flores y la presencia de mujeres jóvenes cobraban protagonismo, evolucionando hacia concursos, bailes y desfiles en torno al Viernes de Dolores.

Transformaciones en el México Posrevolucionario

La Revolución Mexicana y el proyecto nacional posrevolucionario trajeron consigo una nueva valoración del indígena y del mestizaje como símbolos fundacionales de la mexicanidad.

Este proceso de recuperación de tradiciones se inscribió en una política cultural integracionista, donde prácticas como el concurso “La India Bonita” (1921), impulsado por el diario El Universal, premiaban la belleza indígena bajo criterios fenotípicos y morales.

A mediados de los años treinta, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas y en el contexto del reparto agrario y la dignificación del campesinado, el certamen “La Flor más Bella del Ejido” fue institucionalizado. Su objetivo era exaltar, con tintes folklóricos y nacionalistas, la belleza de la mujer mestiza y campesina, particularmente de las zonas ejidales aledañas a la capital.

Fotos: Cuartoscuro

En 1936 se realiza la primera edición del certamen ya con este nombre, inicialmente en Santa Anita, Iztacalco. A partir de 1955, la sede definitiva pasa a Xochimilco, aprovechando tanto su prestigio turístico como su enclave en la cultura de las flores y las chinampas.