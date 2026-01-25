México

Samuel García anuncia asistencia escolar opcional en Nuevo León ante el Frente Frío 31

El gobernador anuncia clases flexibles ante las bajas temperaturas en Monterrey y área metropolitana

Samuel García anuncia clases flexibles
Samuel García anuncia clases flexibles ante bajas temperaturas en Nuevo León. (X/@samuel_garcias)

Ante el avance del Frente Frío número 31 y el marcado descenso de temperaturas en Nuevo León, el gobierno estatal anunció medidas preventivas para proteger a la población, especialmente a la comunidad escolar.

El frío intenso ya se siente en Monterrey y su área metropolitana, con pronósticos que anticipan condiciones aún más severas al inicio de la semana.

Asistencia escolar opcional por bajas temperaturas en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la asistencia a clases será opcional para los días lunes 26 y martes 27 de enero, debido a las temperaturas extremas previstas en la entidad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, explicó que tras comunicarse con Protección Civil, se confirmó que el termómetro podría descender hasta 0 grados o incluso -1 y -2 grados durante la madrugada y noche.

El evento musical tendrá lugar el miércoles 22 de octubre. Crédito: Samuel García

El mandatario detalló que, como en inviernos anteriores, se aplicará un esquema de clases flexibles, dejando la decisión final en manos de madres y padres de familia.

Aclaró que todas las escuelas permanecerán abiertas, con personal completo, equipos y sistemas de calefacción en funcionamiento para quienes decidan asistir.

Además, exhortó a la ciudadanía a evitar salidas innecesarias, abrigarse adecuadamente y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Asistencia escolar opcional por Frente Frío 31: lo que debes saber

La Secretaría de Educación de Nuevo León precisó que esta medida aplica para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, tanto en escuelas públicas como privadas, en turnos matutino y vespertino.

Samuel García anuncia asistencia escolar
Samuel García anuncia asistencia escolar opcional lunes 26 y martes 27 de enero. REUTERS/Daniel Becerril

El personal docente, directivo y de apoyo deberá presentarse en los planteles para garantizar la atención de los alumnos que acudan.

En el caso de preparatorias, universidades y escuelas normales, las actividades continuarán de manera habitual, conforme a los lineamientos federales.

La autoridad educativa subrayó que el objetivo principal es priorizar la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes ante el clima extremo.

Frío intenso en Monterrey: así estarán las temperaturas esta semana

Este domingo 25 de enero, Monterrey registra un ambiente de frío a muy frío, con temperaturas mínimas cercanas a los 4 grados y máximas alrededor de los 14 °C.

Frente Frío 31 provoca bajas
Frente Frío 31 provoca bajas temperaturas y sensación térmica extrema en Monterrey. Crédito: Facebook/Protección Civil Nuevo León

De acuerdo con Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, una masa de aire polar y un sistema frontal provocarán rachas de viento de hasta 80 km/h, además de la posibilidad de lluvia engelante.

Para el lunes, se espera una mínima de 1 grado y una máxima de 11 °C, mientras que el martes el termómetro podría mantenerse en rangos similares.

En zonas serranas del estado, las temperaturas podrían caer hasta -10 °C, con heladas severas.

Bajas temperaturas y viento fuerte
Bajas temperaturas y viento fuerte generan alerta en Nuevo León. REUTERS/Daniel Becerril

Afectaciones del Frente Frío 31 en Nuevo León

  • Sensación térmica más baja por vientos fuertes.
  • Riesgo de heladas y lluvia engelante en zonas altas y carreteras.
  • Baja asistencia de alumnos en escuelas de educación básica.
  • Incremento en el uso de calentadores y riesgo por mala ventilación.
  • Afectaciones a mascotas expuestas a la intemperie.

Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones, proteger a los sectores vulnerables y seguir las recomendaciones de Protección Civil mientras persistan las condiciones invernales.

