México

A partir de qué día de julio será suspendida mi línea de celular sino realizo mi registro

De acuerdo con las autoridades el objetivo principal de esta medida es combatir delitos como el fraude la extorsión y el secuestro

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Mujer mexicana con jersey azul sostiene un smartphone negro que muestra "SIN SERVICIO" en naranja. Su mano toca la frente y su expresión es de preocupación.
Si los usuarios no registran su línea antes de la fecha límite el servicio será suspendido o incluso cancelado de manera definitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el registro de líneas de teléfono móvil es una medida impulsada por el gobierno para vincular cada número con la identidad de su usuario.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal es combatir delitos como el fraude la extorsión y el secuestro, que frecuentemente se cometen desde números anónimos.

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En este sentido, las autoridades encargadas de la medida han establecido un plazo límite para que todos los usuarios de telefonía móvil registren sus líneas a nombre de una persona física, presentando datos personales y, en algunos casos, identificación oficial.

Las compañías telefónicas han advertido que, si los usuarios no registran su línea antes de la fecha límite establecida por las autoridades, el servicio será suspendido o incluso cancelado de manera definitiva.

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Esto significa que quienes no cumplan con el registro perderán la posibilidad de hacer y recibir llamadas, enviar mensajes y usar datos móviles con ese número.

  • La medida aplica tanto para líneas nuevas como para líneas ya existentes.
  • El registro suele requerir nombre completo, CURP, identificación oficial y, en algunos casos, datos biométricos.

La política ha generado debate en torno a la protección de datos personales, la eficacia de la medida contra la delincuencia y la posibilidad de que millones de usuarios pierdan su línea por no completar el trámite a tiempo.

Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
Algunos usuarios tienen dudas sobre la seguridad de sus datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de qué día será suspendida mi línea sino realizo mi registro antes de la fecha limite

Por si tienes dudas al respecto, la información señala que las líneas telefónicas serán suspendidas a partir del 1 de julio de 2026 si no realizas el registro antes del 30 de junio de 2026.

A partir de esa fecha, perderás el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles; solo podrás llamar a números de emergencia como el 911.

La suspensión aplica tanto para líneas de prepago como de pospago y para todas las compañías telefónicas en México.

Sin embargo, es importante mencionar que si regularizas tu situación después de la suspensión, podrás recuperar tu número una vez que completes el trámite de registro.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con una alerta de estafa en WhatsApp. Al fondo, una bandera de Colombia y una cabina de votación.
Quiénes no registren su teléfono solo podrán usar los números de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo realizar el registro de mi línea de celular en México

Para registrar tu línea de celular en México y evitar la suspensión del servicio, debes seguir estos pasos:

1. Reúne los documentos necesarios

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio reciente (en algunos casos).
  • Número de celular a registrar.

2. Accede al portal o app de tu compañía

Entra al sitio web oficial o a la aplicación de tu operador (Telcel, AT&T, Movistar, Unefon, Bait, etc.). También puedes acudir de manera presencial a un centro de atención a clientes.

3. Realiza el registro

  • Ingresa tu número de celular.
  • Sube las fotografías solicitadas de tu identificación por ambos lados.
  • En algunos casos, toma una selfie para validar tu identidad.
  • Llena los datos personales requeridos y verifica que sean correctos.

4. Finaliza el trámite

  • Confirma la información proporcionada.
  • Recibe y guarda el comprobante o folio de registro que te entregue la compañía.

5. Consideraciones importantes

  • El trámite es gratuito.
  • No deben pedirte datos biométricos sensibles como huellas digitales o ADN, solo verificación facial con foto o cámara.
  • El registro debe hacerse antes del 30 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio.
Vista cercana de las manos de una persona sosteniendo un teléfono inteligente negro, con la pantalla encendida y borrosa.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedes consultar información más detallada y específica en la web o app de tu proveedor de servicios móviles.

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