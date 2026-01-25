Frente frío 31 paraliza actividades escolares: suspenden clases en varios estados por tormenta invernal

El frente frío 30 y la tercera tormenta invernal obligaron a suspender clases en varios estados del país ante temperaturas bajo cero.

La intensificación del frente frío número 31, asociado a la tercera tormenta invernal de la temporada y reforzado por una masa de aire ártico, ha provocado un descenso significativo de temperaturas en amplias zonas del país, lo que llevó a autoridades educativas de distintos estados a suspender clases presenciales como medida preventiva ante los riesgos que representan las condiciones climatológicas extremas.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, este sistema ocasionará heladas, rachas de viento fuertes, evento de “Norte”, lluvias, caída de aguanieve y temperaturas bajo cero, principalmente en el norte y regiones serranas de México, con afectaciones directas en la movilidad y la salud de la población escolar.

Suspenden clases por frío: medida preventiva ante heladas y tormenta invernal

Las secretarías de Educación estatales han señalado que la suspensión de clases busca salvaguardar la integridad física y la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo, ante el aumento del riesgo de enfermedades respiratorias y accidentes durante los traslados a los centros escolares.

La intensa nevada sumergió a varios estados del norte del país en un escenario de frío extremo y condiciones adversas.

En entidades donde el termómetro desciende a 0 grados Celsius o menos, las clases quedan suspendidas de manera automática en todos los niveles educativos.

En otros casos, se implementan modalidades virtuales o se deja la asistencia a criterio de madres, padres y tutores, especialmente en zonas con temperaturas cercanas al punto de congelación.

¿En qué estados suspendieron clases por el frente frío 30?

Hasta el momento, las autoridades han confirmado afectaciones en los siguientes estados:

Tamaulipas: La Secretaría de Educación estatal informó que las clases presenciales se suspenden en los municipios donde las temperaturas desciendan a 0 °C o menos, principalmente en la zona norte. En el resto del estado, la asistencia no es obligatoria y queda a decisión de los tutores.

Tamaulipas se mantiene en alerta máxima ante el ingreso del frente frío 30 y la tormenta invernal.

Puebla : Se suspendieron clases los días 26 y 27 de enero en 5 mil 836 escuelas ubicadas en las sierras Norte y Nororiental , afectando a más de 407 mil estudiantes , quienes continuarán sus actividades bajo la modalidad a distancia .

Chihuahua : Ante temperaturas que podrían alcanzar hasta los -15 °C en zonas serranas, la Secretaría de Educación activó clases virtuales en educación básica y suspendió actividades presenciales .

Nuevo León: El gobierno estatal mantiene en evaluación la suspensión de clases. La decisión final será anunciada tras el análisis conjunto con Protección Civil, ante el pronóstico de temperaturas cercanas o inferiores a cero grados.

Tamaulipas, en alerta máxima por temperaturas congelantes

Tamaulipas se perfila como una de las entidades más afectadas por este fenómeno.

Frente frío 30 paraliza actividades escolares: suspenden clases en varios estados por tormenta invernal.

Protección Civil estatal advirtió que el frente frío 30 ingresará entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, generando vientos de 45 a 65 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 90 km/h, además de un marcado descenso térmico.

Municipios como Nuevo Laredo, Guerrero, Reynosa, Díaz Ordaz y Matamoros podrían registrar temperaturas bajo cero, mientras que en la zona sur, incluyendo Tampico, el termómetro descendería hasta los 9 grados Celsius, sin que se haya confirmado la suspensión total de clases, aunque la asistencia no será obligatoria.

La Secretaría de Educación reiteró que el servicio educativo se suspenderá automáticamente cuando el termómetro marque cero grados o menos, con el objetivo de reducir riesgos a la comunidad escolar.

La entrega de comida escolar se mantiene activa como apoyo clave para estudiantes durante la tormenta invernal. Crédito: Cuartoscuro

Frío extremo en México: recomendaciones para proteger la salud

Ante el avance de la tormenta invernal y los frentes fríos 30 y 31, autoridades de Protección Civil y del sector educativo emitieron una serie de recomendaciones para la población:

Usar ropa holgada y en capas para conservar el calor corporal

Proteger cabeza, manos y pies

Evitar el uso de ropa húmeda

Mantenerse bien hidratados

Evitar cambios bruscos de temperatura

No realizar actividades que provoquen sudoración excesiva

Extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían intensificarse y derivar en nuevas suspensiones de clases en otros estados del país durante los próximos días.