Nuevo León enfrenta frío intenso: Protección Civil recomienda proteger mascotas y autos

Autoridades activan albergues y operativos de apoyo ante las bajas temperaturas provocadas por el fenómeno invernal en el estado

El ingreso del frente frío
El ingreso del frente frío número 31 provocó un marcado descenso de temperaturas en Nuevo León, así como neblina y lluvias ligeras. (Foto: Gabriela Pérez/ Cuartoscuro)

El ingreso del frente frío número 31, acompañado de una masa de aire ártico procedente del sur de Texas, provocó un descenso significativo de temperaturas en Nuevo León, así como la presencia de neblina, lluvias ligeras y condiciones de riesgo en carreteras.

Ante este escenario, Protección Civil del estado reiteró una serie de recomendaciones preventivas para reducir incidentes durante el evento invernal y proteger a la población, sus vehículos y mascotas.

Frente frío 31 provoca descenso de temperaturas y neblina en Nuevo León

De acuerdo con autoridades estatales, este sistema frontal comenzó a impactar al estado desde el fin de semana y sus efectos se mantendrán durante varios días.

En el área metropolitana de Monterrey se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados centígrados, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana, mientras que las máximas oscilarán entre los 10 y 12 grados.

A pesar del frío extremo
A pesar del frío extremo por la madrugada, se esperan temperaturas diurnas que apenas superan los 10 °C en el área metropolitana.

En zonas altas del estado ya se han registrado valores por debajo de cero.

Las condiciones meteorológicas incluyen vientos del norte, humedad elevada y neblina persistente, factores que reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes viales.

Protección Civil informó que mantiene monitoreo permanente en carreteras como Monterrey–Nuevo Laredo, Monterrey–Saltillo, Linares–Galeana y la Carretera 57, donde existe posibilidad de formación de hielo sobre la carpeta asfáltica, especialmente en tramos serranos.

Recomendaciones para proteger vehículos ante el frío extremo

Las bajas temperaturas pueden afectar el funcionamiento de los automóviles, sobre todo durante los arranques en frío.

Protección Civil advirtió que una falta de mantenimiento preventivo incrementa el riesgo de fallas mecánicas y accidentes, por lo que llamó a los conductores a revisar sus unidades antes de circular.

Protección Civil advirtió que las
Protección Civil advirtió que las bajas temperaturas pueden afectar el funcionamiento de los automóviles, especialmente en los arranques en frío. REUTERS/Matt Marton

Entre las principales recomendaciones para automovilistas se encuentran:

  • Revisar el nivel y la mezcla adecuada de anticongelante
  • Verificar el estado de la batería, cuyo rendimiento disminuye con el frío
  • Comprobar el nivel de aceite y la presión de las llantas
  • Revisar frenos, luces y limpiaparabrisas
  • Conducir a baja velocidad ante neblina, lluvia o escarcha

Para quienes realizan trayectos largos o circulan por carretera, se recomienda portar un kit básico de emergencia con linterna, cables pasa corriente, cargador para celular, agua y una cobija térmica.

Frío en Nuevo León: medidas para proteger a perros y mascotas

Protección Civil también hizo un llamado a la población a reforzar el cuidado de las mascotas durante el periodo de bajas temperaturas.

Protección Civil hizo un llamado
Protección Civil hizo un llamado a mantener a los perros bajo techo y alejados de corrientes de aire durante las bajas temperaturas. (Freepik)

La dependencia recordó que mantener a los animales en el exterior sin resguardo puede representar un riesgo para su salud y, en algunos casos, constituir maltrato.

El frío extremo puede provocar hipotermia, congelación en extremidades y enfermedades respiratorias, especialmente en perros y gatos.

Para reducir estos riesgos, se emitieron las siguientes recomendaciones:

  • Mantener a las mascotas bajo techo y alejadas de corrientes de aire
  • Proporcionar un refugio seco, elevado y con abrigo suficiente
  • Evitar bañarlas durante los días de frío intenso
  • Vigilar signos como temblores, letargo o falta de apetito
  • Impedir que busquen calor en motores de vehículos

Las autoridades señalaron que la vigilancia constante y el resguardo oportuno son fundamentales durante este tipo de eventos meteorológicos.

Uso de calentadores: alertan por riesgo de monóxido de carbono

Ante el incremento en el uso de sistemas de calefacción, Protección Civil reiteró el llamado a evitar prácticas que puedan derivar en intoxicaciones por monóxido de carbono, incendios o cortocircuitos.

Protección Civil alertó sobre el
Protección Civil alertó sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono al usar calentadores durante el frente frío 31. Crédito: Freepik

Se exhortó a no utilizar anafres, braseros u hornillas de estufa para calentar espacios cerrados y a apagar calentadores antes de dormir.

Asimismo, se recomendó mantener ventilación adecuada en las viviendas, revisar conexiones eléctricas y de gas, y utilizar únicamente equipos certificados.

La dependencia informó que continúan activos operativos de apoyo, como el Operativo Carrusel, así como más de 130 albergues habilitados en coordinación con el DIF estatal y municipal.

Finalmente, Protección Civil de Nuevo León reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas, ya que el evento invernal continuará afectando al estado durante los próximos días.

