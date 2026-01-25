México

José Madero firma la noche más grande de su carrera con soldout en el Estadio GNP Seguros

Más de 65 mil voces acompañaron al cantautor regiomontano en un concierto que lo consolidó dentro del rock en español

Guardar
José Madero logra un lleno
José Madero logra un lleno total en el Estadio GNP Seguros al reunir a más de 65 mil personas en su concierto del 24 de enero. - (Archivo)

La noche del 24 de enero quedó escrita como una de las más importantes en la carrera de José Madero. Con un soldout en el Estadio GNP Seguros, el músico reunió a más de 65 mil personas que respondieron con canto, aplausos y una energía constante a lo largo del espectáculo.

El concierto representó el momento más masivo de su trayectoria como solista, consolidándolo como una figura central dentro del rock en español contemporáneo. La magnitud del recinto y la respuesta del público convirtieron la velada en un logro personal y artístico que trascendió lo musical.

Para los asistentes, la experiencia se transformó en un recuerdo compartido que unió distintas generaciones. Para el artista, fue la confirmación de un camino construido con constancia, identidad y una conexión sólida con su audiencia.

Un inicio solemne que marcó el tono de la noche

El evento representa el momento
El evento representa el momento más masivo en la carrera de José Madero como solista y consolida su relevancia en el rock en español contemporáneo. - (Archivo)

El espectáculo arrancó con “Campeones del mundo”, misma que preparó el ambiente para una noche cargada de emociones. Desde los primeros acordes, el estadio respondió con atención absoluta y un coro colectivo que envolvió el recinto.

A partir de ese momento, la intensidad fue en aumento. El repertorio comenzó a alternar entre fuerza y cercanía, recordando distintas etapas de su carrera y generando una atmósfera donde la nostalgia y la celebración convivieron de forma natural.

La selección musical dejó claro que el concierto no solo buscaba repasar éxitos, sino construir un relato que reflejara la evolución de José Madero desde sus inicios hasta su presente artístico.

Canciones que unieron generaciones

La energía y entrega de
La energía y entrega de los asistentes evidencian la sólida conexión de José Madero con su audiencia en una noche cargada de emociones.

El público respondió con entusiasmo a temas como “Baila conmigo”, “¿A poco no?”, “Cantar de gesta”, “Noche de baile” y “Bestia”, piezas que provocaron una reacción inmediata en las gradas y mantuvieron el ritmo del concierto en constante ascenso.

Uno de los momentos más intensos se vivió con “Narcisista por excelencia”. La interpretación de este tema desató una entrega total por parte de los asistentes, quienes cantaron al unísono, bailaron y, en muchos casos, dejaron escapar lágrimas al conectar con recuerdos personales ligados a la canción.

Esa comunión colectiva evidenció el impacto que la música de Madero ha tenido a lo largo del tiempo, funcionando como un puente entre distintas etapas de su carrera y las vivencias de su público.

Cuatro horas que quedaron en la memoria

Uno de los momentos más
Uno de los momentos más emocionantes del concierto se vivió con 'Narcisista por excelencia', que despertó una respuesta colectiva y emotiva de los fans. crédito @grv.xi/@jose_madero/Instagram

La duración del concierto, cercana a las cuatro horas, permitió un recorrido amplio por su discografía. Canciones como “Lamentable”, “Documentales”, “Rayo de luz” y “Brujas” se sumaron a un setlist que mantuvo la atención y la emoción hasta el final.

Mientras el show avanzaba, las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes y videos que reflejaban la magnitud del evento. Los mensajes destacaban la intensidad de la noche y la sensación de haber sido parte de un momento irrepetible.

El concierto en el Estadio GNP Seguros no solo representó el punto más alto en la carrera de José Madero. También se convirtió en una muestra clara de la vigencia del rock en español y de la capacidad del público para responder con lealtad y pasión a una propuesta artística sólida y auténtica.

Temas Relacionados

José MaderoConciertoRock en españolmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Pronóstico del tiempo para Veracruz este domingo 25 de enero: ¿Hará mucho calor?

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Pronóstico del tiempo para Veracruz

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 25 de enero

Ya sea en coche o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Cuál es el mejor momento del día para tomar té verde y facilitar la regeneración del hígado o cuidado de los riñones

El horario puede influir en la capacidad del cuerpo para aprovechar sus antioxidantes y respaldar las funciones de estos órganos vitales

Cuál es el mejor momento

El motivo real detrás del llanto de Pati Chapoy en el 30 aniversario de ‘Ventaneando’: lo que no salió al aire

El ambiente en el foro presentaba una mezcla de nostalgia y celebración, algo que llamó la atención en redes sociales

El motivo real detrás del

Cuatro muertos por choque entre autobús y auto en la México–Cuernavaca a la altura de Huitzilac, Morelos

11 resultaron lesionadas el sábado 24 de enero tras un choque frontal entre un automóvil particular y un camión de pasajeros, los heridos fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Cuernavaca

Cuatro muertos por choque entre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al presunto jefe de

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

ENTRETENIMIENTO

El motivo real detrás del

El motivo real detrás del llanto de Pati Chapoy en el 30 aniversario de ‘Ventaneando’: lo que no salió al aire

Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

“Frankenstein” de Guillermo del Toro volverá al cine tras recibir nominaciones a los Premios Oscar

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

DEPORTES

¿Peligra su puesto en la

¿Peligra su puesto en la Selección Mexicana? Técnico del Milan asegura que aún falta para el regreso de Santi Gimenez

Donovan Carrillo termina entre los 15 mejores patinadores del mundo en el Campeonato Cuatro Continentes celebrado en Beijing

Tigres femenil confirma el fichaje de Emma Watson, exjugadora del Manchester United

Charros de Jalisco a una victoria de ser bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico

Los hermanos Omar y JC Chávez se alzan con la victoria en su regreso al boxeo profesional