México

INAH activó protocolos tras incendio en Catedral de Puebla: adelanta cuándo iniciará el proceso de restauración

El incidente tuvo lugar la madrugada del sábado 24 de enero de 2026

Guardar
Bomberos de Puebla atendieron el
Bomberos de Puebla atendieron el incendio en la Catedral y evitaron que el daño a la puerta fuera mayor. (@PCGobPue/X)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó, a través de su cuenta oficial de X, que ha iniciado la evaluación de los daños ocasionados por el incendio registrado durante la madrugada del sábado 24 de enero de 2026 en la Basílica Catedral de Puebla.

INAH Puebla realiza dictamen tras incendio

Personal técnico especializado del Centro INAH Puebla se presentó en el sitio la mañana de este día para realizar un dictamen sobre las afectaciones sufridas por el inmueble histórico.

El INAH Puebla activó de inmediato los protocolos institucionales pertinentes para iniciar el proceso de reclamación de la póliza de seguro correspondiente al bien afectado.

La institución detalló que una vez que se cuente con el dictamen técnico definitivo y se disponga de los recursos provenientes del seguro, se procederá con la ejecución de los trabajos de restauración de la Basílica, siguiendo los criterios especializados en conservación del patrimonio cultural.

La Secretaría de Cultura y el INAH señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales, municipales y eclesiásticas para asegurar la atención integral del bien histórico y dar seguimiento puntual a este caso.

Incendian puerta de Catedral de
Incendian puerta de Catedral de Puebla (@Arqui_Puebla/X)

Incendio en la Catedral de Puebla fue provocado

Durante la madrugada de este sábado, la Catedral Basílica de Puebla sufrió un acto vandálico en el que dos personas ingresaron de manera ilegal al atrio y provocaron un incendio en una de sus puertas principales.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando los individuos saltaron las rejas ubicadas en el perímetro del Zócalo de Puebla y se aproximaron al acceso del recinto para iniciar el fuego.

La intervención rápida de los cuerpos de auxilio, entre ellos Protección Civil, Bomberos y Policía, permitió controlar el incendio y evitar daños mayores al inmueble, que forma parte del Centro Histórico de Puebla y está reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. No se reportaron personas lesionadas.

La Arquidiócesis de Puebla expresó su preocupación y rechazo ante el ataque, subrayando el valor histórico, cultural y espiritual de la Catedral para la comunidad local y para México. Además, agradeció la pronta respuesta de las autoridades y reiteró su llamado a la paz y la protección de los espacios históricos y religiosos.

Lo más destacado sobre las acciones del INAH ante el incendio en la Catedral de Puebla

  • El INAH evalúa los daños tras el incendio en la Basílica Catedral de Puebla, registrado el 24 de enero de 2026.
  • Personal técnico del Centro INAH Puebla realizó un dictamen sobre las afectaciones al inmueble histórico.
  • Se activaron los protocolos para reclamar el seguro correspondiente al bien afectado.
  • Cuando se cuente con el dictamen definitivo y los recursos del seguro, comenzarán los trabajos de restauración bajo criterios de conservación.
  • INAH y la Secretaría de Cultura colaboran con autoridades estatales, municipales y eclesiásticas para dar seguimiento integral al caso.

Temas Relacionados

Catedral de PueblaIncendioINAHActos vandálicosArquidiócesis de Pueblamexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy 24 de enero: se registra sismo de 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy 24

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Su líder, identificado como El Choko, fue detenido en septiembre de 2025

“Golden Roma”, la facción de

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mazatlán

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Pronóstico del tiempo en Puebla de Zaragoza para este 25 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del tiempo en Puebla

Clima en Tijuana: la predicción para este 25 de enero

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: la predicción
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Golden Roma”, la facción de

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

Localizan con vida a la tiktoker “La Nicholette” tras ser secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El concierto de Kanye West

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

¿Cuántos conciertos más podrían anunciar para BTS en el Estadio GNP Seguros?

José Ramón Berganza encarna a Eric en “El Inspector llama a la puerta” y cuenta todo sobre la obra

DEPORTES

Esta sería la posible alineación

Esta sería la posible alineación de México para enfrentar a Bolivia en amistoso

Lorena Ramírez impone récord personal en Hong Kong 100 pese a frío extremo y sin luz

Javier Aguirre habla sobre Marcelo Flores y su decisión de no jugar con México: “Cero rencores”

Javier Aguirre habla sobre Julián Quiñones: ¿descartado con la Selección?

El Tri, casi listo para el Mundial: Aguirre confirma que su convocatoria está definida al 80%