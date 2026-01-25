INAH activó protocolos tras incendio en Catedral de Puebla: adelanta cuándo iniciará el proceso de restauración

Bomberos de Puebla atendieron el incendio en la Catedral y evitaron que el daño a la puerta fuera mayor. (@PCGobPue/X)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó, a través de su cuenta oficial de X, que ha iniciado la evaluación de los daños ocasionados por el incendio registrado durante la madrugada del sábado 24 de enero de 2026 en la Basílica Catedral de Puebla.

INAH Puebla realiza dictamen tras incendio

Personal técnico especializado del Centro INAH Puebla se presentó en el sitio la mañana de este día para realizar un dictamen sobre las afectaciones sufridas por el inmueble histórico.

El INAH Puebla activó de inmediato los protocolos institucionales pertinentes para iniciar el proceso de reclamación de la póliza de seguro correspondiente al bien afectado.

La institución detalló que una vez que se cuente con el dictamen técnico definitivo y se disponga de los recursos provenientes del seguro, se procederá con la ejecución de los trabajos de restauración de la Basílica, siguiendo los criterios especializados en conservación del patrimonio cultural.

La Secretaría de Cultura y el INAH señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales, municipales y eclesiásticas para asegurar la atención integral del bien histórico y dar seguimiento puntual a este caso.

Incendian puerta de Catedral de Puebla (@Arqui_Puebla/X)

Incendio en la Catedral de Puebla fue provocado

Durante la madrugada de este sábado, la Catedral Basílica de Puebla sufrió un acto vandálico en el que dos personas ingresaron de manera ilegal al atrio y provocaron un incendio en una de sus puertas principales.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando los individuos saltaron las rejas ubicadas en el perímetro del Zócalo de Puebla y se aproximaron al acceso del recinto para iniciar el fuego.

La intervención rápida de los cuerpos de auxilio, entre ellos Protección Civil, Bomberos y Policía, permitió controlar el incendio y evitar daños mayores al inmueble, que forma parte del Centro Histórico de Puebla y está reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. No se reportaron personas lesionadas.

La Arquidiócesis de Puebla expresó su preocupación y rechazo ante el ataque, subrayando el valor histórico, cultural y espiritual de la Catedral para la comunidad local y para México. Además, agradeció la pronta respuesta de las autoridades y reiteró su llamado a la paz y la protección de los espacios históricos y religiosos.

Lo más destacado sobre las acciones del INAH ante el incendio en la Catedral de Puebla

El INAH evalúa los daños tras el incendio en la Basílica Catedral de Puebla, registrado el 24 de enero de 2026.

Personal técnico del Centro INAH Puebla realizó un dictamen sobre las afectaciones al inmueble histórico.

Se activaron los protocolos para reclamar el seguro correspondiente al bien afectado.

Cuando se cuente con el dictamen definitivo y los recursos del seguro, comenzarán los trabajos de restauración bajo criterios de conservación.

INAH y la Secretaría de Cultura colaboran con autoridades estatales, municipales y eclesiásticas para dar seguimiento integral al caso.