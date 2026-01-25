Gobierno de Puebla condena quema de la puerta de la Catedral

Crédito:Facebook/ Gobierno de Puebla

El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Miér, condenó los “actos vandálicos” cometidos contra la puerta norte de la Catedral de Puebla, en referencia al incendio provocado por dos personas el pasado sábado 24 de enero.

Al respecto, la administración estatal advirtió que “este hecho atenta contra los bienes artísticos, históricos, arquitectónicos o arqueológicos, por lo que no quedará impune”.

Desde su cuenta oficial en la plataforma X, el gobierno estatal informó que los tres órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal— mantendrán operativos permanentes en el Centro Histórico para reforzar la vigilancia y protección del patrimonio cultural, cuya construcción data del siglo XV.

Asimismo, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo la “riqueza patrimonial del Centro Histórico de Puebla”, espacio reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1987.

Detienen a presunto responsable

David “N”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de Puebla, quienes lo identifican como presunto implicado en el incendio de la puerta de la Catedral de Puebla.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado si el detenido es uno de los individuos que aparecen en los videos, donde se observa a los individuos saltando las rejas del recinto religioso y prendiendo al acceso principal.

La investigación oficial está a cargo de la Fiscalía General del Estado y se mantiene en curso.

El gobierno de Puebla también manifestó su respeto “a quienes se sienten agraviados en su fe y creencias religosas por este hecho vándalico”. Ante este hecho, la Arquidiócesis de Puebla rechazó el incendio intencionado.

A través de un comunicado, la archidiócesis expresó su agradecimiento a las autoridades poblanas “por la pronta intervención para apagar el fuego”; asimismo, hizo un llamado al Estado para ser “artesano de la paz y de la reconciliación y a regenerar el tejido social”.

INAH activó protocolo de rescate patrimonial

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indicó que, tras evaluar las afectaciones con especialistas del Centro INAH Puebla, ya se activaron los protocolos institucionales y comenzó el proceso para reclamar la póliza de seguro correspondiente al inmueble.

“Una vez que se cuente con el dictamen técnico definitivo y se disponga de los recursos provenientes del seguro, se procederá con la ejecución de los trabajos de restauración de la Basílica”, informó el INAH.

Dos sujetos incendiaron el recinto la madrugada del sábado 24 de enero. | Crédito. Facebook/Gobierno de Puebla

El organismo también anunció que los trabajos seguirán criterios especializados de conservación del patrimonio cultural.

El incendio se produjo alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando los responsables saltaron las rejas del Zócalo y prendieron fuego al acceso principal. La intervención rápida de Protección Civil, Bomberos y Policía permitió controlar la situación y evitar mayores daños al edificio. No hubo personas lesionadas, confirmaron las autoridades.