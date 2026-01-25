Detuvieron a un hombre con marihuana tras quemar la puerta histórica de la catedral de Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno de Puebla detuvieron a David N., presunto implicado en el incendio intencional registrado en la puerta norte de la Catedral de Puebla la madrugada del sábado.

La investigación, a cargo de la Fiscalía General del Estado, permanece abierta, sin que las autoridades hayan confirmado aún si David N. corresponde a uno de los dos individuos que aparecen en los videos de seguridad saltando las rejas y prendiendo fuego al acceso de uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad.

Según el comunicado oficial, David N. fue interceptado en flagrancia por una falta administrativa y, tras ser revisado, la policía le aseguró bolsas con supuesta marihuana. Se encuentra bajo custodia ministerial mientras se desarrollan las investigaciones.

El incendio fue controlado rápidamente con la colaboración de personal de la Dirección de Protección Civil municipal, Bomberos y Protección Civil del estado, evitando mayores afectaciones a la estructura.

El ayuntamiento local rechazó con firmeza el atentado, al que definió como “un ataque directo al patrimonio cultural de los poblanos”, y reiteró su compromiso de reforzar la vigilancia en el centro histórico para preservar la seguridad de la capital.

Arzobispo de Puebla lamenta el hecho

El incendio que afectó durante la madrugada del 24 de enero de 2026 la Catedral de Puebla, provocado por dos individuos que irrumpieron en el atrio, ha sacudido no solo a los fieles, sino a toda la ciudadanía. El arzobispo Víctor Sánchez Espinoza vinculó de inmediato este ataque contra el templo con una agresión directa a la identidad histórica y cultural de Puebla, advirtiendo sobre sus implicaciones en la cohesión comunitaria y la preservación del legado local. El prelado extendió un llamado a la sociedad para fortalecer la paz y la regeneración social, defendiendo la unidad comunitaria como antídoto ante la violencia.

De acuerdo con el informe oficial de la Arquidiócesis de Puebla, los acontecimientos tuvieron lugar cerca de las 2:00 horas, cuando los atacantes saltaron las rejas desde la zona del zócalo y se dirigieron hacia una de las puertas del templo, donde prendieron fuego. La rápida llegada de unidades de Protección Civil, Bomberos y policía resultó fundamental para evitar daños mayores, ya que lograron contener las llamas antes de que se propagaran al interior de la Catedral.

Durante la misa dominical, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla lamenta los hechos ocurridos en la puerta de la Catedral de Puebla e invita a ser artesanos de paz. CRÉDITO: X Arquidiócesis de Puebla

El arzobispo Víctor Sánchez Espinoza transmitió a la comunidad su tristeza y preocupación por el ataque. Al mismo tiempo, agradeció la actuación eficaz de las autoridades y los servicios de emergencia, subrayando: “Agradecemos la colaboración de las fuerzas de seguridad para evitar daños mayores.” Insistió, además, en el papel de la sociedad: “Exhorto a todos a ser constructores de paz, a trabajar en la regeneración social y en fortalecer los lazos comunitarios.”

Durante su mensaje, Sánchez Espinoza otorgó especial significado a las puertas de la Catedral, enfatizando su relevancia durante el Jubileo de la Esperanza. Describió cada acceso como “un tesoro de valor incalculable” para los poblanos, además de representar la misericordia y la unidad. Este elemento simbólico refuerza la idea de que el templo es, más allá de un sitio de oración, un referente del patrimonio común.

El prelado recordó que desde la época de don Juan de Palafox y Mendoza, noveno obispo de Puebla, la Catedral ha presenciado episodios centrales en la historia de la ciudad. Por ello, insistió en que la comunidad debe brindarle el respeto y cuidado que merece como parte de su identidad cultural.

Los bomberos y protección civil acudieron de inmediato a apagar el incendio

Frente a los rumores sobre posibles modificaciones estructurales en el templo, el arzobispo fue tajante al precisar que los trabajos en curso consisten únicamente en un mantenimiento autorizado por el INAH, centrado en la restauración de las lajas y el sistema de drenaje. Negó cualquier intención de reemplazar estos elementos por adoquines, disipando así las dudas originadas entre los fieles y la ciudadanía.

El Gobierno de Puebla condenó enérgicamente el acto de vandalismo registrado la madrugada del sábado 24 de enero contra la puerta norte de la Catedral de Puebla, un inmueble de alto valor histórico, estético, artístico y patrimonial ubicado en el corazón del Centro Histórico de la capital poblana, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde 1987.

El inmueble de alto valor histórico, estético, artístico y patrimonial ubicado en el corazón del Centro Histórico, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 Foto: Arquidiócesis Puebla

El Gobierno estatal calificó el hecho como un atentado directo contra bienes artísticos, históricos, arquitectónicos y arqueológicos, y aseguró que no quedará impune.

26 templos religiosos son atacadados a la semana en México según cifras del Centro Católico Multimedial (CCM). Esta cifra representa un aumento drástico en comparación con décadas anteriores. Los informes indican que la violencia en los templos ha crecido un 550% desde los años 90.

Los incidentes incluyen el robo de arte sacro, saqueo de alcancías, vandalismo y, en casos graves, la extorsión o el cobro de “derecho de piso” a los sacerdotes por parte del crimen organizado.

Entre los lugares más afectados se ha reportado que estados como Chiapas han sufrido el cierre de más de 100 iglesias evangélicas debido a la inseguridad.