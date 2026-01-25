México

Gala Montes sigue considerando peligrosas las declaraciones de Adrián Marcelo, tras retarla a una pelea

La actriz y cantante reafirmó su postura de no guardar silencio y le preocupa la ligereza del reto que le lanzó

Gala Montes responde a Adrián
Gala Montes responde a Adrián Marcelo tras el reto de pelea física y reabre el debate en el entretenimiento mexicano.

Gala Montes volvió al centro de la conversación luego de responder a las declaraciones de Adrián Marcelo, quien de manera abierta la retó a pelear físicamente. El comentario generó reacciones inmediatas y reavivó tensiones surgidas tras su enfrentamiento mediático en La Casa de los Famosos.

Ante cuestionamientos de la prensa, la actriz abordó el tema con un tono firme y reflexivo, enfocándose en las implicaciones de ese tipo de mensajes. Su postura no se centró en la confrontación directa, sino en visibilizar un problema que considera más profundo.

La respuesta de Montes se dio en un contexto donde el intercambio entre ambos personajes ha sido constante y ampliamente comentado, convirtiéndose en uno de los episodios más densos del debate reciente en el entretenimiento mexicano.

Una respuesta desde la conciencia social

La actriz expresa preocupación por
La actriz expresa preocupación por la normalización de la violencia de género en los discursos públicos entre figuras del espectáculo.

Al ser cuestionada sobre el reto, Gala Montes expresó su preocupación por la ligereza con la que se planteó la idea de una pelea entre un hombre y una mujer. “Es impresionante ver cómo él no se da cuenta, y él y muchas personas y muchos hombres, de que pueden matar de un golpe a una mujer”, declaró.

Sus palabras provocaron respaldo entre quienes consideran que el comentario fue inapropiado. Dentro del mismo intercambio con reporteros, se escuchó la reacción: “Es un comentario muy desafortunado”, seguida de “O sea, viniendo de un hombre, qué pena”.

La actriz dejó claro que su respuesta no busca escalar el conflicto, sino señalar una realidad que, desde su perspectiva, no debe normalizarse en el discurso público.

No callar como postura personal

Las declaraciones de la actriz
Las declaraciones de la actriz reciben apoyo de seguidores y reporteros, quienes califican el reto de Adrián Marcelo como desafortunado.

Gala Montes también habló sobre su decisión de alzar la voz desde que surgió la polémica. “¿Sabes? Yo estoy contenta de haber alzado la voz en su momento. Sigo alzándola. No me pienso callar nunca. Siento que tenía razón. Y, este, y pues nada, el tiempo pone todo en su lugar”, afirmó.

Estas declaraciones reforzaron su postura de mantenerse firme ante las críticas y el ruido mediático. Para la actriz, el paso del tiempo será clave para que las situaciones se acomoden sin necesidad de confrontaciones directas.

Su mensaje se centró en la coherencia personal y en no ceder ante dinámicas que considera dañinas, tanto a nivel individual como social.

El foco lejos de la polémica

Gala Montes declara que su
Gala Montes declara que su prioridad actual es su trabajo en Malinche el Musical, alejándose de la controversia mediática.

Cuando se le preguntó si pediría a Adrián Marcelo que dejara de mencionarla, considerando que eso genera exposición mediática, su respuesta fue clara. “Mmm, no, la verdad yo estoy supercontenta y yo quisiera más bien que se viera el foco a la Malinche, ¿sabes?”.

Con ello, Gala Montes dejó ver que su prioridad actual está en su trabajo y proyectos profesionales, más allá de la controversia. La referencia apunta a su participación en Malinche el Musical, donde busca concentrar la atención.

Así, la actriz cerró el tema sin confrontación directa, apostando por desplazar la narrativa del conflicto hacia su carrera artística y el trabajo que hoy ocupa su energía.

Gala Montes Adrián Marcelo Polémica pelea

