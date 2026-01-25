¿Es peligroso el café para el hígado? Esto dice la ciencia

Muchas personas se han preguntado si el consumo de esta bebida puede afectar al hígado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, existe la duda frecuente sobre si su consumo puede ser dañino para el hígado, especialmente en personas con problemas hepáticos.

La evidencia científica actual muestra que, lejos de ser perjudicial, el café puede tener efectos protectores para este órgano cuando se consume con moderación.

Se ha demostrado que el consumo regular de café está asociado con un menor riesgo de enfermedades hepáticas, como la esteatosis hepática (hígado graso), la fibrosis, la cirrosis e incluso el cáncer de hígado.

Estos beneficios se atribuyen a sus compuestos bioactivos, entre ellos la cafeína, los polifenoles y antioxidantes, que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el hígado.

Se ha demostrado que el café podría ser beneficioso para la salud. Foto: (iStock)

En personas con hígado graso no alcohólico, el café puede contribuir a disminuir la acumulación de grasa y mejorar los niveles de enzimas hepáticas.

Incluso en quienes ya presentan daño hepático leve o moderado, el consumo controlado de café se ha relacionado con una progresión más lenta de la enfermedad. Por esta razón, muchos especialistas no lo consideran peligroso, sino potencialmente beneficioso.

No obstante, el café sí puede representar riesgos cuando se consume en exceso. Ingerir grandes cantidades (más de cinco o seis tazas al día) puede provocar efectos secundarios como insomnio, ansiedad, aumento de la presión arterial y sobrecarga del sistema nervioso.

Aunque estos efectos no dañan directamente al hígado, pueden afectar el bienestar general y agravar condiciones preexistentes. Además, el café con altas cantidades de azúcar, cremas artificiales o alcohol puede contrarrestar sus beneficios y favorecer problemas metabólicos que sí impactan negativamente al hígado.

Se ha demostrado que el café no tiene efectos negativos sobre el hígado, aunque su consumo debe ser moderado. Foto: (iStock)

¿Cómo consumir café de forma saludable?

Para aprovechar sus beneficios sin riesgos, los especialistas recomiendan:

Consumir de dos a cuatro tazas de café al día , preferentemente solo o con poca azúcar.

Evitar acompañarlo con alcohol o exceso de endulzantes.

Preferir métodos de preparación sencillos, como café filtrado o americano .

Personas con enfermedades hepáticas avanzadas deben consultar a su médico antes de consumirlo regularmente.

Mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable para potenciar sus efectos positivos.

En términos generales, el café no es peligroso para el hígado cuando se consume con moderación; por el contrario, puede ofrecer beneficios importantes para su protección y funcionamiento. Como ocurre con muchos alimentos y bebidas, la clave está en el consumo responsable, evitando excesos y combinaciones poco saludables. Integrado adecuadamente en la dieta, el café puede ser un aliado más para la salud hepática y el bienestar general.