México

¿Es peligroso el café para el hígado? Esto dice la ciencia

Muchas personas se han preguntado si el consumo regular de esta bebida podría tener algún efecto sobre dicho órgano

Guardar
Muchas personas se han preguntado
Muchas personas se han preguntado si el consumo de esta bebida puede afectar al hígado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, existe la duda frecuente sobre si su consumo puede ser dañino para el hígado, especialmente en personas con problemas hepáticos.

La evidencia científica actual muestra que, lejos de ser perjudicial, el café puede tener efectos protectores para este órgano cuando se consume con moderación.

Se ha demostrado que el consumo regular de café está asociado con un menor riesgo de enfermedades hepáticas, como la esteatosis hepática (hígado graso), la fibrosis, la cirrosis e incluso el cáncer de hígado.

Estos beneficios se atribuyen a sus compuestos bioactivos, entre ellos la cafeína, los polifenoles y antioxidantes, que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el hígado.

Se ha demostrado que el
Se ha demostrado que el café podría ser beneficioso para la salud. Foto: (iStock)

En personas con hígado graso no alcohólico, el café puede contribuir a disminuir la acumulación de grasa y mejorar los niveles de enzimas hepáticas.

Incluso en quienes ya presentan daño hepático leve o moderado, el consumo controlado de café se ha relacionado con una progresión más lenta de la enfermedad. Por esta razón, muchos especialistas no lo consideran peligroso, sino potencialmente beneficioso.

No obstante, el café sí puede representar riesgos cuando se consume en exceso. Ingerir grandes cantidades (más de cinco o seis tazas al día) puede provocar efectos secundarios como insomnio, ansiedad, aumento de la presión arterial y sobrecarga del sistema nervioso.

Aunque estos efectos no dañan directamente al hígado, pueden afectar el bienestar general y agravar condiciones preexistentes. Además, el café con altas cantidades de azúcar, cremas artificiales o alcohol puede contrarrestar sus beneficios y favorecer problemas metabólicos que sí impactan negativamente al hígado.

Se ha demostrado que el
Se ha demostrado que el café no tiene efectos negativos sobre el hígado, aunque su consumo debe ser moderado. Foto: (iStock)

¿Cómo consumir café de forma saludable?

Para aprovechar sus beneficios sin riesgos, los especialistas recomiendan:

  • Consumir de dos a cuatro tazas de café al día, preferentemente solo o con poca azúcar.
  • Evitar acompañarlo con alcohol o exceso de endulzantes.
  • Preferir métodos de preparación sencillos, como café filtrado o americano.
  • Personas con enfermedades hepáticas avanzadas deben consultar a su médico antes de consumirlo regularmente.
  • Mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable para potenciar sus efectos positivos.

En términos generales, el café no es peligroso para el hígado cuando se consume con moderación; por el contrario, puede ofrecer beneficios importantes para su protección y funcionamiento. Como ocurre con muchos alimentos y bebidas, la clave está en el consumo responsable, evitando excesos y combinaciones poco saludables. Integrado adecuadamente en la dieta, el café puede ser un aliado más para la salud hepática y el bienestar general.

Temas Relacionados

CaféHígadoCienciaNutriciónSaludmexico-noticias

Más Noticias

Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX: 170 años de valor y servicio a la sociedad

Con un desfile en homenaje se celebra un aniversario más en que este cuerpo de emergencia ha sido pieza fundamental para el bienestar de la población

Heroico Cuerpo de Bomberos de

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Huixtla

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas hoy: se

Tamales de chile morita: cómo preparar este rico platillo para el Día de la Candelaria

Esta receta es ideal para celebrar el 2 de febrero con un sabor único y tradicional

Tamales de chile morita: cómo

Cinco ideas originales para vestir al Niño Dios en este Día de la Candelaria, según la tradición

Año con año miles de familias mexicanas buscan cumplir con la tradición de este 2 de febrero

Cinco ideas originales para vestir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al presunto jefe de

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

ENTRETENIMIENTO

El concierto de Kanye West

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

¿Cuántos conciertos más podrían anunciar para BTS en el Estadio GNP Seguros?

José Ramón Berganza encarna a Eric en “El Inspector llama a la puerta” y cuenta todo sobre la obra

DEPORTES

México y Portugal estrenarían uniforme

México y Portugal estrenarían uniforme cuando se enfrenten en reapertura del Estadio Azteca

Julio Urías reaparece en público tras dos años y medio de su suspensión en Grandes Ligas

Esta sería la posible alineación de México para enfrentar a Bolivia en amistoso

Lorena Ramírez impone récord personal en Hong Kong 100 pese a frío extremo y sin luz

Javier Aguirre habla sobre Marcelo Flores y su decisión de no jugar con México: “Cero rencores”