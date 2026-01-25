Colágeno hidrolizado: qué es y cómo te ayuda a mejorar el aspecto de la piel

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de suplementos para el cuidado de la piel no deja de crecer en América Latina y Europa. Entre las alternativas más populares se encuentra el colágeno hidrolizado, un producto que genera interés tanto por su origen como por sus posibles efectos visibles en la apariencia cutánea. Consumido en múltiples formatos y recomendado por distintos profesionales de la salud, este compuesto se ha instalado como protagonista en rutinas de bienestar y belleza.

El atractivo del colágeno hidrolizado radica en su promesa de contribuir a la elasticidad y firmeza de la piel. Aunque la evidencia científica sobre su eficacia se encuentra en desarrollo, miles de consumidores reportan cambios positivos tras su incorporación diaria. En este contexto, diferentes laboratorios destacan la importancia de comprender cómo funciona este suplemento y cuáles son sus verdaderos aportes.

¿Qué es el colágeno hidrolizado?

El colágeno hidrolizado es una proteína que ha pasado por un proceso de hidrólisis, lo que permite obtener péptidos más pequeños y fáciles de absorber para el organismo. El colágeno es el componente más abundante en la piel, los huesos y los tejidos conectivos. Su función principal es aportar estructura, resistencia y elasticidad. Con el paso de los años, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede traducirse en pérdida de firmeza y aparición de arrugas.

La presentación hidrolizada facilita la digestión y absorción de la proteína, ya que las moléculas se encuentran fragmentadas. Según diferentes estudios clínicos, los péptidos derivados del colágeno hidrolizado llegan al torrente sanguíneo y pueden incorporarse a los tejidos donde se necesita estimular la síntesis de nuevas fibras.

Beneficios para la piel

Uno de los motivos principales para consumir colágeno hidrolizado es la búsqueda de una piel más tersa y saludable. Distintas investigaciones reportan que la ingesta regular de este suplemento puede favorecer la hidratación cutánea, reducir la profundidad de las arrugas finas y mejorar la elasticidad. Por ejemplo, un ensayo realizado en Alemania con más de 100 mujeres demostró una mejora significativa en la elasticidad de la piel tras ocho semanas de consumo diario.

El mecanismo propuesto se basa en el estímulo de fibroblastos, células responsables de la producción de colágeno y otras proteínas estructurales. Además, algunos expertos señalan que los péptidos del colágeno hidrolizado podrían actuar como mensajeros, incentivando la renovación celular y ayudando a reparar daños provocados por factores ambientales.

Consideraciones y recomendaciones

A pesar de la popularidad del colágeno hidrolizado, los especialistas recuerdan que no existe un suplemento capaz de reemplazar una alimentación equilibrada ni una rutina de cuidado adecuada. La eficacia del producto depende de variables como la edad, el estado de salud general y la calidad del suplemento elegido. Es fundamental consultar a un médico antes de iniciar cualquier tratamiento, especialmente en personas con enfermedades crónicas o alergias alimentarias.

Además, la procedencia del colágeno (bovino, marino o porcino) puede influir en la tolerancia y resultados. Algunos productos cuentan con certificaciones de pureza y pruebas clínicas que respaldan sus beneficios. El consumo suele recomendarse en dosis de entre 2,5 y 10 gramos al día, bajo supervisión profesional, y acompañado de una hidratación adecuada y protección solar.