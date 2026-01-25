México

Brugada inauguró el primer Día del Bombero y con inversión de 108 millones de pesos tendrán mayor equipamiento

En 2025 mil 800 elementos atendieron más de 4 mil 500 incendios y participaron en 19 mil 000 servicios de ayuda, lo que representa unos 180 operativos diarios

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México durante el desfile por los 170 años de historia, y al celebrarse, por primera ocasión, el Día del Bombero y la bombera Foto: Gobierno de la CDMX

Clara Brugada encabezó la conmemoración por los 170 años del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México con motivo de la primera celebración oficial del Día del Bombero y la Bombera, instituido por el Congreso capitalino para cada 25 de enero.

La mandataria subrayó la aportación de quienes integran el cuerpo de emergencia, a quienes definió como primera línea de respuesta en situaciones críticas, y enfatizó la importancia de visibilizar el trabajo de las bomberas, que suele quedar oculto fuera de las intervenciones activas.

“Estamos aquí para rendir homenaje al Heroico Cuerpo de Bomberos. Un fuerte aplauso al trabajo y al compromiso, a la defensa de la vida que hace todos los días este gran equipo (...), la Ciudad de México está muy orgullosa de este gran equipo. Celebrar un año más desde su nacimiento y un día ya reconocido legalmente nos entusiasma”, expresó la mandataria capitalina al asegurar que el acto, además, permite visibilizar a las integrantes vulcanos que comúnmente sólo se ven en los momentos de acción.

Durante el evento, realizado en la Plaza de la Constitución, la mandataria capitalina resaltó que las bomberas y bomberos encarnan la primera respuesta ante las emergencias, el rescate a las personas lesionadas y también para la extinción de incendios.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México homenajeó a quien considera los primeros respondientes a las emergencias de la ciudadanía Foto: Gobierno de la CDMX

Con una inversión de 108 millones de pesos en 2025, el gobierno local buscará ampliar los recursos y el equipamiento del cuerpo, reafirmando la intención de fortalecer la institución y garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

En ese periodo, mil 800 elementos atendieron más de 4 mil 500 incendios y participaron en 19 mil 000 servicios de ayuda, lo que representa unos 180 operativos diarios de rescate y asistencia en la capital. La jefa de Gobierno aseguró que estos resultados reflejan los principios de honor, valor, lealtad, servicio y sacrificio que han guiado a la corporación desde su creación.

