Acciones de seguridad reducen percepción de inseguridad en Tijuana, según ENSU

Durante años, la ciudad de Tijuana, en Baja California Norte, ha sido catalogada como una de las más violentas y complicadas de toda la República Mexicana. Esto generó un clima complicado para sus habitantes, no obstante, durante el 2025 se registró una menor percepción de inseguridad, según ENSU.

La percepción en Tijuana descendió de manera positiva, al pasar de 70,9% a 66,9%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Este resultado corresponde al cuarto trimestre y se vincula a nuevas estrategias impulsadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, en conjunto con autoridades estatales y federales efectuados por medio de operativos y acciones que priorizan el bienestar de las comunidades.

¿De qué trata este programa?

Durante el año, el municipio impulsó alianzas institucionales y programas enfocados en la prevención del delito y la restauración del orden público para mejorar la imagen de la demarcación, no solo a nivel local sino también en todo el país.

El presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz encabezó estas iniciativas, que buscaron combatir la criminalidad y fomentar la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, mismas que fueron tomadas por las autoridades federales.

El refuerzo de la percepción de seguridad ha motivado a las autoridades a fortalecer la cooperación con la ciudadanía. Los Comités Ciudadanos de Seguridad han sido clave para promover la cultura de denuncia y facilitar la recuperación de espacios públicos en las colonias.

Números respaldan estrategia

En el ámbito operativo, la Policía Municipal de Tijuana realizó 11.522 arrestos de presuntos delincuentes durante 2025. Las personas detenidas fueron entregadas a las instancias correspondientes, como parte de la labor constante de mantener la paz y proteger los derechos civiles.

Durante el año, la corporación también incautó 704 armas cortas, 172 armas largas y 8.531 cartuchos útiles. Estas confiscaciones resultaron determinantes para contener la violencia armada, evitando que las armas circulen en el mercado ilegal.

La Fiscalía General del Estado informó que los homicidios violentos disminuyeron 30% respecto a 2024, al pasar de 1.809 a 1.219 casos en 2025. Los datos respaldan el impacto de las estrategias interinstitucionales en la reducción del delito.

La denuncia, parte fundamental del éxito de la estrategia

La participación de la comunidad, a través de la denuncia y los Comités de Seguridad, se ha consolidado como un complemento indispensable de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública.

La Secretaría mantiene una evaluación semanal de sus operativos y estrategias, con base en los resultados de la ENSU. Este análisis permite identificar retos, adoptar nuevas tecnologías y fortalecer la capacitación del personal para responder con mayor eficacia a las demandas de la población.

Hacia finales de 2025, las autoridades reiteraron el llamado a la sociedad para seguir colaborando en la protección del entorno y el avance hacia una mejor convivencia. El compromiso compartido entre comunidad y gobierno orienta el trabajo futuro para consolidar condiciones de vida más seguras en Tijuana.