Puerto Vallarta se alista para una nueva edición del Pride 2026: estas son las fechas

Vallarta Pride 2026. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Puerto Vallarta volverá a vestirse de arcoíris en mayo de 2026 con la llegada de Vallarta Pride, una de las celebraciones LGBTQ+ más importantes y vibrantes de México y América Latina.

Del 17 al 24 de mayo, la ciudad jalisciense será escenario de una semana llena de actividades que celebran el amor, la diversidad, la inclusión y el orgullo en un entorno reconocido internacionalmente por su apertura y hospitalidad.

En su décimo tercera edición, Vallarta Pride 2026 se presenta bajo el lema “La nueva era: Un Pride muy mexicano”, una propuesta que busca resaltar las raíces culturales del país y fusionarlas con la visibilidad, la identidad y la expresión de la comunidad LGBTQ+. El evento se desarrollará principalmente en la Zona Romántica, considerada el corazón de la vida diversa en Puerto Vallarta, aunque las actividades se extenderán a distintos puntos de la ciudad.

Año con año Puerto Vallarta se convierte en un escenario que celebra la diversidad y la inclusión. Foto: (Parada del Orgullo)

Reconocido como Mejor Destino LGBTQ+ en los Magellan Awards 2025, Puerto Vallarta se ha consolidado como un referente global en turismo incluyente. Vallarta Pride no solo representa una celebración festiva, sino también un espacio de encuentro comunitario donde se promueven el respeto, la visibilidad y los derechos de la diversidad sexual y de género.

Durante la semana del Pride, locales y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de experiencias que incluyen desfiles, fiestas frente al mar, eventos culturales, presentaciones artísticas, música en vivo y actividades en la playa.

Aunque el calendario oficial de eventos se dará a conocer próximamente a través del sitio oficial y redes sociales del Vallarta Pride, se espera una programación diversa que combine entretenimiento, cultura y reflexión.

La vida LGBTQ+ en Puerto Vallarta es parte esencial de la identidad de la ciudad. Conocida popularmente como la “capital gay de México”, la Zona Romántica alberga numerosos bares, antros, espectáculos drag y espacios de convivencia que hacen de este destino un punto de referencia para viajeros de todo el mundo.

Puerto Vallarta se prepara para la celebración del orgullo LGBT+ en 2026. Foto: (Vallarta Pride)

Además, la presencia de negocios incluyentes y proyectos comunitarios fortalece un ambiente seguro, abierto y festivo durante todo el año.

Vallarta Pride destaca por su enfoque en la comunidad y la autenticidad, reforzando la historia queer de la ciudad y su compromiso con la inclusión. Más allá de las celebraciones nocturnas, el evento representa una plataforma para visibilizar la diversidad, fomentar el respeto y celebrar la libertad de ser.

Con playas icónicas como Los Muertos, noches llenas de música y un ambiente de aceptación, Vallarta Pride 2026 promete ser una experiencia inolvidable donde el orgullo se vive intensamente. Puerto Vallarta se prepara así para recibir a miles de personas que, una vez más, celebrarán el amor y la diversidad en uno de los destinos más emblemáticos del país.