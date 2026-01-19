Frío en CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías por condiciones heladas para el 20 de enero

Mantienen doble alerta por frío en la CDMX (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Las condiciones heladas en la Ciudad de México persistirán en los próximos días, en consecuencia, las autoridades mantendrán la doble alerta activa en algunas demarcaciones. El ingreso de los Frentes Fríos 29 y 30 a territorio mexicano han causado el descenso en el termómetro.

En el caso de la capital, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió el pronóstico que se tiene para la mañana del martes 20 de enero. En días recientes se han mantenido las alertas amarilla y naranja en los puntos más vulnerables ante el cambio de temperatura, por lo que esta situación se mantendrá.

Y es que, la presencia del Frente Frío 29 y la masa de aire polar asociada también han provocado algunos chubascos, así como lluvias aisladas en algunos puntos de la Ciudad de México.

Qué alcaldía está en alerta naranja por frío extremo

De acuerdo con las autoridades, para el amanecer del 20 de enero solo una alcaldía se mantendrá en alerta naranja, esto debido a que se pronostican temperaturas mínimas de hasta un grado Celsius y como máxima 3 grados Celsius; estas condiciones heladas serán perceptibles principalmente durante la madrugada y el amanecer del martes.

El periodo de frío extremo será entre las 01:00 horas hasta las 08:00 hrs del 20 de enero, esta es la alcaldía con este pronóstico:

Tlalpan

Alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas

Por otra parte, se espera que cuatro alcaldías de la CDMX estén bajo alerta amarilla por el pronóstico de temperaturas 4 a 6 grados Celsius. De igual manera, las temperaturas heladas serán más perceptibles durante la madrugada entre las 01:00 y las 08:00 horas del martes 20 de enero.

A continuación, estas son las alcaldías con alerta amarilla por frío:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Entre las recomendaciones emitidas por la demarcación se encuentra el uso de al menos tres capas de ropa abrigadora, preferentemente de algodón o lana, la aplicación de crema corporal para mantener la piel hidratada y evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura. Además, se aconseja hidratarse con agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y lavarse las manos frecuentemente.

Las autoridades de la alcaldía Benito Juárez explicaron que debido a la presencia de los Frentes Fríos 29 y 30 que afectan a la Ciudad de México, el alcalde Luis Mendoza exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar riesgos derivados de las bajas temperaturas. “

Esta semana en gran parte de la Ciudad de México estaremos enfrentando bajas temperaturas, en la alcaldía Benito Juárez queremos prevenirte con una serie de consejos para cuidar de ti y de tu familia. Como siempre, nuestro equipo de Protección Civil se mantendrá alerta para atender cualquier situación. Recuerden que la prevención salva vidas”, declaró en un comunicado.