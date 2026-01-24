Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

Fátima Bosch protagonizó un emotivo momento al quitarse los zapatos para jugar con niños en la Fundación Margarita Tejeda durante su visita a Guatemala. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Fátima Bosch causó revuelo en redes sociales luego de que se viralizara su visita a Guatemala como parte de su gira internacional tras convertirse en Miss Universo 2025.

A través de las redes sociales de la organización, se dieron a conocer varios de los momentos que la originaria de Teapa, Tabasco vivió durante su breve estancia en la Fundación Margarita Tejeda.

Además de la gran convivencia que demostró tener con los niños, la acción que se robó la atención de los internautas ocurrió cuando decidió jugar con los menores, pues se quitó los zapatos para poder desplazarse mejor.

Usuarios de redes sociales compararon la acción de Fátima Bosch con la icónica espontaneidad de la princesa Diana en actos públicos. (Captura de pantalla)

La acción por la que compararon a Fátima Bosch con la princesa Diana

Tras la viralización de su visita a Guatemala, cientos de usuarios señalaron que su acción les recordó a la princesa Diana, conocida también como Lady Di, quien perdió la vida en 1997 a causa de un accidente automovilístico en París, Francia.

Incluso se crearon videos en los que comparan la acción que realizó Lady Di hace más de tres décadas y el gesto que realizó Bosch hace unos días, asegurando que ambas demostraron tener gran “humanidad”.

“Sigo pensando que para que se quite los zapatos, juegue con los niños y ame los abrazos sinceros, definitivamente tiene que tener el corazón más bonito y grande. No me queda duda que la gente mal intencionada habla por hablar, si tan solo fuéramos más humanos, más reales, más empáticos. Felicidades, Fátima Bosch, sigues demostrando por qué la corona es tuya”, escribió una usuaria junto a la comparación.

Videos en redes sociales mostraron paralelismos entre la actitud de Fátima Bosch y la recordada princesa Diana, Lady Di, por su cercanía con la gente. (Captura de pantalla)

El momento en que la princesa Diana se quitó los zapatos

Lady Di protagonizó una escena que desafió las rígidas normas de la realeza británica y conquistó al mundo, al participar descalza en una carrera escolar durante el Día de las Madres en la escuela de su hijo, el príncipe Harry.

Las imágenes compitiendo junto a otras madres, con su falda ondeando y una sonrisa luminosa en el rostro, circularon rápidamente por todo el mundo y generaron un impacto inmediato.

Aunque no era la primera ocasión en que la exesposa del entonces príncipe Carlos desafiaba las expectativas de la realeza, su acción marcó un hito por la calidez y autenticidad que transmitió.

La comparación de Fátima Bosch con la princesa Diana destaca el impacto social de gestos sencillos y auténticos de figuras públicas.

Usuarios reaccionan al gesto de Fátima Bosch en Guatemala

A través de redes sociales, se leen varios comentarios en las cuentas oficiales de Miss Universo, diversos usuarios se hicieron presentes y resaltaron la noble labor que ha realizado la modelo desde que se coronó en noviembre de 2025.

Algunos de los comentarios que circulan principalmente en Instagram son:

“Ya están comenzando a ver quién es Fátima Bosch".

“Todos sabemos el gran corazón que tienes y que bonito ver como la gente va a conocer tu corazón poco a poquito".

“Tan linda nuestra reina universal”.

“Aquí es cuando la pasarela perfecta pasa a segundo plano”

“Fátima y su verdadero mole, ella ama hacer esto. Eso la convierte en una reina de lujo”.