Estas son las ciudades de México donde la gente se siente más insegura

La sensación de inseguridad sigue marcando la vida diaria en las ciudades mexicanas. Casi dos de cada tres adultos consideran que vivir en su ciudad representa un riesgo, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Esta percepción, recogida en diciembre de 2025, refleja cómo el temor al delito y la insatisfacción con los servicios públicos afectan el día a día de millones, especialmente en las grandes zonas urbanas.

Ciudades con mayor y menor percepción de inseguridad

Las ciudades donde la percepción de inseguridad es más alta son Uruapan (88.7 %), Culiacán Rosales (88.1 %), Ciudad Obregón (88.0 %), Ecatepec de Morelos (88.0 %) e Irapuato (87.3 %).

Por otro lado, los habitantes de San Pedro Garza García (8.7 %), Benito Juárez (14.8 %), Piedras Negras (17.3 %), Los Mochis (25.6 %) y San Nicolás de los Garza (27.5 %) manifestaron sentirse mucho más seguros en sus entornos urbanos.

Además, la encuesta revela diferencias notables según el género y el lugar de residencia.

Mujeres y hombres: una brecha de percepción

La diferencia entre mujeres y hombres en cuanto al sentimiento de inseguridad es considerable. El 69.4 % de las mujeres adultas expresó que se siente insegura en su ciudad, frente a 57.1 % de los hombres.

Esto evidencia que el miedo al delito impacta según el género, lo que influye en los hábitos y costumbres cotidianas.

En cuanto a los espacios, la preocupación se concentra principalmente en lugares públicos de uso frecuente. El 72.3 % de la población manifestó temor en los cajeros automáticos de la vía pública, mientras que el 64.9 % respecto a las calles y al transporte público.

Problemas cotidianos y respuesta de las autoridades

La inseguridad no es el único problema que preocupa a los habitantes urbanos. Las fallas en infraestructuras y servicios básicos, como los baches (86.4 %), el deficiente suministro de agua potable (63.9 %) y los embotellamientos (61.2 %), se ubican entre los principales desafíos señalados por la población.

Respecto al desempeño de las autoridades, los cuerpos militares como la Marina y la Fuerza Aérea obtienen las mejores calificaciones, percibiéndose como efectivos por más del 80 % de los encuestados.

Sin embargo, la confianza disminuye notablemente al hablar de la policía estatal y municipal. El 45.4 % de quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad declaró haber sido víctima de algún acto de corrupción.

El panorama mostrado por la ENSU delinea una realidad donde el miedo al delito y la insatisfacción con los servicios siguen siendo parte central de la vida urbana. La percepción de inseguridad permanece alta y condiciona la confianza en quienes deben proteger a la ciudadanía.