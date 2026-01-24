México

Estas son las ciudades de México donde la gente se siente más insegura

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana dos de cada tres adultos en el país consideran que vivir en su ciudad representa un riesgo

Guardar
Inseguridad en México persiste.(especial)
Inseguridad en México persiste.(especial)

La sensación de inseguridad sigue marcando la vida diaria en las ciudades mexicanas. Casi dos de cada tres adultos consideran que vivir en su ciudad representa un riesgo, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Esta percepción, recogida en diciembre de 2025, refleja cómo el temor al delito y la insatisfacción con los servicios públicos afectan el día a día de millones, especialmente en las grandes zonas urbanas.

Ciudades con mayor y menor percepción de inseguridad

Las ciudades donde la percepción de inseguridad es más alta son Uruapan (88.7 %), Culiacán Rosales (88.1 %), Ciudad Obregón (88.0 %), Ecatepec de Morelos (88.0 %) e Irapuato (87.3 %).

Por otro lado, los habitantes de San Pedro Garza García (8.7 %), Benito Juárez (14.8 %), Piedras Negras (17.3 %), Los Mochis (25.6 %) y San Nicolás de los Garza (27.5 %) manifestaron sentirse mucho más seguros en sus entornos urbanos.

Además, la encuesta revela diferencias notables según el género y el lugar de residencia.

La ciudadanía no se siente
La ciudadanía no se siente segura en la vía pública. (Tultitlán EdoMéx COM/Facebook)

Mujeres y hombres: una brecha de percepción

La diferencia entre mujeres y hombres en cuanto al sentimiento de inseguridad es considerable. El 69.4 % de las mujeres adultas expresó que se siente insegura en su ciudad, frente a 57.1 % de los hombres.

Esto evidencia que el miedo al delito impacta según el género, lo que influye en los hábitos y costumbres cotidianas.

En cuanto a los espacios, la preocupación se concentra principalmente en lugares públicos de uso frecuente. El 72.3 % de la población manifestó temor en los cajeros automáticos de la vía pública, mientras que el 64.9 % respecto a las calles y al transporte público.

Hombres y mujeres perciben inseguridad
Hombres y mujeres perciben inseguridad de forma diferente. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Problemas cotidianos y respuesta de las autoridades

La inseguridad no es el único problema que preocupa a los habitantes urbanos. Las fallas en infraestructuras y servicios básicos, como los baches (86.4 %), el deficiente suministro de agua potable (63.9 %) y los embotellamientos (61.2 %), se ubican entre los principales desafíos señalados por la población.

Respecto al desempeño de las autoridades, los cuerpos militares como la Marina y la Fuerza Aérea obtienen las mejores calificaciones, percibiéndose como efectivos por más del 80 % de los encuestados.

Ciudadanos reportan que las autoridades
Ciudadanos reportan que las autoridades no los protegen. EFE/ Joebeth Terríquez

Sin embargo, la confianza disminuye notablemente al hablar de la policía estatal y municipal. El 45.4 % de quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad declaró haber sido víctima de algún acto de corrupción.

  • El 63.8 % de la población adulta en zonas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad.
  • Las mujeres reportaron una percepción de inseguridad 12 puntos mayor que los hombres.
  • Uruapan, Culiacán Rosales y Ecatepec concentran los mayores porcentajes de personas que se sienten en riesgo.
  • Los principales problemas urbanos son baches, fallas en el agua y tráfico.
  • La corrupción en el trato con autoridades afecta a casi la mitad de los ciudadanos que tienen contacto con ellas.

El panorama mostrado por la ENSU delinea una realidad donde el miedo al delito y la insatisfacción con los servicios siguen siendo parte central de la vida urbana. La percepción de inseguridad permanece alta y condiciona la confianza en quienes deben proteger a la ciudadanía.

Temas Relacionados

INEGIPercepción de InseguridadInseguridad en MéxicoCorrupciónmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum entrega 200 viviendas de Infonavit en Veracruz: destaca avances de este programa

La administración de la presidenta busca llegar a una meta sexenal de 102 mil casas en el estado

Sheinbaum entrega 200 viviendas de

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Pablo “N” es acusado del homicidio de una persona

Detienen en Puebla a “El

Qué causa el cáncer de hígado: este es el hongo que aparece en casi todo tipo de alimentos y que es uno de los culpables del desarrollo de esta enfermedad

Se trata de una de las varias causas de esta patología

Qué causa el cáncer de

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

El joven mexicano, proveniente del Houston Dynamo y con presencia en selecciones juveniles, llegaría al club para aportar intensidad y creatividad

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el

Los hijos tienen derecho a saber quién es su padre biológico, resolvió la Suprema Corte

Para priorizar la estabilidad emocional de las infancias o adolescencias la noticia podrá darse cuando el padre legal lo decida

Los hijos tienen derecho a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Puebla a “El

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

Por qué Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar y El Chapo, según un exagente de la DEA

Video capta presunto secuestro armado en la autopista México-Querétaro tras violento cierre vehicular

Detención de “El Bótox” no es justicia total por asesinato de Bernardo Bravo, advierte su esposa

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo Fátima Bosch se

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

¿Le ganaron a Taylor Swift? Esta fue la cantidad de personas en la fila virtual de boletos para BTS en Ciudad de México

Las mejores series de Prime Video México para ver hoy mismo

DEPORTES

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga

Javier Aguirre explica por qué Gilberto Mora no siguió con el Tri