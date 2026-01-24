Corriendo con causa: carrera con mascotas llega en su primera edición de 2026

Foto: (iStock)

Con el objetivo de promover el bienestar animal y fomentar la participación comunitaria en favor de los animales en situación vulnerable, el próximo domingo 22 de febrero se llevará a cabo la primera edición 2026 de “Corriendo con Causa”, una carrera recreativa que invita a corredores y a sus mascotas a sumar esfuerzos por una causa solidaria.

El evento tendrá lugar en el Bosque de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, en un horario de 7:00 a 9:00 horas, con acceso al público a partir de las 6:30 de la mañana.

“Corriendo con Causa” es una iniciativa creada para unir a la comunidad amante de los animales y transformar ese cariño en acciones concretas. En esta primera edición, lo recaudado será destinado a Protectora Nacional de Animales A.C., organización que utilizará los recursos para realizar esterilizaciones de perros y gatos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo así al control ético de la población animal y a la mejora de su calidad de vida.

El cartel oficial está disponible para quienes deseen asistir. Foto: (Corriendo con causa)

Los organizadores destacan que se trata de una jornada pensada para toda la familia, donde se busca generar conciencia sobre la importancia de la tenencia responsable y el cuidado animal.

La carrera permitirá la participación tanto de personas que corran acompañadas de su mascota como de quienes deseen sumarse sin un animal, pero con el mismo compromiso de apoyar la causa.

Para quienes participen con su perrito, es indispensable inscribirlo con su boleto correspondiente y presentar cartilla de vacunación vigente al momento de recoger el kit.

Los boletos disponibles en el sitio oficial tienen un precio de 450 pesos para las carreras de 3 y 5 kilómetros y de 100 pesos para cada perrito.

El evento estará disponible para todo el público y sus mascotas. Foto: (iStock)

Como parte de la inscripción, los lomitos recibirán una pañoleta oficial, que deberán portar durante la carrera, así como una medalla de participación al cruzar la meta. Los organizadores subrayan que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes, tanto humanos como animales.

El evento tendrá una duración aproximada de dos horas y está abierto a menores de edad, siempre y cuando participen acompañados por un padre, madre o tutor legal. Además, se contará con estacionamiento en la zona, por lo que se recomienda llegar con anticipación para facilitar el acceso y evitar contratiempos.

Los boletos estarán disponibles de manera anticipada y únicamente se venderán el día del evento si aún quedan lugares disponibles. Asimismo, se informó que las inscripciones podrán ser reembolsadas hasta 14 días antes de la fecha del evento, conforme a la política establecida por los organizadores.

“Corriendo con Causa” busca consolidarse como un espacio de convivencia, empatía y movimiento, donde cada paso represente una oportunidad para mejorar la vida de los animales que más lo necesitan.