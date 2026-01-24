México

ARMY de BTS en México comienza fuerte campaña en contra de los revendedores

La banda surcoreana dará tres shows en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Guardar
BTS dará tres conciertos en
BTS dará tres conciertos en la Ciudad de México (Big Hit Music)

La reciente venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México desató una profunda polémica entre sus seguidores. Hubo de todo, desde quejas por la organización hasta críticas por los precios y la falta de claridad de los mismos.

La dinámica de compra de boletos implementada para estos conciertos fue atípica. En esta ocasión, no existió la habitual alianza con entidades bancarias y el único método de acceso fue el registro previo como fan de BTS, sin habilitar venta física alguna.

La indignación creció en redes sociales al difundirse imágenes y mensajes que ponían en duda la transparencia del proceso y calificaban de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial. Según algunas fans de BTS, se les vendieron boletos de BTS a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros.

Los fans se posicionan contra los revendedores

Fans de BTS no quiere
Fans de BTS no quiere reventa de conciertos en la CDMX (@BTSARMY_MXCO)

A pesar de las quejas, hasta el momento ni Ticketmaster ni Ocesa han dado respuesta pública a las denuncias, reavivando el debate sobre las prácticas poco reguladas del sector y sus consecuencias para el público.

Ante la situación, las fans de BTS están realizando una fuerte campaña en contra de los revendedores. Para el fandom, dicha práctica es negativa para los consumidores.

El club de fans “BTS FANS MÉXICO” manifestó: “ARMYS sabemos que por desesperación, caen en páginas y con personas que les quieren cobrar una cantidad bárbara de dinero por un boleto, no compren. Mientras haya quien compre los revendedores seguirá” y aseguró que “la reventa existe porque hay quien la sostiene”.

Recordemos que actualmente, hay boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX que cuestan en reventa más de 120 mil pesos mexicanos, una cifra exagerada y difícil de pagar para la mayoría de las personas.

BTS, el fenómeno k-pop que está conquistando los conciertos en México

ARCHIVO - El grupo coreano
ARCHIVO - El grupo coreano BTS aparece en la 64.a edición anual de los Premios Grammy en Las Vegas el 3 de abril de 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Luego de años de espera e incertidumbre, la llegada de BTS al Estadio GNP Seguros (el recinto ideal para conciertos de gran magnitud en México) se confirmó, provocando la emoción de cientos de miles de fanáticos.

Pero al entusiasmo de los seguidores de la banda surcoreana no evitó que fueran exigentes con las empresas responsables de los conciertos: pidieron la publicación anticipada del mapa del evento y los precios oficiales antes de la venta.

Por ahora, el show que BTS prepara para la Ciudad de México es todo un misterio; sin embargo, sí sabemos que están construyendo un mega escenario de grandes magnitudes que será montado en medio del Estadio GNP Seguros. De esta forma, se espera un espectáculo 360 grados como pocas veces se ha disfrutado en dicho recinto.

Temas Relacionados

BTSEstadio GNP SegurosCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 24 de enero

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Temblor en Jalisco hoy: se registra sismo en Tuxpan

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Jalisco hoy: se

Aseguran que Kenia Os despidió a varios empleados de Peso Pluma al adquirir el control de sus finanzas

En medio del lanzamiento de “Belladona” y “Una y Otra Vez”, la intérprete mexicana se ha visto envuelta en varios rumores sobre su relación sentimental

Aseguran que Kenia Os despidió

CDMX es la ciudad con más congestión en movildiad en el mundo, según ranking; Monterrey y Guadalajara en el top internacional

El ranking mundial TomTom indicó que los mexicanos pueden perder más de 180 horas al año al trasladarse en hora pico

CDMX es la ciudad con

Michoacán reporta la primera muerte por sarampión en 2026 y activa alerta sanitaria en México

La Secretaría de Salud reitera que la vacunación es la herramienta más eficaz para proteger a la población

Michoacán reporta la primera muerte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a la

Localizan con vida a la tiktoker “La Nicholette” tras ser secuestrada en Sinaloa

Detienen a presunto asesino de familia hallada calcinada en Zinapécuaro, Michoacán: sería su primo

Detuvieron en Ecatepec a Nancy N, presunta operadora de la célula Golden Roma, ligada a ‘La Chokiza’

“Mataron y violaron a varias mujeres y secuestraron a un menor: tiktoker La Nicholette apareció señalando a Los Mayos

Tras captura de El Botox FGE realiza 24 cateos en Cenobio Moreno, Michoacán, se asegura droga, un arma y cartuchos

ENTRETENIMIENTO

El Mochaorejas, el secuestrador que

El Mochaorejas, el secuestrador que sembró terror en México, vuelve a la conversación pública con serie

Del Edomex a París, El Malilla y El Bogueto fueron invitados a la Semana de la Moda

Andrea Legarreta presume a su novio 20 años menor: “Deja que la vida te sorprenda”

“Fue gacho”: Gaby Platas revela cómo está su relación con Adal Ramones tras cancelación de ‘Enrollados’

Exasistente de Pati Chapoy cree que dos integrantes de Ventaneando influirían sobre ella: “Son malévolas”

DEPORTES

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador azteca celebra su vida olímpica con ‘Sky México’

Paul Heyman reconoce el talento de Penta Zero Miedo y augura un futuro estelar en WWE: “Es realmente especial”

Donovan Carrillo avanza a la final del Cuatro Continentes tras sólido programa corto

El Fulham de Raúl Jiménez firma triunfo agónico frente al Brighton

WWE Saturday Night’s Main Event en vivo hoy 24 de enero: a qué hora y dónde verlo desde México