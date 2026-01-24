ARMY de BTS en México comienza fuerte campaña en contra de los revendedores

BTS dará tres conciertos en la Ciudad de México (Big Hit Music)

La reciente venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México desató una profunda polémica entre sus seguidores. Hubo de todo, desde quejas por la organización hasta críticas por los precios y la falta de claridad de los mismos.

La dinámica de compra de boletos implementada para estos conciertos fue atípica. En esta ocasión, no existió la habitual alianza con entidades bancarias y el único método de acceso fue el registro previo como fan de BTS, sin habilitar venta física alguna.

La indignación creció en redes sociales al difundirse imágenes y mensajes que ponían en duda la transparencia del proceso y calificaban de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial. Según algunas fans de BTS, se les vendieron boletos de BTS a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros.

Los fans se posicionan contra los revendedores

Fans de BTS no quiere reventa de conciertos en la CDMX (@BTSARMY_MXCO)

A pesar de las quejas, hasta el momento ni Ticketmaster ni Ocesa han dado respuesta pública a las denuncias, reavivando el debate sobre las prácticas poco reguladas del sector y sus consecuencias para el público.

Ante la situación, las fans de BTS están realizando una fuerte campaña en contra de los revendedores. Para el fandom, dicha práctica es negativa para los consumidores.

El club de fans “BTS FANS MÉXICO” manifestó: “ARMYS sabemos que por desesperación, caen en páginas y con personas que les quieren cobrar una cantidad bárbara de dinero por un boleto, no compren. Mientras haya quien compre los revendedores seguirá” y aseguró que “la reventa existe porque hay quien la sostiene”.

Recordemos que actualmente, hay boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX que cuestan en reventa más de 120 mil pesos mexicanos, una cifra exagerada y difícil de pagar para la mayoría de las personas.

BTS, el fenómeno k-pop que está conquistando los conciertos en México

ARCHIVO - El grupo coreano BTS aparece en la 64.a edición anual de los Premios Grammy en Las Vegas el 3 de abril de 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Luego de años de espera e incertidumbre, la llegada de BTS al Estadio GNP Seguros (el recinto ideal para conciertos de gran magnitud en México) se confirmó, provocando la emoción de cientos de miles de fanáticos.

Pero al entusiasmo de los seguidores de la banda surcoreana no evitó que fueran exigentes con las empresas responsables de los conciertos: pidieron la publicación anticipada del mapa del evento y los precios oficiales antes de la venta.

Por ahora, el show que BTS prepara para la Ciudad de México es todo un misterio; sin embargo, sí sabemos que están construyendo un mega escenario de grandes magnitudes que será montado en medio del Estadio GNP Seguros. De esta forma, se espera un espectáculo 360 grados como pocas veces se ha disfrutado en dicho recinto.