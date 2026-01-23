Yolanda Andrade se reúne con Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo y más conductoras que han sido Netas Divinas

Yolanda Andrade reúne a icónicas presentadoras de Netas Divinas en un emotivo reencuentro grabado para redes sociales. (RS)

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en el que aparece junto a gran parte de las presentadoras que han hecho historia en el programa Netas Divinas de Unicable.

A través de su cuenta personal de Instagram, la presentadora reapareció junto a Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo, Gloria Calzada e Isabela Lascurain.

La conductora sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a sus excompañeras y recordar viejos tiempos en Unicable. Crédito: Instagram: Yolanda Andrade

Reunión de Netas Divinas por petición de Yolanda Andrade

Además de que el video muestra a todas las presentadoras reunidas en el mismo lugar, algunas explican la razón de su reencuentro. La primera en hacerlo es Lascurain, quien asegura que fue una petición de la conductora de Montse & Joe.

“Oigan, estamos todas las netas, qué emoción, y esto fue porque la Yolanda lo pidió específicamente”, menciona.

Posteriormente, Andrade responde: “Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo”.

El reencuentro de Netas Divinas fue motivado por una petición especial de Yolanda Andrade, destacando la unión de las conductoras. (Instagram: Alessandra Rosaldo)

De igual forma, la presentadora y actriz aseguró que fue un proyecto inolvidable en el que sabían lo que alguna estaba pasando con la mínima interacción, además fue un éxito rotundo.

“Fue un programa inolvidable y para el gusto del público conocedor un éxito rotundo”, agregó.

La anécdota de Yolanda Andrade e Isabela Lascurain

Además de resaltar el impacto que tuvo el proyecto en el público, pues hasta la fecha sigue siendo recordado, Andrade aprovechó para recordar la edad que tenían los hijos de una de sus compañeras y lanzar una broma.

“Y el Joss (hijo de Lascuráin) estaba chiquito, era un bebé y no tenía pelícanos en el alambre. Ahora el niño ya tiene un tumor entre las dos piernas”, dijo fiel a su estilo.

Su breve anécdota desató las risas de sus compañeras, tal y como ocurría años atrás cuando todas se reunían para la grabación del programa.

Yolanda Andrade subraya la química y complicidad que existía entre las presentadoras durante su trabajo en el exitoso programa de Unicable. (Montse & Joe / YouTube)

El estado de salud actual de Yolanda Andrade, ex conductora de Netas Divinas

La reaparición de Yolanda Andrade junto con sus excompañeras de Netas Divinas ocurre tan solo un mes después de que la presentadora se sincera sobre su estado de salud.

Cabe recordar que fue en diciembre de 2025 cuando se dio a conocer que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa.

De acuerdo con sus propias palabras, la ELA ha provocado periodos de fatiga crónica, dificultades para moverse, hablar, abrir los ojos y hasta para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, resaltó que la enfermedad presenta fluctuaciones: hay días en los que se siente relativamente bien y otros en los que está muy mal y requiere hospitalización o cuidados especiales en casa.

Yolanda Andrade reaparece después de revelar a sus seguidores que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde diciembre de 2025.

Pese al estado de alerta en el que viven sus seguidores, su publicación generó miles de reacciones positivas y buenos deseos para que su diagnóstico mejore.