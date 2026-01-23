México

Yolanda Andrade se reúne con Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo y más conductoras que han sido Netas Divinas

Las icónicas presentadoras se juntaron por petición especial y regalaron a sus seguidores un video con momentos entrañables, bromas y cariño

Guardar
Yolanda Andrade reúne a icónicas
Yolanda Andrade reúne a icónicas presentadoras de Netas Divinas en un emotivo reencuentro grabado para redes sociales. (RS)

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en el que aparece junto a gran parte de las presentadoras que han hecho historia en el programa Netas Divinas de Unicable.

A través de su cuenta personal de Instagram, la presentadora reapareció junto a Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo, Gloria Calzada e Isabela Lascurain.

La conductora sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a sus excompañeras y recordar viejos tiempos en Unicable. Crédito: Instagram: Yolanda Andrade

Reunión de Netas Divinas por petición de Yolanda Andrade

Además de que el video muestra a todas las presentadoras reunidas en el mismo lugar, algunas explican la razón de su reencuentro. La primera en hacerlo es Lascurain, quien asegura que fue una petición de la conductora de Montse & Joe.

“Oigan, estamos todas las netas, qué emoción, y esto fue porque la Yolanda lo pidió específicamente”, menciona.

Posteriormente, Andrade responde: “Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo”.

El reencuentro de Netas Divinas
El reencuentro de Netas Divinas fue motivado por una petición especial de Yolanda Andrade, destacando la unión de las conductoras. (Instagram: Alessandra Rosaldo)

De igual forma, la presentadora y actriz aseguró que fue un proyecto inolvidable en el que sabían lo que alguna estaba pasando con la mínima interacción, además fue un éxito rotundo.

“Fue un programa inolvidable y para el gusto del público conocedor un éxito rotundo”, agregó.

La anécdota de Yolanda Andrade e Isabela Lascurain

Además de resaltar el impacto que tuvo el proyecto en el público, pues hasta la fecha sigue siendo recordado, Andrade aprovechó para recordar la edad que tenían los hijos de una de sus compañeras y lanzar una broma.

“Y el Joss (hijo de Lascuráin) estaba chiquito, era un bebé y no tenía pelícanos en el alambre. Ahora el niño ya tiene un tumor entre las dos piernas”, dijo fiel a su estilo.

Su breve anécdota desató las risas de sus compañeras, tal y como ocurría años atrás cuando todas se reunían para la grabación del programa.

Yolanda Andrade subraya la química
Yolanda Andrade subraya la química y complicidad que existía entre las presentadoras durante su trabajo en el exitoso programa de Unicable. (Montse & Joe / YouTube)

El estado de salud actual de Yolanda Andrade, ex conductora de Netas Divinas

La reaparición de Yolanda Andrade junto con sus excompañeras de Netas Divinas ocurre tan solo un mes después de que la presentadora se sincera sobre su estado de salud.

Cabe recordar que fue en diciembre de 2025 cuando se dio a conocer que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa.

De acuerdo con sus propias palabras, la ELA ha provocado periodos de fatiga crónica, dificultades para moverse, hablar, abrir los ojos y hasta para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, resaltó que la enfermedad presenta fluctuaciones: hay días en los que se siente relativamente bien y otros en los que está muy mal y requiere hospitalización o cuidados especiales en casa.

Yolanda Andrade reaparece después de
Yolanda Andrade reaparece después de revelar a sus seguidores que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde diciembre de 2025.

Pese al estado de alerta en el que viven sus seguidores, su publicación generó miles de reacciones positivas y buenos deseos para que su diagnóstico mejore.

Temas Relacionados

Yolanda AndradeNetas DivinasConsuelo DuvalAlessandra RosaldoLuz María Zetinamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Exatlón México: quién gana El Juego de la Salvación hoy 23 de enero

La eliminación por empate y revisión de Adrián Medrano sacudió a los rojos en plena recta final del programa

Exatlón México: quién gana El

Ante tormenta invernal en el norte de México, CFE garantiza continuidad del suministro eléctrico pese a posibles interrupciones de gas natural

El vórtice polar afectará al norte del país

Ante tormenta invernal en el

Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en México

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de enero: se reestablece la circulación en la autopista México-Querétaro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

REDIM denuncia 58 feminicidios de niñas y adolescentes en México, aumentan casos con arma de fuego

La organización indicó que en la última década se han registrado en total 2 mil 743 asesinatos de mujeres menores de edad

REDIM denuncia 58 feminicidios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Video capta presunto secuestro armado

Video capta presunto secuestro armado en la autopista México-Querétaro tras violento cierre vehicular

Detención de “El Bótox” no es justicia total por asesinato de Bernardo Bravo, advierte su esposa

El director del FBI se reúne en México con Harfuch y Godoy tras la detención de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana El

Exatlón México: quién gana El Juego de la Salvación hoy 23 de enero

¡Se terminó la espera! Anuncian fecha de estreno de Heated Rivalry en México; conoce los detalles

José Eduardo Derbez defiende a Aitana tras críticas por cantar ‘Golden’ de Las Guerreras K-Pop: “Lo que hace Vadhir por monetizar”

¡Hasta 120 mil pesos por boleto! Reportan altos costos en reventa de entradas para BTS en México

¿En honor a Ángela Aguilar? Christian Nodal sorprende con nuevo tatuaje

DEPORTES

América ya habría alcanzado un

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga

Javier Aguirre explica por qué Gilberto Mora no siguió con el Tri

Exjugadores del América se meten a la pelea por el goleo en Arabia junto a Cristiano Ronaldo

Gobierno de Veracruz anuncia programa de activación deportiva rumbo al Mundial 2026

De Chivas al Tri: Brian Gutiérrez debuta en la Selección y reafirma su compromiso con México