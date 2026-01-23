Venta de boletos para Harry Styles: Máynez exige ante Profeco información clara y precios justos para shows en CDMX

El político emitió una petición a profeco (Instagram)

La confirmación de los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México para el “Together, Together Tour” ha generado una ola de entusiasmo, pero también preocupación entre los fans por la falta de información clara sobre precios y condiciones de venta.

Ante la inminente preventa y la demanda histórica que suele acompañar estos eventos, tanto seguidores como Jorge Álvarez Máynez han exigido transparencia a las empresas encargadas de la distribución de boletos.

Las Harries exigen reglas claras y precios justos

El fandom mexicano, conocido como las “Harries”, ha intensificado su demanda de condiciones justas en la compra de boletos para los conciertos de Harry Styles.

A través de redes sociales y mensajes dirigidos a OCESA y Ticketmaster, solicitaron la publicación anticipada de precios, cargos adicionales y el mapa definitivo del Estadio GNP Seguros.

Harry Styles anunció conciertos en México (Jesús Avilés/Infobae)

Entre los argumentos citados se encuentra la Ley Federal de Protección al Consumidor, que ampara el derecho a contar con información previa y adecuada para tomar decisiones informadas.

“Queremos precios claros y un proceso justo, no más sorpresas ni cargos ocultos”, expresaron seguidores en publicaciones colectivas bajo el hashtag #OcesaHarriesQueremosPrecios.

La petición no solo busca transparencia, sino también igualdad de condiciones para todos los fans al momento de adquirir sus entradas.

El británico volverá a la música (Zurisaddai González/Infobae)

“La experiencia de compra debe ser positiva desde el inicio, sin complicaciones ni abusos”, señalaron distintos mensajes replicados en plataformas digitales.

Álvarez Máynez presenta denuncia ante Profeco por la venta de boletos de Harry Styles

En respuesta a la presión de los fans, el político Jorge Álvarez Máynez intervino públicamente.

El pasado 22 de enero, Máynez compartió en Instagram una imagen generada por IA en la que aparecía junto a Harry Styles, con el mensaje: “estamos listos para exigir precios justos a las boleteras”.

Asimismo, amplió su postura al presentar una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual difundió en su historia de Instagram.

Álvarez Máynez denunció ante Profeco a Ticketmaster y Ocesa (Instagram)

“Acudo a ejercer derecho de petición con el objeto de solicitar información clara, completa y previa respecto del proceso de venta de boletos para el evento musical del cantante Harry Styles, anunciado recientemente para celebrarse en territorio nacional, cuya organización y comercialización de boletaje se ha informado estará a cargo de las empresas OCesa y Ticketmaster”, se lee.

El documento subraya la importancia de regular a las boleteras para evitar prácticas abusivas en eventos de alta demanda y hace un llamado a que dichas empresas respondan con transparencia e información clara.

Antecedentes con BTS y Monsta X

La exigencia de transparencia en la venta de boletos no es un hecho aislado para el fandom mexicano.

BTS confirma tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial en mayo de 2026. (@ocesa_kpop)

En el pasado reciente, el club de fans de BTS en México logró que Profeco interviniera tras una petición colectiva por precios y condiciones poco claras. Como resultado, se ajustaron políticas y se reforzó el acceso a la información previa a la preventa.

Asimismo, durante la venta de boletos para Monsta X, Máynez también denunció ante Profeco la existencia de precios inflados y procesos poco claros, argumentando que Ticketmaster no garantizaba transparencia en sus procedimientos.

Estos antecedentes han fortalecido la postura de los fans de Harry Styles, quienes ahora exigen reglas claras, precios justos y acceso anticipado a toda la información relevante antes de la preventa.