México

Sheinbaum asegura que CFE trabaja en plan de contingencia por tormenta invernal en norte de México

La tormenta invernal que podría golpear al norte del país en las próximas 36 horas

Se prepara Plan de contingencia
Se prepara Plan de contingencia por tormenta invernal que llegará a Texas y afectará el norte de México (EFE/Luis Torres)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja en un plan de contingencia ante la llegada de una tormenta invernal que impactaría al norte de México en las próximas 36 horas, fenómeno que podría generar afectaciones importantes en el suministro eléctrico y en la infraestructura de servicios en varias entidades de la región.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que el gobierno federal se mantiene atento a la evolución del sistema meteorológico, especialmente por el antecedente de febrero de 2021, cuando una tormenta extrema en Texas, Estados Unidos, desató una crisis energética que también repercutió en México a través de la red eléctrica nacional, provocando interrupciones de energía en distintos puntos del país.

Sheinbaum destacó que desde que se dio a conocer el denominado “Plan Invernal” en Texas, en estados del norte mexicano se comenzaron a considerar medidas preventivas para reducir riesgos en el suministro de electricidad, aunque no se esperan mayores afectaciones.

CFE informará sobre las acciones de prevención y recomendaciones

Se espera que la CFE
Se espera que la CFE de a conocer el Plan de contingencia paa el norte del país ante la llegada de tormenta invernal (REUTERS/Daniel Becerril)

Señaló que será la propia CFE la instancia encargada de ofrecer detalles puntuales sobre las acciones que se implementarán, así como recomendaciones a la población para enfrentar las bajas temperaturas, posibles nevadas y eventuales cortes en el servicio.

“Desde que se dio a conocer el Plan Invernal en Texas y en el norte de México, tomar las medidas de contingencia va a informar la CFE, de recomendaciones a la población y el plan de contingencia que se tiene”, expresó la presidenta, al subrayar que se trata de una intervención anticipada para evitar escenarios críticos como los vividos en años anteriores.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que se espera que en el transcurso del día la Comisión Federal de Electricidad dé a conocer con mayor precisión las acciones que contempla el plan, el cual estaría enfocado en garantizar estabilidad en la distribución de energía, proteger subestaciones e infraestructura clave y reforzar la operación en caso de emergencia.

Tormenta del 2021

La tormenta invernal afectaría todo
La tormenta invernal afectaría todo el fin de semana en el norte del país (Crédito: Facebook/Protección Civil Nuevo León)

En el contexto de las condiciones previstas, se recordó que la tormenta de 2021 en Texas fue considerada una de las más severas en décadas y derivó en una fuerte presión sobre la demanda energética, lo que ocasionó fallas generalizadas, desabasto y restricciones, además de impactos económicos y sociales en ambos lados de la frontera.

En México, aquel episodio generó preocupación por la vulnerabilidad de la red eléctrica ante eventos extremos, especialmente en estados fronterizos donde el consumo de energía suele incrementarse en temporadas de frío.

Situaciones similares pueden representar desafíos para el sistema eléctrico nacional debido a la alta demanda, posibles congelamientos en infraestructura y complicaciones en el traslado de personal técnico hacia zonas afectadas.

Aunque la presidenta no precisó qué estados serían los más afectados, la alerta se concentra en el norte del país, donde se esperan descensos significativos de temperatura y riesgos de heladas, lo que también podría impactar carreteras, movilidad y servicios básicos.

