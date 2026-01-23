México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de enero

Conflictos de liderazgo, cambios de ánimo y una disputa clave marcarán este jueves

Probablemente los rojos ganen la
Probablemente los rojos ganen la Villa 360, en este caso ellos son los ocupantes actuales así que podría defenderla (FB/ExatlonMx)

El enfrentamiento entre el equipo rojo y el equipo azul por la Villa 360 en Exatlón México eleva la tensión en el próximo capítulo.

Ambos equipos luchan por la residencia de lujo más codiciada del programa.

Sobre el posible resultado, el análisis de diversas páginas señala que el equipo rojo mantiene la Villa 360.

Si bien no existe confirmación oficial antes del programa, todo apunta a que los rojos, motivados por su triunfo en el Duelo de los Enigmas y la obtención de la Medalla Femenil, serían los favoritos para volver a gozar de la residencia exclusiva.

Este es el refugio más cómodo y que puede ayudar a los deportistas a descansar adecuadamente Crédito: ExatlonMx/X

Qué es la Villa 360

La Villa 360 representa una ventaja estratégica que puede marcar el rumbo de la competencia en la recta final.

El sitio ofrece camas, cuartos, una piscina y las condiciones adecuadas para que los deportistas se repongan de cada competencia.

La permanencia en la Villa 360 influye directamente en el rendimiento de los atletas.

El programa de cada jueves
El programa de cada jueves tiene enfrentamiento por la fortaleza más cómoda (Facebook/ExatlonMx/)

Contar con este espacio exclusivo facilita la rehabilitación tras lesiones y brinda un entorno de mayor comodidad frente a la habitual barraca metálica.

El dominio de la Villa 360 se vuelve clave cada lunes y jueves, pues son los días destinados a la competencia.

Cómo llegan azules y rojos al episodio

Las semanas previas han estado marcadas por altibajos en ambos equipos.

El equipo azul venía de triunfos sólidos y se mostró como referente, mientras que el equipo rojo atravesó eliminaciones y derrotas recientes.

Sin embargo, la situación cambió cuando los rojos consiguieron instalarse en la Villa 360 a inicios de la semana, revirtiendo su racha negativa y recuperando terreno en la competencia.

La competencia por la Villa
La competencia por la Villa 360 le dejará al equipo ganador la posibilidad de relajarse en esta alberca CRÉDITO: (X/ExatlonMx)

Pese a los logros previos de los azules en pruebas como la Batalla Colosal, surgieron tensiones internas.

Un error en la ejecución del circuito de Adrián Leo y discrepancias entre Koke Guerrero y Katia Gallegos evidenciaron problemas de comunicación.

Guerrero, uno de los líderes del equipo azul, asumió la responsabilidad y llamó a sus compañeros a mayor concentración, mientras Gallegos pidió abordar estas situaciones de manera privada para evitar roces públicos.

En el equipo rojo, el tema del liderazgo generó debate, Samantha Rodríguez señaló que Humberto Noriega no representa, a su juicio, un liderazgo efectivo, sugiriendo que figuras como Mario Mono Osuna tienen mayor ascendencia en el grupo.

Además, Benyamin Saracho criticó la falta de disciplina en los entrenamientos y relacionó esa actitud con las recientes eliminaciones sufridas.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo

  • Benyamin Saracho
  • César Villaluz
  • Ella Bucio
  • Emilio, “Spartacus”
  • Humberto Noriega
  • Karol Rojas
  • Mario Osuna
  • Mati Álvarez
  • Paulette Gallardo
  • William Arroyo
Mati Álvarez es una de
Mati Álvarez es una de las favoritas (Foto: @matialvarezs)

Azules

  • Adrián Leo.
  • Alejandro Aguilera.
  • Alexis Vargas.
  • Doris del Moral.
  • Ernesto Cázares.
  • Evelyn Guijarro.
  • Karen Núñez.
  • Katia Gallegos.
  • José Ochoa.

Lista de eliminados de Exatlón México

  • Alex Sotelo
  • Andrea Álvarez
  • Aristeo Cázares
  • Karen Núñez
  • Antonio Flores
  • Michelle Tanori
  • Luis Avilés
  • Vanessa López
  • Mau Wow
  • Edna Carrillo
  • Heber Gallegos
  • Thaily Suárez
  • Josué Menéndez (salió por lesión)
  • Jair
  • Melisa
  • Adrián Medrano

