México

¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

Los precios de los boletos de BTS en México para 2026, publicados en Ticketmaster, colocan al país entre las sedes más caras del tour frente a Corea del Sur, Japón, Europa y EEUU

Guardar
La boletera anunció los precios
La boletera anunció los precios anticipados tras las exigencias de las armys (Jovani Pérez/Infobae)

El regreso de BTS a los escenarios en 2026 ha generado una ola de entusiasmo y expectativa en México, pero también una fuerte controversia. La publicación de los precios oficiales de los boletos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros ha colocado a la Ciudad de México entre las sedes más costosas de toda la gira mundial, según las cifras disponibles hasta el momento.

La diferencia de tarifas frente a Corea del Sur, Japón y parte de Europa ha desatado el debate sobre la accesibilidad de los espectáculos en el país y la regulación de las boleteras, convirtiendo la preventa en un tema de interés nacional.

Precios oficiales para México

La boletera reveló los precios
La boletera reveló los precios oficiales en México (Gemini)

Tras semanas de presión de la comunidad ARMY y la intervención de Profeco y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, OCESA y Ticketmaster dieron a conocer los precios oficiales para las tres fechas de BTS en la Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo de 2026).

Los precios de los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México son:

  • Boletos VIP: $17,782 MXN

Resto de los boletos, sin especificar en mapa:

  • $1,767 MXN
  • $2,840 MXN
  • $4,476 MXN
  • $4,948 MXN
  • $8,010 MXN
  • $8,482 MXN
  • $8,953 MXN
  • $13,330 MXN

OCESA detalló que los precios se mantendrán tanto en preventa como en venta general y que existe un cargo adicional de $50 por procesamiento de orden.

La venta será en línea, a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para quienes cuenten con ARMY Membership y hayan completado el registro en Weverse. Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro boletos por show.

Precios en otros países

Plano del concierto de BTS
Plano del concierto de BTS en Goyang, Corea del Sur (captura: Weverse)

En comparación con otras sedes del tour, los precios en México superan ampliamente a los de países asiáticos y europeos, e incluso se ubican por encima de varias ciudades estadounidenses.

El boleto más caro en México, $17,782 pesos, es casi seis veces más caro que el VIP coreano, más del triple que el japonés y hasta 60% superior al VIP español, superando también el precio máximo de varias fechas en Estados Unidos.

Corea del Sur (Goyang Sports Complex)

  • Sound Check (VIP): $3,189 MXN
  • General R: $2,658 MXN
  • General S: $2,392 MXN

Japón (Tokyo Dome)

  • VIP: $5,042 MXN
  • SS: $3,921 MXN
  • S: $2,801 MXN

España (Madrid, Live Nation)

  • General más caro: €266.5 ($5,400 MXN)
  • VIP: hasta €561 ($11,500 MXN)
  • Rango general: €79.50–€170 ($1,600–$3,400 MXN)

Estados Unidos

  • Nueva York: desde $486 USD ($8,260 MXN) hasta $532 USD ($9,044 MXN)
  • Chicago: desde $351 USD ($5,967 MXN) hasta $618 USD ( $10,506 MXN)
  • Tampa: desde $301 USD ($5,117 MXN) hasta $315 USD ($5,357 MXN)
  • Los Ángeles: desde $532 USD ($9,044 MXN)

¿Por qué los boletos son más caros en México?

Así es la distribución oficial
Así es la distribución oficial para ver a BTS el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP. (Ticketmaster)

La brecha de precios ha generado una intensa discusión en redes sociales, donde las ARMY mexicanas han comparado los costos internacionales y cuestionado la lógica detrás de estas tarifas.

Mientras que en Corea del Sur y Japón los boletos VIP mantienen precios relativamente accesibles —gracias a regulaciones estrictas sobre la reventa, el control de acceso y la asignación aleatoria de asientos—, en México y otros mercados de América Latina la dinámica de venta permite la compra múltiple, la transferencia y la especulación, lo que incentiva el alza de precios y la reventa.

En Corea, por ejemplo, solo se permite un boleto por persona, es intransferible y requiere identificación oficial, lo que limita la especulación y mantiene los precios bajos. Los lugares se asignan de manera aleatoria o por orden de compra, y no existe la selección detallada de asientos como en México.

En México, la estructura de precios, sumada a los cargos adicionales y la falta de regulación estricta, convierte al país en una de las sedes más costosas para ver a BTS en vivo.

La indignación por los precios llevó a Profeco a intervenir y exhortar a las boleteras y promotoras a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor, exigiendo transparencia y condiciones claras para los compradores.

Aunque aún faltan países por revelar sus tarifas, México ya figura como uno de los mercados con boletos más caros para la gira mundial de BTS, lo que podría marcar un precedente en la discusión sobre accesibilidad a espectáculos globales.

Fechas de venta

La banda lanzará su próximo
La banda lanzará su próximo disco y la preventa se realizará pronto (Jovani Pérez/Infobae)
  • Fechas de conciertos: 7, 9 y 10 de mayo de 2026, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Preventa ARMY MEMBERSHIP: viernes 23 de enero de 2026

- Días 1 y 2: de 9:00 am a 9:59 pm

- Día 3: de 12:00 pm a 9:59 pm

  • Venta general: sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 am

Temas Relacionados

BTSPrecios BTSTicketmasterConciertos en MéxicoK-popmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Profepa asegura a tigres, jaguares y otros ejemplares tras cateo en Querétaro

Autoridades ambientales colaboraron para verificar que el rescate se diera bajo los protocolos de bienestar animal

Profepa asegura a tigres, jaguares

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 22 de enero

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Credencial del Servicio Universal de Salud: Este es el calendario para tramitarla según la letra de tu apellido

El programa se desarrollará del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026

Credencial del Servicio Universal de

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Por primera vez, la épica completa llegará a los cines nacionales con “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”

Kill Bill regresará a las

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Las declaraciones de la participante dejaron al público sorprendido luego de exponer que el aislamiento y el ambiente dentro del programa han incrementado su malestar emocional

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen mujeres ligadas al Cártel

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

ENTRETENIMIENTO

Kill Bill regresará a las

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

“El Mochaorejas”: Damián Alcázar resalta la importancia del amor y familia en medio del crimen tras interpretar a Daniel Arizmendi

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París