¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

La boletera anunció los precios anticipados tras las exigencias de las armys (Jovani Pérez/Infobae)

El regreso de BTS a los escenarios en 2026 ha generado una ola de entusiasmo y expectativa en México, pero también una fuerte controversia. La publicación de los precios oficiales de los boletos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros ha colocado a la Ciudad de México entre las sedes más costosas de toda la gira mundial, según las cifras disponibles hasta el momento.

La diferencia de tarifas frente a Corea del Sur, Japón y parte de Europa ha desatado el debate sobre la accesibilidad de los espectáculos en el país y la regulación de las boleteras, convirtiendo la preventa en un tema de interés nacional.

Precios oficiales para México

La boletera reveló los precios oficiales en México (Gemini)

Tras semanas de presión de la comunidad ARMY y la intervención de Profeco y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, OCESA y Ticketmaster dieron a conocer los precios oficiales para las tres fechas de BTS en la Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo de 2026).

Los precios de los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México son:

Boletos VIP: $17,782 MXN

Resto de los boletos, sin especificar en mapa:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

OCESA detalló que los precios se mantendrán tanto en preventa como en venta general y que existe un cargo adicional de $50 por procesamiento de orden.

La venta será en línea, a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para quienes cuenten con ARMY Membership y hayan completado el registro en Weverse. Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro boletos por show.

Precios en otros países

Plano del concierto de BTS en Goyang, Corea del Sur (captura: Weverse)

En comparación con otras sedes del tour, los precios en México superan ampliamente a los de países asiáticos y europeos, e incluso se ubican por encima de varias ciudades estadounidenses.

El boleto más caro en México, $17,782 pesos, es casi seis veces más caro que el VIP coreano, más del triple que el japonés y hasta 60% superior al VIP español, superando también el precio máximo de varias fechas en Estados Unidos.

Corea del Sur (Goyang Sports Complex)

Sound Check (VIP): $3,189 MXN

General R: $2,658 MXN

General S: $2,392 MXN

Japón (Tokyo Dome)

VIP: $5,042 MXN

SS: $3,921 MXN

S: $2,801 MXN

España (Madrid, Live Nation)

General más caro: €266.5 ($5,400 MXN)

VIP: hasta €561 ($11,500 MXN)

Rango general: €79.50–€170 ($1,600–$3,400 MXN)

Estados Unidos

Nueva York: desde $486 USD ($8,260 MXN) hasta $532 USD ($9,044 MXN)

Chicago: desde $351 USD ($5,967 MXN) hasta $618 USD ( $10,506 MXN)

Tampa: desde $301 USD ($5,117 MXN) hasta $315 USD ($5,357 MXN)

Los Ángeles: desde $532 USD ($9,044 MXN)

¿Por qué los boletos son más caros en México?

Así es la distribución oficial para ver a BTS el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP. (Ticketmaster)

La brecha de precios ha generado una intensa discusión en redes sociales, donde las ARMY mexicanas han comparado los costos internacionales y cuestionado la lógica detrás de estas tarifas.

Mientras que en Corea del Sur y Japón los boletos VIP mantienen precios relativamente accesibles —gracias a regulaciones estrictas sobre la reventa, el control de acceso y la asignación aleatoria de asientos—, en México y otros mercados de América Latina la dinámica de venta permite la compra múltiple, la transferencia y la especulación, lo que incentiva el alza de precios y la reventa.

En Corea, por ejemplo, solo se permite un boleto por persona, es intransferible y requiere identificación oficial, lo que limita la especulación y mantiene los precios bajos. Los lugares se asignan de manera aleatoria o por orden de compra, y no existe la selección detallada de asientos como en México.

En México, la estructura de precios, sumada a los cargos adicionales y la falta de regulación estricta, convierte al país en una de las sedes más costosas para ver a BTS en vivo.

La indignación por los precios llevó a Profeco a intervenir y exhortar a las boleteras y promotoras a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor, exigiendo transparencia y condiciones claras para los compradores.

Aunque aún faltan países por revelar sus tarifas, México ya figura como uno de los mercados con boletos más caros para la gira mundial de BTS, lo que podría marcar un precedente en la discusión sobre accesibilidad a espectáculos globales.

Fechas de venta

La banda lanzará su próximo disco y la preventa se realizará pronto (Jovani Pérez/Infobae)

Fechas de conciertos: 7, 9 y 10 de mayo de 2026, Estadio GNP Seguros, CDMX

Preventa ARMY MEMBERSHIP: viernes 23 de enero de 2026

- Días 1 y 2: de 9:00 am a 9:59 pm

- Día 3: de 12:00 pm a 9:59 pm

Venta general: sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 am