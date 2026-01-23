El uso excesivo de pantallas antes de los tres años afecta el desarrollo infantil, asegura la UNAM

Un uso diario de entre tres y cuatro horas frente a televisores, tabletas y teléfonos móviles es la tendencia observada en la primera infancia mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi todos los niños mexicanos y latinoamericanos de entre 12 y 48 meses usan pantallas digitales por más tiempo del recomendado, según recientes investigaciones de la Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes y PLOS ONE.

Ambos estudios señalan que este consumo elevado está vinculado a retrasos en la adquisición del lenguaje infantil y menor desarrollo motor y cognitivo.

En México, niñas y niños de uno a tres años pasan entre tres y cuatro horas al día frente a dispositivos electrónicos, principalmente televisores, tabletas y teléfonos móviles.

Qué pasa si un niño usa mucho la pantalla

El uso compartido de dispositivos digitales con un adulto mejora la adquisición del lenguaje y el logro de hitos del desarrollo en niños pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabriel Gutiérrez Ospina, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, advierte que el desarrollo infantil depende de la interacción social y la exploración física del ambiente.

Si el niño únicamente interactúa con una pantalla, se comprometen aprendizajes fundamentales.

La plasticidad cerebral y el desarrollo motriz se relacionan directamente con la diversidad y calidad de estímulos recibidos; la dependencia excesiva de dispositivos restringe el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.

La Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes halló que un mayor tiempo frente a pantallas se asocia con una menor densidad léxica y más retrasos en el logro de hitos motrices y lingüísticos. Por ejemplo, aumenta el tiempo que niñas y niños tardan en sentarse, caminar o desarrollar el habla.

PLOS ONE detectó una correlación entre la falta de regulación en el uso de pantallas y un descenso en habilidades cognitivas, así como en el tiempo dedicado al juego, la interacción social y la exploración activa del entorno.

Por su parte, PLOS ONE documentó que, en una muestra de mil 878 infantes de diecinueve países latinoamericanos, el tiempo diario frente a pantallas excede de forma constante las recomendaciones internacionales, sin diferencias notables entre niveles socioeconómicos.

Plataformas con videos cortos como TikTok pueden dificultar la concentración sostenida en niños por exponerlos a una sucesión ininterrumpida de estímulos rápidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno ha aumentado tras la masificación de dispositivos digitales en los hogares y, especialmente, después del confinamiento motivado por la pandemia, como señalan ambas publicaciones.

¿Cuánto tiempo pueden estar los bebés usando una pantalla?

La Academia Americana de Pediatría recomienda que menores de dos años no usen pantallas, y de dos a cinco años el tiempo debe limitarse a una hora diaria con supervisión de un adulto.

La importancia del acompañamiento adulto aparece como una constante en ambas investigaciones.

Cuando el uso de dispositivos es compartido con una persona cuidadora, se observan mejores puntajes de densidad léxica y uso de oraciones.

Según el estudio mexicano, solo el uso compartido predijo una adquisición más temprana de los hitos del desarrollo motor.

El consenso científico indica que el desafío no está en la tecnología en sí, sino en la ausencia de interacción humana mientras se utiliza.

Cuál es el contenido más dañino para niños

El tipo de contenido y la velocidad de los formatos audiovisuales también plantean desafíos.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que menores de dos años no usen pantallas y que entre los dos y cinco años el límite sea de una hora al día con supervisión adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mercado Ruiz menciona que plataformas como TikTok presentan una sucesión continua de videos cortos, lo que puede acostumbrar al cerebro a periodos de atención muy breves y dificultar la concentración sostenida.

Por ello, subraya la necesidad de fortalecer la alfabetización digital en la familia y aumentar la consciencia sobre los contenidos consumidos por niñas y niños.

Cómo evitar daños por uso de pantallas en niños

Alan Alexis Mercado Ruiz, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca la necesidad de supervisar y escoger contenidos apropiados:

“El enfoque debe ser en cómo se usan las pantallas, combinando tecnología con interacciones humanas”.

madres, padres, cuidadores y responsables de políticas públicas deben fijar límites claros en el tiempo frente a pantallas

fomentar experiencias humanas que propicien un desarrollo equilibrado.

Buscar la supervisión y la selección cuidadosa de contenidos son clave para reducir los riesgos asociados a la sobreexposición digital.

Estudios de la UNAM confirman que el consumo excesivo de pantallas en la infancia se relaciona con retrasos en el desarrollo del lenguaje y habilidades motrices (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos recalcan que el debate no debe centrarse en prohibir la tecnología, sino en promover hábitos responsables y la participación activa de las personas adultas.

El objetivo es que la tecnología complemente, y nunca reemplace, las experiencias esenciales que posibilitan el desarrollo de niñas y niños.