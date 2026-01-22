Por qué los adolescentes en México pasan tanto tiempo en el celular

Las desigualdades estructurales en México impulsan a los adolescentes a compensar la falta de bienes materiales con consumo digital y aspiracional en TikTok y otras plataformas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida de los adolescentes mexicanos está marcada por la hiperconectividad, de acuerdo con el informe Generación Adolescente en México de Human Connections Media.

Esto significa que en el país, la mayoría de los adolescentes centran su socialización, educación y entretenimiento en el celular.

Más del 95% de los adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años accede a internet, siendo el smartphone su dispositivo principal para conectarse, según el INEGI y dicho informe.

A diferencia de Europa, donde los jóvenes reparten su actividad digital entre diversos medios y lugares públicos, en México el celular concentra la mayoría de las interacciones.

Qué ven los adolescentes en el celular

Los adolescentes organizan su rutina social, cultural y educativa desde el smartphone.

Más del 95% de los adolescentes mexicanos entre 12 y 17 años accede a internet principalmente a través de un smartphone, según el INEGI (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese aparato consumen música, videos, redes sociales y juegos en línea.

El teléfono se vuelve su ecosistema cotidiano y aspiracional, como subraya el informe: “El móvil no es un canal; es el mundo”.

El celular es el principal medio para mantener rituales colectivos, expresar pertenencia y forjar la identidad grupal.

Incluso pueden desarrollar alguna estética visual en redes sociales que ya sea por desigualdad económica e incluso inseguridad no pueden llevar a espacios físicos.

Qué le importa más a los adolescentes mexicanos

El teléfono móvil funciona como espacio de autoexpresión, creación de identidades digitales y pertenencia a comunidades de seguidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta centralidad del smartphone refleja un entramado de emociones y pertenencia.

Según la World Values Survey Database, México se encuentra entre los países con mayor valoración de la familia y los vínculos afectivos, un rasgo que se intensifica en la adolescencia.

El informe detalla que la adolescencia mexicana es menos solitaria y más comunitaria que la europea, donde el individualismo predomina de manera más notoria.

Cómo se relacionan los adolescentes en redes

Más allá de conectar con amigos que ya conocen en persona o publicar cosas sobre su vida, los adolescentes mexicanos encuentran a sus pares a partir de gustos en común.

Los adolescentes mexicanos buscan en sus teléfonos un espacio para la autoexpresión y la validación simbólica, construyendo identidades digitales, participando en comunidades de seguidores y adaptando tendencias globales a contextos locales.

México se sitúa entre los países con mayor valoración de los lazos familiares y afectivos, lo que incide en una adolescencia menos solitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desigualdad estructural en México, una de las más pronunciadas entre los países de la OCDE, atraviesa la vida de los adolescentes y determina sus oportunidades y aspiraciones.

Tanto el informe GENERACIÓN ADOLESCENTE MÉXICO 2025 como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) coinciden en que las diferencias en el acceso a bienes y experiencias físicas se compensan con el consumo digital y aspiracional.

Algunos adolescentes viajan o adquieren productos de moda, pero muchos otros encuentran en TikTok y otras plataformas una ventana simbólica hacia aquello que está fuera de su alcance inmediato.

Este contraste genera que el acceso limitado a bienes materiales no se perciba como una situación temporal sino como una condición estable, lo que refuerza la importancia de la validación simbólica y la creatividad estética.