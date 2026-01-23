“El mejor acuerdo comercial del mundo lo tiene México con EEUU”: aseguró Howard Lutnick en Davos

FILE PHOTO: U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick speaks during a session at the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, opinó en el Foro Económico Mundial en Davos que la relación bilateral económica entre ambos paíuses está mejor que nunca gracias al T-MEC.

Dijo que “México consiguió el mejor acuerdo del mundo y Canadá el segundo mejor” en materia comercial, subrayando que únicamente el 15 % de los productos mexicanos se ven afectados por un arancel del 25 % impuesto por la Administración Trump en productos enviados fuera del régimen comercial del T-MEC. Por contrapartida, el funcionario señaló que Canadá enfrenta un 35 % de aranceles sobre sus exportaciones.

Según Lutnick, que Canadá “pagará las consecuencias” por su acercamiento comercial a China, en referencia a las recientes declaraciones y acciones del primer ministro canadiense.

Durante una entrevista televisiva con Bloomberg, Lutnick cuestionó al primer ministro canadiense, Mark Carney, por buscar abrir el mercado canadiense a automóviles eléctricos provenientes de China y por sus advertencias ante el Foro Económico Mundial sobre negociar bilateralmente con potencias hegemónicas. En palabras del secretario: “Ahora lo único que tengo que hacer es escuchar las quejas y lamentos de este tipo (el Primer Ministro Carney)”.

10 de diciembre de 2019 el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en la firma del acuerdo del T-MEC mientras la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, firman documentos durante una reunión en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, México REUTERS/Henry Romero/File Photo

Estados Unidos, a través de su secretario de Comercio, enfatizó que México obtiene “el mejor trato comercial del mundo” bajo la gestión actual de Donald Trump pese que el presdiente ha señalado algunos ajustes que deberían modificarse en el acuerdo T-MEC, también llamado UMSCA por sus siglas en ingles ( United States–Mexico–Canada Agreement) , el acuerdo de libre comercio que reemplazó al TLCAN, conocido en español comoT-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Sheinbaum aseguró que se mantiene el T-MEC

Tras la llamada que sostuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la mandataria aseguró que el T-MEC sigue a pesar de que existen múltiples momentos de tensión en algunas ocasiones.

Agregó que este acuerdo no sólo favorece a México, sino a los tres países involucrados, es decir a Canadá, Estados Unidos y México. Además, aseguró que se buscará mejorar en diversos temas entre los que figura el ámbito comercial.

Con esto, destacó que se busca mantener el diálogo para resolver la situación actual tanto de drogas como de importaciones, migración y defensa de la soberanía mexicana.

" El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial. Jamás,“ sentenció, añadiendo que se busca coordinación y reiteró que es ”sin subordinación, como iguales".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Por último, aseguró que “esto es permanente” y explicó que “tras un año de relación con el presidente Trump, han habido sus momentos, entonces no es un asunto de hoy y ya, sino es permanente la comunicación, coordinación, la defensa del pueblo aquí y allá. Todo es permanente”.

Añadió que si es necesario llamar a una movilización, se hará pero aclaró que se busca la comunicación primero. “Siempre buscamos un diálogo que nos permita avanzar y yo tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena”.

Además, aseguró que esto ocurrirá debido a que “hay mucha integración económica entre las dos economías y la verdad es que es algo que se ha dado por 40 años. Es muy difícil que eso se rompa”.

A pesar de que se buscan otros mercados y se generan relaciones con todos los países del mundo, existen planes de desarrollo y “se presentarán la próxima semana los de fortalecimiento de inversión pública, mixta y privada en el país”.

Agregó que en ese marco se tiene que atender bien lo del tratado porque es bueno para los tres países, destacando que “siempre hay sus momentos de tensión pero hay que buscar el diálogo en esos momentos de tensión, son el mejor momento para el diálogo”.