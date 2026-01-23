México

Beca Jenkins-Del Toro: Cómo aplicar para estudiar cine fuera de México

Quienes reciban la beca deberán volver a México para impulsar la industria nacional del cine y la animación

Guardar
La convocatoria estará abierta
La convocatoria estará abierta hasta el 6 de febrero de 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

La Beca Jenkins-Del Toro recientemente anunció la apertura de su nueva convocatoria dirigida a jóvenes cineastas mexicanos interesados en cursar estudios de licenciatura o maestría en cine en instituciones extranjeras. Este apoyo otorga 60 mil dólares anuales para cubrir colegiatura, transporte aéreo y manutención en cualquier universidad de cine del mundo, consolidándose como una de las becas más completas para quienes buscan profesionalizarse en el ámbito cinematográfico internacional.

Impulsada desde 2019, la iniciativa surgió gracias a la colaboración de la Fundación Mary Street Jenkins, el Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) AC, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara AC y el cineasta mexicano Guillermo del Toro. El objetivo central del proyecto radica en fortalecer la formación de cineastas mexicanos, facilitando su acceso a instituciones de prestigio y promoviendo la internacionalización de sus carreras.

El proceso de postulación está
El proceso de postulación está dirigido exclusivamente a personas de nacionalidad mexicana interesadas en continuar su preparación profesional en cine. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Desde su creación, la beca ha beneficiado a seis estudiantes que han cursado estudios en Cuba, República Checa, Estados Unidos y Australia. Cabe señalar que el proceso de postulación está dirigido exclusivamente a personas de nacionalidad mexicana interesadas en continuar su preparación profesional en cine fuera del país. Los beneficiarios se comprometen a regresar a México para contribuir al desarrollo de la industria local, generando proyectos de cine y animación, y estableciendo vínculos creativos entre México y otras regiones del mundo.

Cómo postularse para la Beca Jenkins-Del Toro 2026

  • Fecha límite de inscripción: La convocatoria estará abierta hasta el 6 de febrero de 2026.
  • Trabajo cinematográfico: Se debe presentar al menos una obra audiovisual. Puede ser:

- Cortometraje con duración mínima de cinco minutos.

- Largometraje con duración mínima de 45 minutos.

- Los géneros aceptados son ficción, documental o animación.

- El trabajo puede ser inédito o ya haber sido mostrado previamente.

El cineasta mexicano tiene la
El cineasta mexicano tiene la característica de realizar producciones de terror. (Netflix)
  • Periodo de producción: La obra presentada debe haberse producido entre 2022 y la fecha de la convocatoria.
  • Promedio académico:

- Para licenciatura: mínimo de 90 o su equivalente.

- Para maestría: promedio mínimo de 80 en bachillerato o su equivalente, según corresponda al nivel académico del aspirante.

  • Dominio del inglés: Se requiere acreditar conocimientos de inglés en expresión oral y escrita mediante certificados oficiales como TOEFL, TOEIC, IELTS, entre otros.
  • Video de motivación: El postulante debe enviar un video de máximo dos minutos explicando los motivos por los cuales solicita la beca y por qué considera que debe ser seleccionado.
  • Un solo proyecto: Cada aspirante puede concursar únicamente con un proyecto.
  • Registro y condiciones: Toda la información detallada sobre el proceso de inscripción y requisitos adicionales se encuentra en www.becajenkinsdeltoro.com/convocatoria.

Temas Relacionados

Guillermo del ToroBeca Jenkins-Del ToroFestival Internacional de Cine en GuadalajaraUniversidad de Guadalajaracinemexico-noticias

Más Noticias

Pati Chapoy rompe en llanto al recordar la vez que estuvo a punto de ir a prisión

Al celebrar los 30 años de “Ventaneando”, la conductora de espectáculos habló de uno de los episodios más fuertes que marcaron su vida

Pati Chapoy rompe en llanto

¿Para qué sirve la vesícula biliar y cómo cuidarla para evitar enfermedades?

Conocer el funcionamiento de los órganos es fundamental para tomar mejores decisiones a favor de la salud

¿Para qué sirve la vesícula

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

La venta limitada de entradas se suma a la racha de polémicas y rumores que rodean a la familia Aguilar

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar,

Profepa asegura a tigres, jaguares y otros ejemplares tras cateo en Querétaro

Autoridades ambientales colaboraron para verificar que el rescate se diera bajo los protocolos de bienestar animal

Profepa asegura a tigres, jaguares

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 22 de enero

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen mujeres ligadas al Cártel

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

ENTRETENIMIENTO

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar,

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París