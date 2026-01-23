Beca Jenkins-Del Toro: Cómo aplicar para estudiar cine fuera de México

La convocatoria estará abierta hasta el 6 de febrero de 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

La Beca Jenkins-Del Toro recientemente anunció la apertura de su nueva convocatoria dirigida a jóvenes cineastas mexicanos interesados en cursar estudios de licenciatura o maestría en cine en instituciones extranjeras. Este apoyo otorga 60 mil dólares anuales para cubrir colegiatura, transporte aéreo y manutención en cualquier universidad de cine del mundo, consolidándose como una de las becas más completas para quienes buscan profesionalizarse en el ámbito cinematográfico internacional.

Impulsada desde 2019, la iniciativa surgió gracias a la colaboración de la Fundación Mary Street Jenkins, el Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) AC, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara AC y el cineasta mexicano Guillermo del Toro. El objetivo central del proyecto radica en fortalecer la formación de cineastas mexicanos, facilitando su acceso a instituciones de prestigio y promoviendo la internacionalización de sus carreras.

El proceso de postulación está dirigido exclusivamente a personas de nacionalidad mexicana interesadas en continuar su preparación profesional en cine. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Desde su creación, la beca ha beneficiado a seis estudiantes que han cursado estudios en Cuba, República Checa, Estados Unidos y Australia. Cabe señalar que el proceso de postulación está dirigido exclusivamente a personas de nacionalidad mexicana interesadas en continuar su preparación profesional en cine fuera del país. Los beneficiarios se comprometen a regresar a México para contribuir al desarrollo de la industria local, generando proyectos de cine y animación, y estableciendo vínculos creativos entre México y otras regiones del mundo.

Cómo postularse para la Beca Jenkins-Del Toro 2026

Fecha límite de inscripción : La convocatoria estará abierta hasta el 6 de febrero de 2026.

Trabajo cinematográfico: Se debe presentar al menos una obra audiovisual. Puede ser:

- Cortometraje con duración mínima de cinco minutos.

- Largometraje con duración mínima de 45 minutos.

- Los géneros aceptados son ficción, documental o animación.

- El trabajo puede ser inédito o ya haber sido mostrado previamente.

El cineasta mexicano tiene la característica de realizar producciones de terror. (Netflix)

Periodo de producción : La obra presentada debe haberse producido entre 2022 y la fecha de la convocatoria.

Promedio académico:

- Para licenciatura: mínimo de 90 o su equivalente.

- Para maestría: promedio mínimo de 80 en bachillerato o su equivalente, según corresponda al nivel académico del aspirante.

Dominio del inglés : Se requiere acreditar conocimientos de inglés en expresión oral y escrita mediante certificados oficiales como TOEFL, TOEIC, IELTS, entre otros.

Video de motivación : El postulante debe enviar un video de máximo dos minutos explicando los motivos por los cuales solicita la beca y por qué considera que debe ser seleccionado.

Un solo proyecto : Cada aspirante puede concursar únicamente con un proyecto.

Registro y condiciones: Toda la información detallada sobre el proceso de inscripción y requisitos adicionales se encuentra en : Toda la información detallada sobre el proceso de inscripción y requisitos adicionales se encuentra en www.becajenkinsdeltoro.com/convocatoria