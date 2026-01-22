“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero dará concierto en CDMX para celebrar 46 años de carrera

Lucero presentó detalles de su concierto que se llevará a cabo el viernes 27 de marzo. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

La cantante Lucero ofreció una conferencia de prensa la mañana de este miércoles 21 de enero para dar detalles de su concierto en el Auditorio Nacional.

La rueda de prensa se llevó a cabo en el Lunario de este mismo recinto donde se realizará el evento musical, el cual está programado para el viernes 27 de marzo.

El concierto tiene como título ‘Siempre contigo’, con el cual la también actriz destacará su trayectoria en los escenarios musicales de 46 años.

Al comienzo de la rueda de prensa, Lucero explicó los detalles más importantes para este evento musical. Detalló que le será difícil elegir varias de sus canciones que la han acompañado desde que era una niña, aseveró.

“Este nuevo concierto, este nuevo show en el Auditorio Nacional, que me tiene muy ilusionada, porque celebrando 46 años de carrera, que se dicen fácil, pues han sido eso, muchos momentos de muchas experiencias y de muchas vivencias, que evidentemente son de la mano del público”, dijo la intérprete de ‘No me dejes ir’.

El evento musical de la cantante se llevará a cabo por sus 46 años de carrera musical. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Lucero señaló que el concierto es totalmente nuevo, ya que indicó que se ha planeado e introducido con mucha ilusión y muchas ganas de poder recordar momentos, historias, canciones y demás.

Agregó que el nombre de ‘Siempre contigo’ es para recordarles a la gente y sus fans que durante 46 años han acompañado a la actriz de ‘Soy tu dueña’.

Estos son los géneros que cantará Lucero en su concierto en la CDMX para celebrar sus 46 años de carrera

Sin decir el nombre de las canciones que erigirá para su concierto en la Ciudad de México, Lucero detalló cuáles serán las melodías y géneros que el público y fans podrán escuchar en su concierto en el Auditorio Nacional de la capital del país el viernes 27 de marzo.

Baladas

Pop

Canciones con mariachi

“Montar un show nuevo te ilusiona, pero claro, cuando llevas muchos años de carrera, de pronto no es tan fácil pensar qué canción dejo fuera, qué canción pongo, cuáles quito, qué género. “Evidentemente cantaremos las canciones de siempre”, dijo Lucero ante los medios de comunicación.

La también actriz explicó qué emociones se sienten al acudir a un concierto en vivo. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Un poco de la historia de Lucero

Lucero Hogaza León, conocida artísticamente como Lucero, nació el 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Inició su carrera a los 10 años en programas infantiles como “Alegrías de Mediodía” y “Chiquilladas”, y en 1982 alcanzó gran popularidad al protagonizar la telenovela “Chispita”.

En la música, lanzó su primer álbum en 1983 y se consolidó con éxitos en el pop y la música ranchera. En los años 90, su disco “Lucero de México” superó los 2 millones de copias vendidas. Ha sido protagonista de telenovelas como “Cuando Llega el Amor”, “Los Parientes Pobres” y “Lazos de Amor”, donde interpretó a trillizas.

Durante la década de 2000, Lucero continuó su carrera musical y actoral, participando en proyectos como “Mi Destino Eres Tú” y “Alborada”, además de conducir los Grammy Latinos en varias ocasiones.

El evento musical se realizará el viernes 27 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

En 2016, participó en la telenovela brasileña “Carinha de Anjo”.

En 2023, protagonizó la serie “El Gallo de Oro” y lanzó su banda sonora. Lucero ha vendido más de 30 millones de discos y ha recibido numerosos premios, incluyendo múltiples Premios TVyNovelas y un Emmy Latino.

En 2025, Billboard la incluyó entre las mejores artistas femeninas de pop latino de todos los tiempos. Se mantiene activa tanto en la música como en la actuación.